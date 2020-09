Qualifs - Première pole pour Morbidelli, les Yamaha écrasent tout !

Franco Morbidelli a confirmé son excellent début de week-end en allant chercher sa première pole position MotoGP lors des qualifications du Grand Prix de Catalogne, une séance durant laquelle il a essentiellement dû venir à bout de la concurrence interne que lui ont opposée ses collègues du groupe Yamaha.

Dovizioso bloqué en fond de classement

Lorsque la première partie des qualifications a débuté, Andrea Dovizioso a été le premier à s'installer au sommet du classement, désespérément en quête d'un des deux premiers temps pour accéder à la Q2. Rapidement toutefois, le pilote Ducati a été remplacé par Cal Crutchlow avant de continuer à rétrograder sous le coup des améliorations d'Aleix Espargaró et de Pecco Bagnaia.

C'est finalement un autre pilote Ducati, en l'occurrence Jack Miller, qui s'est attribué le meilleur temps avant le retour au stand, avec une référence alors établie en 1'39"705 et plus de trois dixièmes d'avance sur le deuxième pilote classé. Lorsque le pilote australien a retrouvé son box, seuls Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia l'accompagnaient, les autres étant déjà en train de quitter la pitlane pour s'élancer dans leur time attack décisif.

Une fois les machines chaussées d'un pneu arrière neuf, Miller a confirmé sa première place en 1'39"399, le temps le plus rapide à ce stade du week-end. Álex Rins s'est hissé à la deuxième place à 0"352 de l'Australien. À l'attaque, Takaaki Nakagami a d'abord échoué à 0"079 de la Suzuki. Bagnaia a réussi à faire rétrograder le pilote japonais dans son dernier tour, mais celui-ci n'avait pas dit son dernier mot : dans son ultime tentative, Nakagami s'est hissé à la deuxième position à 0"148 de Miller, les deux hommes obtenant leur ticket pour la suite des qualifications.

Aleix Espargaró et Cal Crutchlow se sont assurés d'une place en cinquième ligne. Leur déception n'était rien en comparaison de celle d'Andrea Dovizioso, qui n'a non seulement pas réussi à accéder à la Q2 mais qui devra se contenter de la 17e place sur la grille de départ. Ce Grand Prix ressemble décidément de plus en plus à un remake de celui qui s'est couru à Brno le mois dernier, où on l'avait déjà vu à une étonnante 18e position après les qualifications.

Andrea Dovizioso partagera la sixième ligne avec Álex Márquez et Iker Lecuona. Stefan Bradl, Bradley Smith et Tito Rabat fermeront la marche.

Une première et un record

Durant la phase décisive des qualifications, la première salve de chronos a placé Maverick Viñales en tête en 1'39"655, avec Valentino Rossi en deuxième position et lui aussi déjà sous la barre des 1'40. Les performances réalisées à ce stade du week-end semblaient promettre une pole position en 1'38 et Franco Morbidelli s'est rapidement chargé de s'en approcher : dès son troisième tour, le pilote italien atteignait les 1'39"110, annonçant son potentiel pour la suite de l'exercice.

Sorti de la Q1, Jack Miller s'est hissé à la deuxième place en 1'39"225 dès ce début de séance. Au moment de rentrer au stand, cinq autres pilotes figuraient en 1'39, de Johann Zarco, qui occupait alors la troisième place, à Joan Mir, septième, en passant par Maverick Viñales, Pol Espargaró et Valentino Rossi.

Gêné par un souci à l'arrière de sa machine en EL4, Fabio Quartararo est à nouveau apparu en difficulté dans son premier run de qualifications et n'a pas été en mesure de poster de chrono représentatif (il était dernier en 1'46"735). De retour en piste pour les cinq dernières minutes de la séance, le Français a toutefois réussi à oublier cette mi-journée compliquée en se propulsant d'emblée à la deuxième place provisoire en 1'39"192. Cette fois, ses qualifications étaient bel et bien lancées !

Au tour suivant, l'attaque s'intensifiait et c'est à nouveau chez Yamaha qu'il fallait regarder pour suivre les meilleures performances. Quartararo s'est emparé des commandes en 1'39"008, alors que Morbidelli rééditait quasiment à l'identique ce qui était alors son meilleur temps. Dans le même temps, Rossi passait de la septième à la troisième place en recollant à 0"019 de son futur coéquipier.

Il restait encore un tour, et cette fois Morbidelli a trouvé la clé : c'est bien lui qui a atteint la fenêtre des 1'38, établissant une nouvelle référence en 1'38"798, synonyme de nouveau record à Barcelone mais aussi de première pole position pour sa carrière MotoGP. Il prendra place sur la grille de départ devant son coéquipier actuel et celui qui le rejoindra la saison prochaine chez Petronas, avec au passage ce qui est le premier départ de la première ligne obtenu par Rossi depuis Silverstone, en août 2019.

L'attaque qu'il a menée en début de séance a permis à Miller de s'octroyer la quatrième place. Il partagera la deuxième ligne avec Viñales et Zarco, le Français ayant gagné une place dans son dernier tour. Pol Espargaró partira quant à lui septième, devant Joan Mir et Danilo Petrucci. Pour Brad Binder, ces qualifications se sont conclues avec un dixième temps, devant Takaaki Nakagami et Miguel Oliveira, le Portugais ayant chuté dans le virage 10 en cours de séance.

Rappelons que, dimanche, le programme MotoGP sera décalé d'une heure : la course s'élancera exceptionnellement à 15h.

GP de Catalogne – MotoGP – Q2

GP de Catalogne – MotoGP – Q1