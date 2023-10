Qualifs - Martín au dessus du lot, Bagnaia assure la première ligne

Jorge Martín a été l'homme fort des qualifications à Phillip Island, repoussant la concurrence, Brad Binder en tête, à près d'une demi-seconde. Après un week-end aussi mal embarqué qu'à Mandalika, Pecco Bagnaia a relevé la barre plus tôt en prenant la troisième place.

Bagnaia et Márquez entrent en Q2, Quartararo 16e sur la grille

Comme en Indonésie la semaine dernière, Bagnaia était contraint de passer par la première partie des qualifications, où l'on retrouvait les quatre derniers Champions du monde puisque Fabio Quartararo, Marc Márquez et Joan Mir étaient eux aussi en piste, ainsi que Luca Marini.

C'est pourtant un autre pilote, Augusto Fernández, seul représentant de KTM à ne pas avoir assuré directement sa qualification en Q2, qui était en tête après la première série de tours rapides, devant Bagnaia, déjà auteur d'une performance rassurante en EL2. Marc Márquez occupait la troisième place, à seulement 0"001 de l'Italien. Le futur pilote Gresini devançait Raúl Fernández et son frère Álex, tandis que Quartararo n'était que sixième, devant Mir et Marini. Le Français semblait en colère à son retour dans le garage Yamaha, signe que les difficultés rencontrées vendredi n'étaient pas corrigées.

Les pilotes ont repris la piste pour un deuxième relais. Bagnaia s'est emparé de la première place, 0"275 devant Fernández, et n'a pas pu faire mieux lors de son dernier tour. Dans la roue du pilote Tech3, Marc Márquez est remonté au deuxième rang et Álex Márquez s'est également intercalé. Quartararo a amélioré son chrono mais n'a pris que la septième place.

Bagnaia et l'aîné des Márquez sont ainsi entrés en Q2. Troisième de cette partie de la séance, Álex Márquez sera 13e sur la grille de départ. Il a devancé Augusto Fernández, qui n'a pas amélioré son chrono et sera pénalisé de trois places pour avoir gêné Quartararo vendredi. Raúl Fernández, Mir et Quartararo vont en profiter. Le Français sera ainsi 16e sur la grille de départ, devant Marini.

Miguel Oliveira s'élancera de la 19e position devant Franco Morbidelli et Takaaki Nakagami, seul pilote LCR au départ puisqu'Álex Rins a dû déclarer forfait en raison de douleurs trop fortes à la jambe droite.

GP d'Indonésie MotoGP - Q1

Martín sans rival, Bagnaia en première ligne

Déjà impressionnant en EL2, Jorge Martín a immédiatement pris le contrôle en Q2, avec un chrono à un dixième du record de la piste, avant de faire mieux de 0"023 dans son deuxième tour rapide. À la fin de son premier relais, le pilote Pramac devançait Brad Binder de 0"236 et Bagnaia de 0"425. Quatrième, Johann Zarco était à une demi-seconde, devant les pilotes Aprilia, Aleix Espargaró et Maverick Viñales. Ce dernier a repris la piste avant les autres pilotes et a doublé son coéquipier.

Bagnaia, agacé d'être suivi de près par des pilotes vendredi, a vu Márquez prendre sa roue à la sortie de son garage... et même le suivre quand l'Italien est passé dans une zone de dégagement. C'est surtout Martín qui était à surveiller puisqu'il a amélioré son meilleur temps, record de la piste à la clé, en faisait 0"521 mieux que sa pole l'an passé. De nombreux pilotes ont amélioré mais Binder a vite récupéré la deuxième place, à 0"416 du leader, et Bagnaia la troisième. Les pilotes ont tous renoncé à un dernier tour rapide.

Martín sera donc en pole, pour la troisième fois de l'année, devant Binder et Bagnaia, positionné dix places plus haut que la semaine dernière en Indonésie. Aleix Espargaró a finalement pris la quatrième place devant Zarco et Fabio Di Giannantonio, une nouvelle fois performant. Auteur du septième temps, Marc Márquez sera en troisième ligne devant Jack Miller et Viñales, seul pilote à avoir fait trois relais en Q2, sans grand succès. Marco Bezzecchi devra se contenter de la dixième place sur la grille, devant Pol Espargaró et Enea Bastianini.

En raison du risque de pluie et surtout de vent dimanche, le programme a été revu et les pilotes ne disputeront pas la course sprint ce samedi mais la course principale, avec un départ à 15h10 sur place (06h10 en France métropolitaine). Le sprint a été repoussé à dimanche, si les conditions permettent de rouler.

GP d'Indonésie MotoGP - Q2