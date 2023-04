Qualifs - Espargaró chipe la pole malgré la pluie !

Aleix Espargaró a signé sa première pole position de la saison, en dominant des qualifications très intenses au Grand Prix d'Espagne MotoGP. Il faut dire qu'elles se sont déroulées sous un ciel chargé de nuages sombres, avec une légère pluie en invitée surprise dans la phase finale, de quoi chambouler le classement.

Quartararo loin du compte en Q1

Après une première journée très chaude et venteuse, qui a limité les améliorations dans la seconde séance, de grands noms se sont retrouvés dans la première partie des qualifications, celle qui mettait en jeu les deux tickets de repêchage pour la Q2. On savait qu'il fallait suivre notamment Brad Binder, ou encore Álex Rins, vainqueur du dernier Grand Prix en date, Marco Bezzecchi, leader du championnat, et Pecco Bagnaia, champion en titre.

Fabio Quartararo était lui aussi de la partie après une première journée encore marquée par les difficultés de la Yamaha à se mêler aux machines les plus rapides. Auteur du deuxième temps des essais libres, quelques minutes avant ces qualifications, le Français a commencé son attaque du chrono avec un tour bouclé en 1'37"116, qui l'a placé à deux dixièmes du premier leader, Marco Bezzecchi. Mais la suite allait se révéler bien plus compliquée pour lui.

Une fois le time attack véritablement lancé, le pilote VR46 a tout de suite réussi à améliorer sa marque, mais Bagnaia puis Binder l'ont devancé. Quartararo a eu plus de mal à trouver l'amélioration et il s'est très vite fait dépasser par Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli, qui l'ont fait descendre à la sixième place.

Après cette série de chronos, il restait encore suffisamment de temps pour boucler un à deux derniers tours. Bagnaia a saisi sa chance et a porté la référence à 1'36"493, que Binder n'a pu battre. Bezzecchi a pour sa part amélioré son temps à plusieurs reprises, jusque dans son tout dernier tour, mais pas suffisamment pour repasser devant le pilote KTM qui l'a finalement devancé de 85 millièmes.

Quant à Quartararo, il n'a pu faire mieux dans ses deux derniers tours et il a donc terminé la séance au sixième rang, synonyme de 16e position sur la grille de départ. Sur cette piste de Jerez qu'il aime tant, il ne s'était jamais qualifié plus bas que deuxième en MotoGP, avec notamment quatre pole positions consécutives à son actif, ainsi que deux victoires.

Álex Rins, pour sa part, n'a pu se mêler à la lutte pour les meilleurs temps et il a obtenu la huitième place de cette Q1.

GP d'Espagne MotoGP - Q1

Une petite pluie pimente la lutte pour la pole

Sitôt la Q1 terminée, les drapeaux des commissaires ont indiqué l'arrivée d'une légère pluie. Voilà qui ouvrait un quart d'heure assez fou durant lequel il a fallu sentir les conditions et porter l'attaque payante au bon moment, alors que les gommes lisses s'imposaient malgré tout.

Un peu de pluie et des pneus slicks ? C'est Jack Miller qui a signé le premier temps de référence de cette séance : il était alors de 1'43"003, très loin des habitudes sur la piste andalouse. Après ce premier tour lancé, le pilote KTM était suivi par Pecco Bagnaia et Johann Zarco, avec des écarts extrêmement marqués qui témoignaient de la prudence des pilotes pour prendre la mesure des conditions.

Álex Márquez avait tenté un premier tour en pneus rainurés, mais une fois chaussé de slicks, il n'a pas tardé à se mettre dans le rythme et c'est lui qui a délogé l'Australien de la première place. Les conditions s'améliorant vite, les chronos n'ont eu de cesse de s'abaisser, mais le pilote Gresini est resté très percutant, répondant systématiquement aux prises de pouvoir successives de Luca Marini et Aleix Espargaró jusqu'à faire descendre le chrono à 1'39"262.

Ses adversaires n'avaient cependant pas dit leur dernier mot. Miller puis Zarco ont pris les commandes à leur tour, en entrant pour la première fois dans la fenêtre des 1'38. En gagnant encore du temps, Márquez s'est intercalé entre eux, mais chacun parvenait à trouver de nettes améliorations à chaque tour et les positions ne cessaient de changer.

L'avant-dernier tour a vu les premiers chronos en 1'37 s'afficher, avec à nouveau un avantage pour Zarco. Resté discret jusque-là après avoir tenté de disputer le début de la séance en pneus pluie, Binder s'est mêlé à son tour à la lutte pour les premières places. Espargaró était quant à lui descendu au dixième rang lorsqu'il a réussi à réunir tout ce qu'il fallait pour se porter à nouveau au sommet.

La hiérarchie continuait de changer très vite et c'est dans le dernier tour que tout s'est joué. À ce petit jeu, c'est Espargaró qui a eu le dernier mot avec un temps de 1'37"216. Leader hier pour deux millièmes et tombé ce matin en essais libres, le pilote Aprilia a véritablement réussi à imposer son aisance au moment opportun pour aller décrocher cette pole position.

Miller s'est fait coiffer au poteau, devancé de 0"221 par l'Espagnol. Lui aussi tombé pendant les essais libres, Jorge Martín s'est assuré de la troisième place disponible à l'avant de la grille de départ.

Sur la deuxième ligne, on retrouvera Brad Binder, Pecco Bagnaia et Dani Pedrosa. Resté 12e et dernier durant toute la séance, visiblement peu en confiance dans ces conditions et hésitant entre pneus slicks et pluie, l'Espagnol s'est invité au sixième rang dans son tout dernier tour. Il a repoussé Oliveira en troisième ligne, où le Portugais retrouvera Zarco et Marini, très en vue pendant cette séance mais battus au moment où cela comptait le plus.

Et que dire d'Álex Márquez ? Capable d'afficher une très grande avance sur ses adversaires dans les conditions les plus délicates, il a rétrogradé au dernier rang. Il partagera la quatrième ligne avec Maverick Viñales et Takaaki Nakagami pour la course sprint de ce samedi et l'épreuve longue de dimanche.

Ils ne seront plus que 23 au départ, puisqu'Enea Bastianini a déclaré forfait ce matin, après avoir tenté une dernière fois d'évaluer sa condition physique pendant les essais libres.

GP d'Espagne MotoGP - Q2

