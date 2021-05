Qualifs - Quartararo en pole à domicile après une séance pluvieuse

Fabio Quartararo a signé sa troisième pole consécutive au Mans, une première dans sa carrière, dans une séance débutée sur piste sèche et que les pilotes ont pu terminer avec des pneus slicks. Le leader du championnat, Pecco Bagnaia, ne sera que 16e sur la grille, après avoir été éliminé en Q1.

Savadori et Marini surprennent en Q1 ; Mir, Rins et Bagnaia distancés

Une grosse averse s'est abattue sur le circuit Bugatti juste avant la Q1, obligeant les pilotes à prendre la piste avec les pneus pluie. Les conditions étaient également très fraîches, le thermomètre affichant 14°C dans l'air et 17°C sur la piste.

Après les premières tentatives de chaque pilote, le Champion du monde Joan Mir, contraint de passer par cette Q1 pour la quatrième fois en cinq Grands Prix cette année, devançait son coéquipier chez Álex Rins, qui y était à l'inverse présent pour la première fois de la saison. Lorenzo Savadori, très performant dans ces conditions depuis le début du week-end, a chuté à la fin de son premier tour rapide. L'Italien a traversé la piste à pied et couru vers son garage, pour pouvoir monter sur sa deuxième machine.

Iker Lecuona est remonté au deuxième rang grâce à son deuxième tour rapide, mais Rins a récupéré son bien, tandis que Mir menait toujours la danse, avec une avance de 0"252. Le leader du championnat, Pecco Bagnaia, n'était que sixième à ce moment de la séance, à 0"897 du leader. Alors que le soleil était de retour, les pilotes ont nettement amélioré leurs chronos sur une piste encore très humide, mais Mir et Rins restaient accrochés aux deux premières positions, synonymes de passage en Q2.

Aleix Espargaró a pris la tête moins de cinq minutes avant le drapeau à damier, tandis qu'Álex Márquez est remonté à la troisième place, devant Rins. Danilo Petrucci s'est emparé de la deuxième place, peu de temps avant une seconde chute, pour Álex Márquez, au virage 6, La Chapelle. Tito Rabat, encore présent chez Pramac en raison de la convalescence de Jorge Martín, est lui aussi parti à la faute.

Avec une trajectoire de moins en moins humide, de très nombreux pilotes ont amélioré leurs chronos. Joan Mir, Luca Marini, Lorenzo Savadori et Aleix Espargaró ont ainsi tour à tour mené dans les dernières minutes. Chacun d'entre eux avait encore droit à un tour, mais Espargaró a préféré se relever. Sous le drapeau à damier, Mir a récupéré la deuxième place derrière le Catalan... mais ils ont été battus par Lorenzo Savadori et Luca Marini. Ce sont donc deux outsiders qui ont gagné leur ticket pour la Q2. Aleix Espargaró sera 13e sur la grille, devant les pilotes Suzuki, Mir et Rins, et Bagnaia, l'un des grands perdants de cette séance.

Quartararo s'offre la pole au dernier moment

La piste était encore partiellement humide au moment où la Q2 a débuté et les pilotes se sont élancés en pneus pour la pluie, sauf ceux du team Petronas, Franco Morbidelli et Valentino Rossi, qui ont préféré deux gommes slicks tendres. Après un tour de reconnaissance, la quasi-totalité du plateau a décidé de passer par l'allée des stands pour les imiter.

Johann Zarco, l'un des rares à avoir fait un tour rapide en pneus pluie, a établi la première référence, juste devant Rossi et Morbidelli. Ce denier s'est emparé de la tête dès le tour suivant, mais il a vite été battu par Jack Miller. Rossi a de son côté fait un passage dans les graviers à la fin du tour, mais il a pu rester sur sa machine. Pol Espargaró était alors deuxième, à plus d'une seconde du leader, et il devançait Fabio Quartararo. Morbidelli est remonté à la deuxième place, derrière Miller.

Le pilote Ducati a amélioré son chrono, mais Espargaró s'est cette fois rapproché à 0"267. Quartararo, qui n'était plus que cinquième, a repris la troisième place. Johann Zarco, passé sur des pneus tendres, s'est porté en tête pour très peu de temps puisque Miller l'a battu de près d'une seconde dans la foulée. Pol Espargaró, en piste juste derrière l'Australien, a fait encore mieux, plaçant ainsi sa Honda à la première place, avec une avance de 0"157. Son coéquipier Marc Márquez est remonté au troisième rang.

Dans des conditions toujours plus favorables, Morbidelli s'est intercalé entre Espargaró et Miller. Zarco était quatrième, devant Quartararo. Márquez s'est alors invité dans la lutte pour la pole, en s'emparant de la première place. Takaaki Nakagami s'est rapproché à 0"083 du champion espagnol, offrant à Honda un triplé temporaire.

Une chute de Miguel Oliveira a obligé les pilotes à renoncer à un tour. La lutte a repris une fois sa moto dégagée. Márquez n'a pas amélioré son chrono et le classement a été chamboulé sous le drapeau à damier, Maverick Viñales discret jusque-là, puis Fabio Quartararo s'emparant tour à tour de la première place.

Distancé sur piste humide mais très performant sur le sec depuis le début du week-end, le Français s'est ainsi offert une pole à domicile, pour la deuxième année consécutive, tandis que Viñales a assuré le doublé à Yamaha. Jack Miller a pris la troisième place, devant Morbidelli et Zarco. Márquez a glissé à la sixième position après les améliorations de la fin de séance, devant Nakagami et Espargaró, victime d'une chute dans son dernier tour rapide. Rossi l'accompagnera en troisième ligne, à la neuvième position.

