Qualifs - Quartararo poursuit sa série de poles à Barcelone

Fabio Quartararo a signé sa cinquième pole consécutive en MotoGP sur le circuit de Barcelone, une première pour un pilote Yamaha depuis Jorge Lorenzo en 2010. Il a devancé deux pilotes Ducati, Jack Miller et Johann Zarco.

Márquez prend la roue de Miller mais n'atteint pas la Q2

Jack Miller et les quatre pilotes Honda faisaient partie des candidats aux deux places restantes en Q2, dans une séance qui a débuté sous un ciel nuageux, avec une température ambiante de 25°C et un asphalte mesuré à 38°C. Dès le début de la séance, Marc Márquez a sauté dans la roue de Miller, à l'image de ce qu'il avait fait derrière Maverick Viñales au Mugello la semaine dernière. Le pilote Ducati a pris la situation avec humour, faisant immédiatement un geste à Márquez pour lui demander de l'argent !

Dans sa première tentative, le pilote espagnol a cependant manqué le premier virage et son tour a donc été invalidé. Iker Lecuona et Pol Espargaró ont été les premiers leader et Miller semblait en mesure de se hisser à leur niveau mais il a fait une erreur au virage 10. C'est finalement Jorge Martín, de retour sur sa Ducati ce week-end, qui est remonté à la deuxième place. Le troisième tour de Miller lui a permis de prendre la tête, devant Lecuona. Márquez n'était que cinquième à la fin de son premier relais.

Les pilotes sont tous repassés par leur garage et dans son premier tour rapide, Lecuona, déjà à terre en EL4, a été victime d'une lourde chute au virage 9. Le pilote du team Tech3 a pu se relever mais ses qualifications se sont arrêtées là.

Se sachant provisoirement qualifié pour la Q2, Miller abandonné un tour rapide, alors que Márquez était à nouveau dans sa roue. Takaaki Nakagami en a profité pour s'emparer de la première place, 0"206 devant le pilote Ducati. Le Japonais avait le temps pour une dernière tentative mais il n'a pas amélioré son chrono. Sous le drapeau à damier, Miller est repassé en tête et Márquez a pris la deuxième place, avant d'être battu par son coéquipier Pol Espargaró.

Miller et Espargaró ont ainsi obtenu les deux places restantes en Q2. Márquez, qui a salué Miller à la fin de la séance, a dû se contenter du troisième chrono, synonyme de 13e place sur la grille de départ, devant Nakagami.

Quartararo encore en pole, Miler deuxième malgré une chute

Les pilotes ont pris la piste avec un medium à l'avant et à un soft à l'arrière, sauf Miller, qui a opté pour deux gommes tendres. Les représentants de Yamaha étaient favoris pour la pole, après les bons chronos réalisés par Franco Morbidelli et Fabio Quartararo dans les séances disputées plus tôt dans la journée. Le premier tour du #20 l'a placé en tête, devant l'inattendu Aleix Espargaró et Miguel Oliveira. Valentino Rossi, neuvième après son premier tour, a chuté au virage 4.

Morbidelli s'est emparé de la première place et Maverick Viñales est remonté à la troisième place, offrant à Yamaha un triplé temporaire. Quartararo, comme à son habitude parti après ses rivaux, a repris l'avantage avec une nette avance sur Morbidelli, repoussé à 0"421. À l'issue du premier relais, Yamaha monopolisait la première ligne provisoire devant Aleix Espargaró, Brad Binder, Miguel Oliveira et Johann Zarco, meilleur représentant de Ducati. Le Français devançait alors Pecco Bagnaia, dont un chrono a été effacé pour dépassement des limites de la piste. Miller n'était que 11e.

Les pilotes sont passés aux stands et ont repris la piste pour un second run. De nombreux pilotes ont amélioré leurs chronos et Miller s'est rapproché à 0"037 de Quartararo. Dans le tour suivant, l'Australien est lourdement tombé au virage 3. Quelques instants plus tard, Pol Espargaró est tombé à son tour, dans le dernier secteur.

Quartararo a abandonné sa dernière tentative, laissant aux autres pilotes l'opportunité de lui piquer la pole sous le drapeau à damier. Aucun n'y est parvenu mais Viñales est remonté au troisième rang. Morbidelli puis Zarco ont fait mieux sous le drapeau à damier. Fabio Quartararo sera donc en pole devant Jack Miller, très bien placé malgré sa chute. Johann Zarco les accompagnera en première ligne.

Miguel Oliveira a pris la quatrième place au dernier moment, ce qui le placera devant Morbidelli et Viñales dimanche. Aleix Espargaró a signé le septième temps devant Brad Binder, Pecco Bagnaia et Joan Mir, seul représentant de Suzuki ce week-end puisque Álex Rins a dû déclarer forfait après une chute à vélo et une fracture de l'avant-bras. Valentino Rossi, qui a pu remonter sur sa deuxième machine après sa chute, s'est classé au 11e rang. Pol Espargaró sera à ses côtés sur la quatrième ligne.

GP de Catalogne - Q2

GP de Catalogne - Q1

