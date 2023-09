Qualifs - Bagnaia vient à bout des Aprilia et prend la pole !

Pour aller chercher sa sixième pole position de la saison, le champion en titre Pecco Bagnaia a dû se montrer aussi méthodique que toujours, certes un peu discret en essais mais finalement redoutable dans l'exercice des qualifications. Sur la piste de Barcelone, le pilote Ducati a devancé trois Aprilia, alors que ses principaux adversaires au championnat ont été légèrement distancés.

Q1 - Oliveira au-dessus, Miller piégé par Márquez

Quelques gouttes de pluie avaient fait grimper le rythme cardiaque de certains concurrents à la fin des essais libres qui précédaient de peu les qualifications, mais en une poignée de minutes, le soleil avait fait son retour au-dessus du circuit de Catalunya. Même si les drapeaux indiquant la pluie restaient exposés, les conditions étaient donc correctes pour entamer la Q1, séance d'un quart d'heure mettant en jeu deux tickets de repêchage pour la phase finale des qualifications, et lors de laquelle s'affrontaient les 12 déçus de vendredi.

La première référence a été établie par Fabio Quartararo en 1'39"878, d'emblée plus rapide qu'il ne l'avait été jusqu'alors ce week-end, sachant qu'il faisait partie hier du tir groupé de motos japonaises qui fermaient la marche. Après le premier tour lancé, le pilote Yamaha affichait près de cinq secondes d'avance sur les Honda officielles de Marc Márquez et de Joan Mir, alors derniers classés.

Descendu au troisième rang après son tour suivant, Quartararo a ensuite subi une petite chute en étant sorti dans le bac à graviers après avoir manqué le freinage du virage 1. Le Français a réussi à repartir malgré tout et à rejoindre les stands quelques secondes après ses adversaires pour l'habituel changement de pneu arrière.

À ce stade, c'est Miguel Oliveira qui s'était porté en tête sur son Aprilia, devant l'autre Yamaha pilotée par Franco Morbidelli. Márquez était remonté au quatrième rang, avec un chrono identique à celui de Quartararo. Mais tout allait se jouer avec les gommes neuves dont ont été équipées les machines.

Márquez a sorti sa meilleure carte : il s'est calé dans la roue de Jack Miller et s'est propulsé en tête devant l'Australien. Mais Oliveira, seul, n'a pas tardé à confirmer son leadership avec un chrono de 1'38"789, très proche du record établi vendredi par l'Aprilia officielle d'Aleix Espargaró. Plus personne ne parviendrait à déloger Oliveira et Márquez des premières places.

Quartararo a lui aussi abaissé son chrono et, s'il a momentanément pris l'avantage sur Morbidelli, il ne s'est hissé qu'en milieu de classement. L'Italien lui est repassé devant pour quelques centièmes, laissant le Français à la septième place, ce qui lui vaudra la 17e position sur la grille de départ pour un Grand Prix qu'il a remporté la saison dernière.

Derrière la KTM officielle de Miller, Pol Espargaró a placé la sienne quatrième, devant l'Aprilia pilotée par Raúl Fernández. Luca Marini passe à côté de son week-end : il est seulement huitième de cette séance. Quant au deuxième temps de Márquez, il dénote chez Honda, puisque les trois autres RC213V occupent à nouveau les dernières places.

GP de Catalogne MotoGP - Q1

Q2 - Bagnaia retrouve la première place

On connaissait donc les 12 hommes qualifiés pour la Q2 et devant se départager pour les quatre premières lignes de la grille de départ. Les Aprilia officielles ont repris l'exercice du time attack au même rythme qu'hier, en se portant d'emblée en tête, toujours Aleix Espargaró devant Maverick Viñales. Ce dernier a confirmé dans le tour suivant, alors que son coéquipier marquait le pas et se faisait même dépasser par Brad Binder.

Les ambitions de ces trois-là étaient claires avant le passage par les stands. Les Ducati, elles, étaient en embuscade : Pecco Bagnaia occupait la quatrième place, devant le duo Pramac Martín-Zarco puis les hommes de Gresini et enfin Marco Bezzecchi, à une grosse demi-seconde.

À la relance, c'est Espargaró qui a porté son attaque en premier, avec un temps de 1'38"752. Très vite, cependant, Bagnaia puis Oliveira ont pris l'avantage, le Portugais devant au passage dépasser Marc Márquez dans son tour rapide. La Ducati #1 trônait à présent au sommet de la feuille des temps avec un chrono de 1'38"639, nouveau record de la piste.

Viñales a pu répliquer à son tour mais en remontant seulement à la quatrième place devant les pilotes Pramac, puis les améliorations suivantes sont venues de la seconde moitié du classement. Une fois le drapeau à damier exposé, Espargaró a fait partie des derniers à pouvoir prétendre menacer Bagnaia, cependant sa dernière progression ne lui a apporté qu'un gain de neuf millièmes, insuffisant.

L'Aprilia #41 s'est tout de même hissée d'un cran pour s'emparer de la deuxième place sur la grille, cinq petits millièmes devant celle d'Oliveira. Viñales partagera quant à lui la deuxième ligne avec Jorge Martín, privé de sa dernière chance d'amélioration par un passage hors piste, et Johann Zarco.

Quant à Binder, il a longtemps peiné à se montrer plus rapide qu'il ne l'avait été en début de séance et a finalement hérité de la neuvième position. Il partira de la troisième ligne derrière Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi a quant à lui décroché la dixième place, devant Enea Bastianini et Marc Márquez, ce dernier à une seconde de la pole position. Rappelons que Bastianini écopera d'une pénalité de trois places sur la grille de la course principale, dimanche, sanctionné pour avoir gêné un autre pilote pendant les essais de vendredi.

Mais avant cela, rendez-vous à 15h cet après-midi pour la course sprint de 12 tours !

>> La grille de départ de la course sprint MotoGP à Barcelone <<

GP de Catalogne MotoGP - Q2