Qualifs - Sensationnelle première pole de Martín devant Zarco !

Après avoir été balayé toute la journée par un vent chargé de sable, le circuit de Losail était encore recouvert d'une couche de poussière pour les qualifications de ce Grand Prix de Doha, avec une trajectoire nettement distincte qui s'est dessinée au fil des roulages de ce samedi. Malgré des conditions difficiles, Jorge Martín a décroché une pole position époustouflante devant son coéquipier, Johann Zarco.

Mir sauve sa place, Rossi s'effondre

La première partie de ces qualifications confrontait quelques pilotes à fort potentiel, à commencer par le Champion du monde Joan Mir, encore une fois relégué hors du top 10 pendant les essais libres déterminants de vendredi soir, comme la semaine dernière. Face à lui, Pol Espargaró et les deux pilotes du team LCR, tous les pilotes KTM ou encore Valentino Rossi, pour ne citer qu'eux.

Brad Binder et Joan Mir ont été les premiers à se porter aux deux premiers rangs du classement, se succédant au sommet avec un chrono de 1'54"314 pour le Sud-Africain puis un temps de 1'54"314 pour le pilote Suzuki. Un premier pas prometteur pour eux, mais qui ne garantissait pas encore leur accession à la Q2.

Alors que leurs adversaires enchaînaient les tours en ce début de séance, Pol Espargaró et Enea Bastianini sont rentrés directement au stand à la fin de leur premier tour d'installation, sans poster de chrono. Ce n'est qu'à la mi-séance que tous deux ont refait leur apparition dans l'espoir de profiter de la partie la plus intense de cette Q1 pour venir se mêler aux plus rapides.

Une fin de séance qui aura en réalité manqué de fluidité, alors que plusieurs pilotes ont commis des erreurs ou ont été vus au ralenti. Il aura fallu attendre d'être dans les deux dernières minutes pour que du changement s'opère en haut de la feuille de temps, lorsque Danilo Petrucci puis Álex Márquez et enfin Luca Marini qui se sont successivement hissés à la deuxième place. Parti si lentement, Pol Espargaró s'est rapproché, n'échouant qu'à neuf millièmes de Marini, avec encore la possibilité de boucler un ultime tour dans la foulée.

Miguel Oliveira s'est alors emparé à son tour des commandes en 1'54"220, mais Joan Mir a immédiatement repris la première place avec un tour bouclé en 1'53"931. Cela allait rester comme le meilleur temps de cette Q1, puisque Pol Espargaró a finalement échoué à produire une autre amélioration. Le pilote espagnol a même rétrogradé d'un cran, repoussé par Álex Márquez au cinquième rang de cette séance, synonyme de 15e place sur la grille de départ.

Tandis que Luca Marini a donc obtenu une belle 13e position pour ses deuxièmes qualifications dans la catégorie, en ne manquant la Q1 que pour huit petits millièmes, son frère Valentino Rossi devra se contenter de l'avant-dernière place sur la grille : sa 21e position constitue la plus faible qualification de sa carrière. Takaaki Nakagami partira, lui, 16e devant les KTM de Danilo Petrucci et Brad Binder.

La nuit appartient aux Pramac !

Mir et Oliveira s'ajoutaient donc aux dix pilotes les plus rapides de vendredi pour s'engager dans le quart d'heure décisif des qualifications. Et dès l'ouverture des hostilités, c'est une Ducati qui s'est portée aux sommets, en l'occurrence celle du rookie Jorge Martín, déjà solide cinquième vendredi.

Dans son tour suivant le jeune Espagnol du team Pramac a d'emblée amélioré son temps pour établir une nouvelle référence en 1'53"597. Au guidon de la Yamaha, Fabio Quartararo s'est positionné juste derrière lui en 1'53"614, alors qu'Aleix Espargaró et Franco Morbidelli atteignaient les 1'53"7, Pecco Bagnaia 1'53"8 et Jack Miller 1'53"9. Dernier à revenir au stand pour le changement de pneu, Johann Zarco était alors septième, devant Joan Mir, Maverick Viñales et Álex Rins.

Une fois chaussé d'un pneu neuf, Viñales a sorti la grosse artillerie. D'abord en prenant la tête avec plus de deux dixièmes d'amélioration sur le chrono de Martín, puis en abaissant encore son temps pour atteindre 1'53"267. Derrière, Mir s'est momentanément porté à la sixième place, mais c'est du côté des Ducati qu'il fallait se tourner pour savourer une fin de séance sensationnelle.

Zarco a mis la main sur la pole position avec quatre millièmes d'avance sur Viñales, mais le Français a aussitôt été battu par son coéquipier : avec un temps de 1'53"106, c'est donc Jorge Martín qui obtient la pole, à son deuxième Grand Prix seulement en MotoGP ! Pramac signe carrément un doublé, historique pour l'équipe italienne !

Accompagnés de Viñales, ils formeront demain la première ligne de la grille de départ. Leurs adversaires se sont en effet cassé les dents malgré d'ultimes améliorations. Jack Miller hérite ainsi de la quatrième place à 36 millièmes du top 3, suivi par Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Longtemps quatrième, Aleix Espargaró partira de la septième position et partagera la troisième ligne avec les deux pilotes Suzuki. Franco Morbidelli manque son objectif de peu en signant le dixième temps, devant Stefan Bradl et Miguel Oliveira.

GP de Doha - MotoGP - Q2

GP de Doha - MotoGP - Q1