Qualifs - Bagnaia bat le record de la piste, Quartararo dans sa roue

Le duel entre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo a tourné en faveur du pilote Ducati en qualifications à Assen, avec Jorge Martín en arbitre, les machines italiennes monopolisant cinq des sept premières places sur la grille.

Domination KTM, catastrophe pour Bastianini

Après des EL4 qui ont vu un peu de pluie arriver, le ciel était toujours menaçant à l'heure d'entamer les qualifications, et la nécessité d'établir immédiatement un bon chrono était de mise.

La séance a particulièrement mal commencé pour Enea Bastianini, qui s'est retrouvé à l'arrêt à la sortie des stands, sa moto refusant d'avancer. Contraint de revenir en courant jusqu'à son box où sa seconde machine n'était pas encore prête, il a perdu un temps précieux et n'a pu entrer en piste qu'à la moitié de la séance.

Pendant ce temps, les pilotes KTM ont pris l'ascendant sur la Q1 puisque Brad Binder a réalisé le meilleur temps devant Remy Gardner et Miguel Oliveira. Rapidement, le Portugais a doublé Binder, tandis que Joan Mir et Andrea Dovizioso sont venus se placer devant Gardner.

Au retour des pilotes en piste pour le second run, la pluie s'est invitée dans le secteur 3 mais sans empêcher une amélioration des chronos. Bastianini est ainsi remonté de la dixième à la septième place.

Joan Mir a vu sa moto décrocher dans le virage 7 et glisser lentement vers les graviers, ce qui n'a pas semblé abîmer sa GSX-RR avec laquelle il a pu immédiatement repartir.

Devant, Brad Binder a repris la première place à Miguel Oliveira et les positions sont restées inchangées jusqu'au drapeau à damier. Les deux pilotes KTM se sont alors assurés un passage en Q2, tandis que Luca Marini et Joan Mir se sont retrouvés troisième et quatrième, malgré un excellent premier secteur. Ils seront donc 13e et 14e sur la grille demain.

Enea Bastianini a conclu la séance au sixième rang, ce qui équivaut à la 16e place. Il n'est ainsi pas passé en Q2 pour la quatrième fois consécutive.

GP des Pays-Bas - MotoGP - Q1

Record sur record

Le ciel étant toujours menaçant à l'entame de la Q2, les pilotes n'ont pas perdu une seconde pour entrer en piste et effectuer leurs chronos. Alors qu'il souffre pourtant d'une infection à la cicatrice de sa main, Jorge Martín a non seulement établi le temps de référence en 1'31"708 mais il a tout simplement battu le record du circuit d'un dixième, et ce dès son premier tour lancé. Fabio Quartararo était toutefois dans sa roue, à seulement dix millièmes.

À l'issue du premier run, Martín menait toujours devant Quartararo. Pecco Bagnaia, Jack Miller et Marco Bezzecchi complétaient le top 5, devant Aleix Espargaró et Johann Zarco.

Une fois revenu en piste, Pecco Bagnaia a battu le chrono de Martín de deux dixièmes, devenant alors le nouveau recordman de la piste. L'Espagnol partait alors à la faute dans le virage 5 mais pouvait repartir. Quelques minutes plus tard, il était imité par Jack Miller dans le virage 3.

Personne n'a finalement été en mesure de venir battre Bagnaia, qui s'est adjugé la pole position, la quatrième de la saison. Fabio Quartararo, qui s'est fait une chaleur en fin de séance, a terminé deuxième à seulement un dixième, tandis que Jorge Martín a complété la première ligne. Le pilote Pramac ne s'y était pas élancé depuis le GP des Amériques.

Marco Bezzecchi a terminé meilleur rookie de ces qualifications en prenant la quatrième position, devant Aleix Espargaró et Jack Miller. Johann Zarco s'élancera pour sa part depuis la septième place.

GP des Pays-Bas - MotoGP - Q2