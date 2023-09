Qualifs - Martín s'offre une pole record à Motegi !

Après une grille emmenée par Honda lors des deux dernières éditions de l'épreuve, Ducati retrouve la pole position sur les terres des marques japonaises. C'est Jorge Martín qui a dominé les qualifications, avec un tour impressionnant qui lui vaut le record de la piste et sa 11e pole en MotoGP.

>> La grille de départ du GP du Japon MotoGP 2023 <<

Q1 - Quartararo éliminé, Márquez au-dessus du lot

La première partie des qualifications opposait entre autres les sept motos japonaises inscrites ce week-end, soit quatre Honda et trois Yamaha, avec la présence ponctuelle de Cal Crutchlow en tant que wild-card. Ce sont deux d'entre elles qui ont lancé les hostilités en faisant main basse sur les places qui, à l'issue du quart d'heure, allaient garantir l'accession à la Q2.

Marc Márquez s'est ainsi installé en tête en bouclant un premier tour en 1'43, tandis que Fabio Quartararo a pris la deuxième place provisoire. Après un passage par les stands, les deux hommes ont fait leur retour en piste en duo et Márquez n'allait plus quitter la roue du Français...

C'était le moment du time attack décisif de cette Q1, et c'est seul en revanche que Raúl Fernández s'est lancé dans l'exercice : à la clé, le deuxième temps, au détriment de Quartararo, repoussé hors des rangs recherchés par tous. Le pilote RNF a amélioré son chrono dans le tour suivant, sans changer de place au classement. Quant à Márquez, il a pu compter sur son temps initial pour conserver la première place, sans être inquiété.

Son coéquipier Joan Mir avait manqué son début de séance, ce qui l'a longtemps laissé en bas de classement. Le Majorquin a ensuite réussi à passer à la cinquième place, après une brève apparition au quatrième rang. C'est toutefois sur une chute que s'est terminée sa séance, une petite glissade qui l'a empêché de prétendre à mieux.

Mir partagera la cinquième ligne de la grille de départ avec Quartararo, dans l'impossibilité d'améliorer son temps dans les derniers instants, ainsi qu'avec Augusto Fernández, qui s'est au contraire hissé dans la hiérarchie en fin de séance sur la KTM du team Tech3.

À noter que Cal Crutchlow a perdu beaucoup de temps au stand au début de cette Q1, ce qui a réduit ses qualifications à un seul tour lancé. Il a terminé cette séance neuvième, synonyme de 19e place sur la grille de départ.

GP du Japon MotoGP - Q1

Q2 - Grosse chute pour Bezzecchi

Marc Márquez, auteur des deux dernières pole positions de ce Grand Prix, était donc le seul à porter les honneurs des constructeurs japonais en Q2. Dès le lancement de cette seconde partie de qualifications, il s'est placé dans la roue de Marco Bezzecchi, l'homme le plus rapide des essais libres de la matinée.

Mais l'Italien a subi une chute à haute vitesse dès son tour de sortie des stands, piégé probablement par un pneu froid au moment d'émerger du pont, au virage 12. Malgré des cabrioles violentes dans les graviers, Bezzecchi s'est relevé sans difficulté apparente et a rejoint son stand.

Dès lors, c'est derrière Jorge Martín que s'est installé le #93. Un bon choix puisque le pilote Pramac Racing a pris les commandes de la séance, et pas avec n'importe quel chrono… Martín a bouclé son premier tour rapide en 1'43"198 : près de trois dixièmes de mieux que le nouveau record établi vendredi et à peine moins de six dixièmes plus rapide que quiconque à cet instant ! Quand on pense que vendredi, il se plaignait de ne pas être assez performant sur le tour lancé, on comprend qu'il a visiblement réglé le souci.

Lorsque les pneus neufs ont été montés sur les machines, c'est Jack Miller, vainqueur l'an dernier, qui occupait la deuxième place du classement derrière Martín, ayant bien réussi à se mettre dans le rythme d'emblée. Márquez occupait quant à lui la quatrième place, devancé par un Fabio Di Giannantonio, performant depuis hier.

Pecco Bagnaia n'était que huitième après la première salve de tours. Il est remonté au troisième rang avant d'être provisoirement délogé de la première ligne provisoire par une nouvelle amélioration de Di Giannantonio. Puis le champion en titre s'est replacé dans le trio de tête et, malgré encore 0"171 de retard sur le temps de référence de Martín, cela allait s'avérer suffisant pour valider sa place en première ligne.

Miller a quant à lui confirmé son troisième rang dans une dernière amélioration de son chrono. Personne d'autre n'a pu atteindre les petits 1'43 dans les derniers instants et la pole position de Martín n'a donc aucunement été inquiétée.

Après sa chute initiale, Bezzecchi s'en sort très bien puisqu'il a pu aller chercher la quatrième place sur la grille de départ. Quant à Brad Binder, leader hier à un rythme record, il n'était que dixième à l'entrée dans la dernière minute de la séance et est finalement remonté au cinquième rang. Di Giannantonio complète la deuxième ligne avec ce qui est son meilleur résultats en qualifications depuis plus d'un an.

Chez Aprilia, c'est la déception après une première journée réussie : Maverick Viñales et Aleix Espargaró partiront de la troisième ligne, derrière Marc Márquez. Raúl Fernández prendra place quant à lui sur la quatrième ligne, encadré par Johann Zarco, qui n'a pas trouvé l'amélioration espérée hier, et Pol Espargaró.

Le départ de la course sprint sera donné samedi à 15h heure locale, soit 8h en France. Dimanche, la course principale est programmée au même horaire.

GP du Japon MotoGP - Q2