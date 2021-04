Qualifs - Quartararo chipe la pole à un Bagnaia dépité

Plusieurs pilotes ont été lourdement accidentés depuis le début de la journée, à Portimão. Malgré les chocs encaissés respectivement en EL4 et EL3, Pol Espargaró et Álex Márquez ont bel et bien participé à ces qualifications. À l'inverse, Jorge Martín a logiquement manqué cette séance, actuellement hospitalisé pour évaluer l'étendue de ses blessures, qui semblent comprendre au minium une fracture. Takaaki Nakagami a quant à lui renoncé à la suite de cette journée après avoir bouclé quelques tours ce matin, souffrant trop de l'épaule depuis sa chute à très grande vitesse hier.

Márquez et Mir en duo

Dans ces circonstances, ils n'étaient que dix à s'opposer durant la première phase des qualifications, un quart d'heure qui mettait en jeu deux tickets de repêchage pour la Q2. Joan Mir a été le premier à en prendre les commandes, avant d'être délogé de la tête par un certain Marc Márquez, idéalement placé dans sa roue pour signer son chrono.

Le sextuple Champion du monde MotoGP et son successeur ont livré un ballet amusant durant cette séance, le pilote Honda se calant sur son compatriote pour orchestrer ses runs et son passage par les stands. Mir a pris un peu d'air pour sa deuxième série de tours et il est parvenu à légèrement améliorer son chrono pour se rapprocher de Márquez tout en conservant la deuxième place.

Les deux hommes se sont révélés inatteignables malgré les tentatives de leurs adversaires. Álex Márquez est ainsi resté troisième durant toute cette séance. Dimanche, il partagera la cinquième ligne avec Pol Espargaró et Brad Binder, dont les positions se sont échangées en fin de séance. Derrière eux, Enea Bastianini a réussi à devancer Valentino Rossi et Danilo Petrucci, tandis qu'Iker Lecuona et Lorenzo Savadori ont fermé la marche.

Bagnaia poleman... un instant seulement

Les six constructeurs étaient donc représentés en Q2. C'est une Yamaha, celle de Fabio Quartararo, qui a établi la première référence en 1'39"028, devant l'Aprilia d'Aleix Espargaró et la Ducati de Johann Zarco. La troisième place du Français était déjà grandement menacée quand il est tombé dans le virage 11, une chute sans conséquence physique mais qui l'a privé de quelques précieuses minutes, même s'il a pu remonter en selle pour ramener sa moto au stand.

À cet instant, Pecco Bagnaia s'est porté à la deuxième position avant de voir son chrono annulé pour avoir été réalisé sous régime de drapeau jaune et de dégringoler en bas de classement. Maverick Viñales et Luca Marini ont subi le même sort, bien qu'ils aient perdu moins gros à ce stade de la séance. C'est donc avec un classement quelque peu confus que les pilotes se sont élancés pour leur deuxième run, avec Quartararo toujours leader mais désormais devant Morbidelli et Mir. Et les annulations de chronos allaient se poursuivre, jusqu'à l'issue de cette séance...

À la reprise, Quartararo a été le premier à passer sous la barre des 1'39 pour prendre les commandes tout en établissant un nouveau record en 1'38"862. Jack Miller s'est porté en deuxième position, à deux dixièmes du Français. Derrière Franco Morbidelli, Luca Marini s'est hissé au quatrième rang, lui qui n'a cessé de se mettre en valeur depuis le début du week-end.

Après être passé par la Q1, Marc Márquez a décidé de ne participer qu'aux cinq dernières minutes de la séance. Comme dans la première séance, c'est installé dans la roue d'une Suzuki − cette fois celle d'Álex Rins − qu'il a signé son temps, se propulsant ainsi en troisième position. Dans la foulée, une première amélioration venue de Johann Zarco l'a toutefois fait rétrograder.

Après le doublé français en course à Doha, le classement était donc à nouveau dominé par Quartararo et Zarco, mais Pecco Bagnaia, déjà leader vendredi, avait bien l'intention de les déloger du sommet. Auteur d'un nouveau meilleur temps de 1'38"494, le pilote Ducati a momentanément été annoncé poleman de ce Grand Prix, avant de voir à nouveau son chrono annulé. En cause cette fois, la chute de Miguel Oliveira dans son time attack, et les drapeaux jaunes que cela a engendré. Dépité, Bagnaia a dégringolé à la 11e place.

Auteur d'un superbe dernier tour, Rins s'est placé en première ligne dans le money time, repoussant Zarco à la troisième place finale. Miller et Morbidelli ont quant à eux hérité d'une place en deuxième ligne, où ils retrouveront Marc Márquez. Dans l'incapacité d'améliorer son chrono après son premier tour lancé, l'Espagnol a glissé dans le classement mais parvient donc à sauver une position de départ plus qu'honorable pour son retour.

Aleix Espargaró partira de la troisième ligne devant Luca Marini. Après un premier run plus long que celui de ses adversaires, Joan Mir n'a bouclé qu'un tour en fin de séance, sans amélioration : il en hérite la neuvième place. Malheureux pour ces qualifications à domicile, Miguel Oliveira partira dixième, devant Pecco Bagnaia et un Maverick Viñales tout aussi malchanceux, ayant continué à voir ses chronos annulés durant cette Q2.

GP du Portugal - MotoGP - Q2

GP du Portugal - MotoGP - Q1