Qualifs - Viñales retrouve la pole devant Quartararo

Une semaine à peine après un 21e temps en qualifications au Sachsenring, le plus mauvais résultat de sa carrière, Maverick Viñales a signé la pole à Assen, devant Fabio Quartararo, son coéquipier chez Yamaha.

Zarco et Bagnaia passent le cut, Márquez chute encore

Johann Zarco, contraint de passer par la Q1 pour la première fois de l'année, devait faire face à la concurrence de Pecco Bagnaia et Marc Márquez pour l'obtention de l'une des deux dernières places à prendre en Q2. Zarco a immédiatement abandonné sa première tentative, préférant revenir aux stands après un passage dans les dégagements asphaltés du premier secteur. Derrière un Bagnaia dominateur en ce début de Q1, Lorenzo Savadori puis Jorge Martín ont occupé la deuxième place, Márquez ne pointant qu'à la sixième position à l'issue de son premier relais.

Zarco a eu le rôle de poisson-pilote dans son deuxième run, Marc Márquez mais aussi Iker Lecuona et Álex Márquez décidant de prendre sa roue, espérant profiter du sillage offert par le Français pour réaliser un bon chrono. Lecuona a été le premier à profiter de ce train, doublant Márquez dans son tour rapide et remontant à la deuxième place, à 0"067 de Bagnaia. Danilo Petrucci a un temps occupé la deuxième place mais son chrono a été annulé pour un dépassement des limites de la piste.

Marc Márquez s'est éliminé de la lutte avec une chute au virage 9, sans conséquence physique pour le Catalan, déjà lourdement tombé vendredi. Après avoir fait plusieurs erreurs, Zarco a passé la ligne d'arrivée juste avant le drapeau à damier et a eu droit à un dernier tour, qui lui a permis de signer le meilleur temps devant Bagnaia, s'offrant avec l'Italien son ticket pour la deuxième partie de la séance.

Lecuona, troisième de cette séance, sera 13e sur la grille, devant Martín. Après sa chute, Marc Márquez sera contraint à un départ depuis la 20e place, devant Brad Binder et Garrett Gerloff, qui fait ses débuts en MotoGP ce week-end en remplacement de Franco Morbidelli, opéré du genou vendredi et dont l'absence pourrait durer plusieurs courses malgré la pause de six semaines entre Assen et le premier des deux rendez-vous du Red Bull Ring.

Viñales et Quartararo sans rivaux

Les pilotes Yamaha, en tête de toutes les séances depuis le début du week-end, étaient les grands favoris pour la pole et ils ont immédiatement répondu présent, Fabio Quartararo étant en tête après sa première tentative, devant Maverick Viñales et Zarco. Aleix Espargaró a signé le troisième temps mais Zarco, en piste derrière le pilote Aprilia, a immédiatement repris l'avantage.

Alors que Viñales a préféré repasser par son garage, Quartararo a enchainé un deuxième tour rapide et augmenté son avance, repoussant son coéquipier à 0"491. Son chrono en 1'31"922 était même le tout premier de l'Histoire de ce tracé sous la barre des 1'32. À l'issue de ce premier run, Jack Miller occupait la quatrième place devant Takaaki Nakagami et les frères Espargaró, Aleix devançant Pol. Valentino Rossi était 10e.

Viñales s'est fait une frayeur au début de son deuxième relais mais il a réussi à prendre la tête pour 0"108. Quartararo a amélioré son chrono, restant à 0"017 du pilote espagnol. Bagnaia est remonté au troisième rang mais Miguel Oliveira puis Takaaki Nakagami ont fait mieux. Sous le drapeau à damier, les pilotes Yamaha n'ont pas réussi à améliorer leurs temps, tandis que Zarco est remonté au quatrième rang, avant de perdre une position en raison du troisième temps réalisé par Bagnaia.

Maverick Viñales a ainsi signé une pole inattendue tant il était en difficulté il y a moins d'une semaine au Sachsenring. Le vainqueur de l'édition 2019 du GP des Pays-Bas s'élancera devant Fabio Quartararo, qui a assuré le doublé à Yamaha, et Pecco Bagnaia. Takaaki Nakagami s'élancera d'une belle quatrième place devant Johann Zarco et Miguel Oliveira, une nouvelle fois seul représentant de KTM dans le coup.

Álex Rins, tombé au virage 8 en toute fin de séance, a pris la septième place malgré un poignet droit fracturé il y a trois semaines et encore douloureux. Le pilote Suzuki a devancé Jack Miller, Aleix Espargaró, Joan Mir, Pol Espargaró et Valentino Rossi.

GP des Pays-Bas - Q2

GP des Pays-Bas - Q1

