Qualifs - Espargaró s'offre la pole position et un record à domicile

On voyait mal qui aurait pu l'arrêter sur ses terres et Aleix Espargaró a été inarrêtable en qualifications, s'offrant la pole position et un record de la piste chez lui, à Barcelone. Ses deux adversaires directs ont également répondu présents, ce qui promet une course disputée demain.

Viñales ne lâche rien

Avec 32 degrés dans l'air et 58 degrés en piste, les températures n'ont pas bougé depuis les EL4, qui se sont terminés quelques minutes avant les qualifications, et les pilotes étaient donc en terrain connu au moment de s'élancer.

Marco Bezzecchi a été le premier à instaurer le chrono de référence en 1'39"942 devant Maverick Viñales. L'Espagnol, toujours frustré de passer à côté de la Q2 était décidé à passer après de très bons essais libres. Au tour suivant, il a repris l'avantage sur le pilote VR46 pour seulement 55 millièmes.

Au terme du premier run, le duo menait devant Takaaki Nakagami, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Joan Mir et Remy Gardner, premier pilote KTM sur la grille provisoire.

La totalité des 14 pilotes repartait alors avec la même combinaison de pneumatiques neufs : un medium à l'avant et un tendre à l'arrière. Au premier passage de la ligne, Miguel Oliveira puis Brad Binder et enfin Marco Bezzecchi se portaient en tête, avant d'être à nouveau tous doublés par Maverick Viñales qui roulait en 1'39"216. On retrouvait alors le même duo du premier run en tête.

Tandis que Binder tirait tout droit dans les graviers et mettait un terme à ses espoirs de passage en Q2, le binôme de tête semblait acté, jusqu'à ce que Takaaki Nakagami ne passe sur la ligne pour 17 millièmes devant Bezzecchi.

Derrière l'Italien, on retrouve Enea Bastianini, Brad Binder, Miguel Oliveira, Joan Mir et Franco Morbidelli. Les cinq premiers du classement se tenant en 33 millièmes, la concurrence a fait rage, mais seuls Viñales et Nakagami ont pu en tirer profit.

À noter qu'Álex Márquez était absent de la séance, emmené au centre médical pour un contrôle suite à la violente chute dont il a été victime en fin de EL4. Le patron de l'équipe LCR Honda a indiqué au site officiel que l'Espagnol souffrait d'une petite commotion et qu'une radio était effectuée pour contrôler son poignet gauche.

GP de Catalogne - MotoGP - Q1

Le trio habituel en tête

Dès l'entrée en piste des 12 pilotes participant à la Q2, le rythme a été donné. Fabio Quartararo a en effet inscrit une première référence en 1'39"055 devant Jorge Martín et Álex Rins. Pecco Bagnaia est remonté à dix millièmes du Français et Aleix Espargaró à 12, tandis que Martín n'était qu'à 87 millièmes et Rins à 90. Johann Zarco était sixième à un dixième.

Les machines désormais chaussées d'un pneu medium à l'avant et d'un pneu soft à l'arrière, comme en Q1, les chronos pouvaient descendre. C'est tout d'abord Pecco Bagnaia, qui a frôlé le record de la piste établi par Aleix Espargaró ce matin en roulant en 1'38"787. Le pilote Aprilia ne s'est pas fait attendre et a battu alors son propre record avec un chrono en 1'38"742.

Les positions restaient inchangées au drapeau à damier et Aleix Espargaró s'est ainsi offert sa deuxième pole position de la saison chez lui, en Catalogne. Il est suivi par Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo, le trio désormais habituel des avant-postes.

Johann Zarco a terminé quatrième et son coéquipier Jorge Martín sixième. Le rookie Fabio Di Giannantonio s'est intercalé en cinquième position. Maverick Viñales a finalement conclu au huitième rang.

GP de Catalogne - MotoGP - Q2