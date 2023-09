Qualifs - Bezzecchi premier poleman en Inde !

Depuis le début du week-end, seuls les pilotes de l'équipe VR46 ont dominé la feuille des temps, Marco Bezzecchi lors des deux séances d'essais libres et Luca Marini pendant la seconde séance de vendredi, celle comptant comme pré-qualification. Le #72 a bouclé la boucle lors des qualifications en décrochant la pole position, leader d'un quarté Ducati.

Q1 - Grosse chute pour Álex Márquez

Après les essais rallongés de vendredi, qui avaient pour but de laisser le temps aux pilotes de prendre leurs marques avec la piste, la première partie des qualifications a réuni les quatre pilotes KTM, ainsi que trois Ducati, deux Aprilia, deux Honda et une Yamaha. Les autres machines japonaises étaient directement qualifiées pour la Q2… question de talent selon Marc Márquez !

C'est une Ducati qui s'est d'abord placée en haut de la feuille des temps, celle de Fabio Di Giannantonio. Mais avec un premier tour lancé bouclé en 1'45"494, la marge était encore très large, le chrono de référence de la première journée ayant été de 1'44"782.

C'est bien dans la fenêtre des 1'44 qu'il faudrait tourner, comme l'ont montré Brad Binder (1'44"761) et Raúl Fernández (1'44"999) à la fin du premier run, qui a donné le ton pour la suite. Une fois de nouvelles gommes montées à l'arrière des bolides, le pilote RNF a abaissé sa marque d'une demi-seconde pour prendre les commandes des opérations.

Álex Márquez s'était emparé de la deuxième place provisoire lorsqu'il est parti en highside dans le virage 6. Un accident dont le pilote espagnol a eu du mal à se relever, semblant souffrir de la poitrine ou des côtes. Cela a aussi entraîné la sortie des drapeaux jaunes et, par voie de conséquence, l'impossibilité pour les autres pilotes d'améliorer leur marque.

Avec ce final en queue de poisson, Di Giannantonio a hérité du troisième temps, et donc de la 13e place sur la grille de départ. Il partira devant Brad Binder et Takaaki Nakagami. Jack Miller ne sera que 16e sur la grille, Miguel Oliveira 19e et Pol Espargaró 20e.

GP d'Inde MotoGP - Q1

Lire aussi : Ducati et Gresini "attendent" la décision de Márquez

Q2 - Les Honda en 2e ligne derrière la locomotive Bagnaia

La Q2 a débuté par une grosse colère, celle d'Aleix Espargaró qui s'est retrouvé en bout de pitlane trop tôt, son équipe n'ayant visiblement pas intégré que la séance était légèrement retardée à cause d'une petite réparation de la piste réalisée après les essais libres. De retour à son stand, le pilote espagnol a fait passer l'envie à son team manager de reproduire cette erreur, et c'est encore très énervé qu'il a finalement quitté le box une poignée de minutes plus tard... sans laisser le temps à son mécanicien de refermer la trappe d'allumage.

Côté piste, la chasse à la pole a commencé sur un gros rythme, un groupe de pilotes Ducati se positionnant d'emblée dans la fenêtre basse des 1'44. La référence était pour Jorge Martín, bien remis de sa chute en EL2 et auteur d'un temps de 1'44"153 dès ces premiers instants.

Marc Márquez a subi un lowside au virage 3 dans son deuxième tour lancé, petite chute qui l'a laissé quelques instants au beau milieu de la piste avant qu'il puisse se relancer, sans autre conséquence que de le pousser à passer par les stands un peu plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Pas de quoi chambouler sa stratégie cependant, lui qui continue de juger essentiel de prendre une roue pour réaliser des temps compétitifs.

Son coéquipier Joan Mir n'avait pas pu afficher le moindre chrono dans la première partie de la séance, mais sa situation a radicalement changé lorsque le time attack a véritablement commencé. Et pour cause, le Majorquin s'est positionné dans la roue de Márquez, lui-même installé dans celle de Pecco Bagnaia pour aller chercher un premier chrono de référence : le champion en titre s'est alors hissé au deuxième rang, Mir au quatrième et Márquez au septième.

La chasse au chrono ne s'est toutefois pas arrêtée là. Marco Bezzecchi a été le premier à passer sous la barre des 1'44, s'emparant solidement des commandes de la séance. Pendant ce temps, le petit train Bagnaia-Márquez-Mir poursuivait son manège, avec une nouvelle amélioration pour chacun des trois pilotes, suivie par l'excursion hors piste de la Ducati #1 au premier virage.

Bagnaia venait néanmoins d'obtenir la troisième place et elle ne serait pas remise en question. La seule autre amélioration dans le groupe de tête serait à mettre au profit de Martín, revenu à 43 millièmes de Bezzecchi mais sans parvenir à le priver de la pole position.

Luca Marini a manqué de peu la première ligne, cependant il devance les deux Honda officielles, qui se sont installées en deuxième ligne en prenant la roue de Bagnaia. Les Français partiront juste derrière, Johann Zarco ayant pris le septième temps et Fabio Quartararo le huitième dans leur dernier tour respectif. Ils partageront la troisième ligne avec Maverick Viñales.

Aleix Espargaró ne va sans doute pas retrouver le sourire tout de suite, puisqu'il n'a obtenu que le dixième temps de la séance, devant un Raúl Fernández bien moins menaçant dans cette Q2 que dans le quart d'heure précédent.

Transporté au centre médical puis à l'hôpital, Álex Márquez a obtenu par défaut la 12e place sur la grille de départ, néanmoins les nouvelles sont mauvaises : il souffre de deux côtes fracturées et est forfait pour la suite du week-end.

La grille de départ établie à l'issue de ces qualifications vaudra pour les deux courses à venir : le sprint dont le départ sera donné ce samedi à 12h heure française et la course principale de dimanche, à 12h également. Rappelons que leur distance a été réduite à cause de la chaleur.

GP d'Inde MotoGP - Q2

Lire aussi : Le programme du GP d'Inde MotoGP