Qualifs - Bagnaia profite de la chute de Martín pour prendre la pole !

C'est le scénario rêvé pour les courses de ce week-end ! Pecco Bagnaia partira de la pole position, ce qui ne lui est plus arrivé depuis son effrayante chute de Barcelone, devant son rival Jorge Martín et, chronométré dans le même dixième, un Enea Bastianini directement menacé par l'Espagnol pour la saison prochaine.

Q1 - Di Giannantonio et Bastianini sauvent leur place

Aleix Espargaró ne s'inquiétait pas de sa journée très mouvementée vécue vendredi, avec quatre chutes qui l'avaient relégué à la 20e place, mais le pilote Aprilia en a néanmoins subi les conséquences au début de cette Q1. Car s'il s'est positionné dans la partie haute du classement, ses premiers tours n'ont pas suffi à l'installer à l'une des deux seules places permettant de passer à la Q2.

Ce sont Enea Bastianini et Franco Morbidelli qui ont mis une option sur ces deux positions dans les premiers instants. Le pilote Ducati, dont la place dans l'équipe officielle est menacée par Jorge Martín, et le pilote Yamaha, qui profite comme son coéquipier d'un bon week-end, devançaient le #41 après la première salve de tours.

Morbidelli avait certes bien entamé sa séance, néanmoins il aura passé une bonne partie de la fin de la Q1 à essayer de se libérer d'un certain Marc Márquez, qui avait jeté son dévolu sur la Yamaha pour tenter de prendre une roue. Durant plusieurs minutes, l'Italien a ostensiblement fait signe à l'Espagnol de lui passer devant, et ce n'est qu'en freinant en bout de ligne droite qu'il a finalement parvenu à ses fins.

Pendant ce temps, Aleix Espargaró avait pris la tête, devant Bastianini désormais deuxième, et Morbidelli était sorti de la zone de qualification. On arrivait déjà aux derniers tours et ça allait alors bouger. Fabio Di Giannantonio s'est emparé de la tête avec un premier chrono du jour en 1'57. Bastianini a su répliquer pour se positionner à moins d'un dixième du pilote Gresini et obtenir son ticket pour la Q2.

Aleix Espargaró a donc manqué le coche, de même que Morbidelli, qui a certes amélioré son chrono après s'être libéré de Márquez, mais a perdu trop de temps pour défendre ses chances jusqu'au bout. Márquez, lui, a fini sa séance dans le bac à gravier du virage 7, parti à la faute alors qu'il tentait de dépasser Augusto Fernández. Il n'a obtenu que la dixième place de cette séance, synonyme de 20e position sur la grille de départ pour les courses.

À noter encore la chute de Pol Espargaró au virage 9 en début de séance. Et Álvaro Bautista s'est arrêté dans les derniers instants, visiblement en proie à un souci technique ou un manque de carburant.

GP de Malaisie MotoGP - Q1

Q2 - La première ligne parfaite

À peine le temps de se remettre de cette Q1 déjà intense, et c'était parti pour le dernier quart d'heure de ces qualifications, qui allait attribuer les places sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

Et on est vite entré dans le vif du sujet ! Dès son premier tour lancé, Luca Marini a en effet établi un nouveau record absolu du circuit, trois millièmes plus rapide que le précédent. Ce n'était que le début : Jorge Martín l'a vite amélioré très nettement en postant un chrono de 1'57"549.

Enea Bastianini n'avait pas réalisé de tour rapide dans les premières minutes, mais lorsqu'il s'est lancé à l'assaut du chrono à trois minutes du drapeau à damier, l'Italien a bouclé seul le deuxième meilleur tour du moment, à un dixième du leader. Avec Marini désormais troisième, la première ligne provisoire était 100% Ducati. Derrière eux, Álex Márquez et Pecco Bagnaia ajoutaient à la copie parfaite du constructeur à ce stade.

La liste des prétendants à la pole position allait cependant se resserrer. Car, après la chute de Marco Bezzecchi dans le virage 9 pendant les Essais Libres 2 ce matin, c'est son coéquipier Marini qui est parti à la faute à cet endroit, alors qu'il était lancé dans une amélioration de son chrono. Puis, tandis que Bastianini améliorait son propre temps pour se rapprocher de Martín, le pilote Pramac a mordu la poussière à son tour et perdu ses chances d'abaisser sa marque.

Deux prétendants à la pole étaient donc sortis de l'équation. C'est à ce moment-là que Pecco Bagnaia a sorti le grand jeu : il s'est extrait de sa cinquième place pour boucler le tour parfait et s'emparer de la pole position, la première pour lui après deux mois plutôt mouvementés.

Dans les secondes qui ont suivi, c'est Bezzecchi qui a réussi à tirer son épingle du jeu en passant de dixième à cinquième, avant d'être repoussé d'un cran dans la foulée par l'amélioration d'Álex Márquez. Tous deux partageront la deuxième ligne avec Marini, cinquième malgré sa chute et dernier homme à avoir tourné sous le précédent record de la piste.

Leader des derniers essais libres, Fabio Quartararo doit se contenter du huitième temps de ces qualifications. Derrière six Ducati, le pilote Yamaha partira donc de la troisième ligne encadré par la KTM de Brad Binder et l'Aprilia de Maverick Viñales. Johann Zarco quant à lui s'élancera 12e derrière Jack Miller et Fabio Di Giannantonio, ce dernier étant tombé dans le virage 15 à la toute fin de cette séance.

Le départ de la course sprint sera donné ce samedi à 8h et celui de la course principale à la même heure dimanche.

GP de Malaisie MotoGP - Q2