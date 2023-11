Qualifs - Marini et les Gresini volent la vedette aux candidats au titre !

Q1 - Zarco passe, Quartararo reste dans la seconde partie de tableau

Il est rarissime de voir quatre Ducati encore se disputer un ticket pour la seconde phase des qualifications en arrivant au samedi mais les drapeaux jaunes agités vendredi ont totalement secoué le plateau.

De nombreux pilotes disposant clairement d'un rythme solide promettent ainsi d'emblée un grand spectacle chargé d'enjeux pour cette Q1 du Grand Prix du Qatar : avec Jack Miller (KTM), Álex Márquez (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Johann Zarco (Ducati), Joan Mir (Honda) et les équipiers Yamaha Fabio Quartararo et Franco Morbidelli alignés en ce début de séance pour obtenir l'une des deux premières positions donnant un accès à la Q2, les places seront chères…

C'est donc quelques instants après la séance d'EL2, dominée par Fabio Quartararo, Jorge Martín et Aleix Espargaró que sont lancées les hostilités.

Sans perdre de temps, et avec le pneu soft monté à l'arrière, Zarco est le premier à installer un tour chronométré de référence, en 1'53''069, devant Morbidelli, tandis que Quartararo vire large et rate une première occasion d'enregistrer un temps et que Takaaki Nakagami finit à terre à grande vitesse, sans conséquences physiques.

Avec seulement sept minutes pour lancer le second time-attack, la piste regagne en intensité après une brève pause tandis que les pilotes engagent leur tour de préparation. Et les temps tombent !

Álex Márquez et Fabio Quartararo échangent successivement le record absolu de la piste, l'Espagnol établissant la nouvelle marque en 1'52"437 ! Mais c'est sans compter sur Zarco, auteur d'une nouvelle amélioration le plaçant en tête avec 0"055, qui relègue son compatriote hors de la zone de qualification pour la Q2, tandis que Bastianini voit son tour ruiné par un Iker Lecuona au ralenti sur la trajectoire. Furieux, l'Italien donne tout dans l'ultime tour lancé : la persévérance du pilote Ducati factory dans une ultime tentative ne paiera cependant pas.

Q2 -Trois Ducati satellites devant les cadors !

Place au tant attendu duel entre les candidats au titre, désormais !

Séance essentielle s'il en est pour le titre mondial 2023, la Q2 détermine la disposition de la grille de départ de la course Sprint de ce samedi soir, ainsi que du Grand Prix, dimanche. Une séance à ne pas manquer pour Pecco Bagnaia et Jorge Martín, qui peut déjà être soulagé de voir Bastianini, l'équipier de son rival vainqueur le week-end dernier, bloqué en Q1.

C'est avec Marc Márquez dans sa roue que Pecco Bagnaia doit préparer son premier time-attack. Le premier freinage du Champion en titre se passe mal et son tour est compromis dès le début, ne lui permettant de signer que le 5e chrono au terme de sa première tentative. Martín, lui, est calé dans l'échappement de l'Aprilia d'Aleix Espargaró sans parvenir à passer son compatriote dans le tour de chauffe. Son premier chrono le place en première ligne provisoire (P3), derrière le leader Fabio Di Giannantonio (1'52"188) et Luca Marini. La première tentative de Zarco ne place le Français que P10.

Les pilotes n'ont pas le temps de souffler avant de reprendre la piste pour une seconde sortie cruciale. Une nouvelle fois, Márquez, en briscard, se cale juste derrière Bagnaia dès la sortie de la pitlane. L'Espagnol a bien l'intention de profiter de la roue de celui qui n'a pas d'autre choix que de tout donner devant lui. Martín, lui, s'offre une piste claire en sortant deux minutes plus tard. Radical, Fabio Di Giannantonio améliore sa propre référence ! L'Italien sort un temps de pole position amélioré de plusieurs dixièmes ; le premier tour en moins de 1'52 de l'Histoire du circuit de Losail !

Bagnaia et Márquez s'octroient les deux autres places de la première ligne provisoire avant le passage de la ligne par Alex Márquez, qui signe un doublé Gresini temporaire ! Martín, en pleine attaque dans les ultimes instants, doit se contenter de la cinquième position, juste devant son équipier Zarco, et crucialement juste derrière Bagnaia, tandis que Marini extraira un superbe temps de 1'51"762 lui offrant la pole position dans les ultimes instants.

