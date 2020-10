Qualifs - Première pole pour Nakagami !

Au sommet de la vague depuis les récents progrès du clan Honda et la reconduction de son contrat, annoncée jeudi, Takaaki Nakagami a décroché au Grand Prix de Teruel sa première pole position MotoGP en battant d'un cheveu Franco Morbidelli. Vainqueur la semaine dernière, Álex Rins fait quant à lui son retour en première ligne.

Zarco seul rescapé dans le clan Ducati

Comme la semaine dernière, les six Ducati du plateau étaient réunies en Q1, espérant mettre la main sur l'une des deux premières places de cette courte séance, synonymes d'accession à la Q2. Avec elles, toutefois, les deux KTM officielles, les deux Aprilia et la Honda de Stefan Bradl nourrissaient la même ambition.

Dès le deuxième tour lancé, plusieurs chronos en 1'47 sont apparus sur la feuille des temps, avec un avantage net pour Jack Miller et un temps de 1'47"394 qui, longtemps, allait valoir à l'Australien son ticket d'entrée pour la phase finale des qualifications. Il devançait alors trois pilotes chronométrés en 1'47"8 : Pol Espargaró, son frère Aleix, puis Andrea Dovizioso, quatrième à l'heure de passer par les stands pour monter une gomme neuve.

Au retour en piste, Dovizioso s'est lancé en quête d'amélioration dans la roue de Miller, et lui-même suivi par Rabat. Une erreur de l'Australien a vu cette tentative avortée, néanmoins tous deux ont poursuivi leur effort, peinant quelque peu à trouver les meilleures conditions pour se lancer.

Pendant ce temps, le clan KTM a sorti l'artillerie lourde. C'est ainsi que l'on a vu Brad Binder s'intercaler entre Aleix Espargaró et Dovizioso, avant que Pol Espargaró ne hausse le ton à son tour. Le pilote espagnol a dans un premier temps amélioré son chrono pour se mettre un peu plus à l'abri tout en conservant la deuxième position, puis il a enchaîné avec une amélioration cette fois décisive et pris les rênes de la séance en 1'47"071.

Toujours en quête du tour parfait, Dovizioso a réussi à grapiller quelques centièmes et s'est hissé à la troisième place provisoire, mais son chrono de 1'47"747 restait insuffisant. Quelques instants plus tard, de nouvelles améliorations de Stefan Bradl et de Binder l'ont fait rétrograder encore un peu plus, l'éloignant définitivement de la Q2.

Le coup de grâce pour Dovizioso est venu avec les derniers tours bouclés par Aleix Espargaró et Johann Zarco, qui tous deux ont coup sur coup fait main basse sur la deuxième place. Il y avait donc bien une Ducati qualifiée pour la Q2, puisque le dernier mot est revenu au Français. Et, comme samedi dernier, une paire de gants s'est fait malmener dans un stand Ducati, sous le coup de la colère d'un Jack Miller délogé de la deuxième place dans les ultimes instants…

Morbidelli aura poussé Nakagami jusqu'au bout

Dans la foulée de ce passage in extremis à la phase finale des qualifications, Johann Zarco a entamé la Q2 en tirant profit d'un nouveau pneu tendre pour poster un temps de 1'47"297. Une performance déjà solide, qui allait résister à bon nombre de tentatives de la concurrence.

Au moment où chacun s'élançait pour une ultime attaque de chrono, avec un pneu frais, le Français occupait en effet encore une prometteuse troisième place devant Fabio Quartararo et Álex Rins, et derrière Franco Morbidelli et le plus rapide de tous, Takaaki Nakagami, qui avait fixé la référence en 1'47"072. Joan Mir, dont un des tours a été annulé après qu'il a dépassé les limites de la piste, était à cet instant dernier, derrière Álex Márquez.

Les améliorations ont peiné à arriver dans la seconde partie de la séance, et c'est Maverick Viñales qui a finalement lancé la salve en se hissant de la septième à la quatrième place dans son avant-dernier tour, échouant à cet instant à sept centièmes de Zarco.

On attendait toujours qu'un temps apparaisse dans la fenêtre des 1'46 et c'est de Nakagami qu'est venue la performance. Seul, en pleine possession de sa machine, le Japonais s'est emparé des commandes en 1'46"882. Dans la foulée, Morbidelli est lui aussi descendu sous les 1'47 mais sans parvenir à priver le pilote LCR de la pole positon provisoire.

Quelques instants plus tard, Rins s'invitait en première ligne en prenant habilement la roue de Quartararo, une première pour lui cette saison. Puis Viñales tentait une ultime attaque, qui l'a finalement hissé à la quatrième place, cette fois devant Zarco. Quartararo, qui s'était fait rappeler à l'ordre dans un guidonnage et avait vu un de ses tours annulé pour avoir dépassé les limites de la piste, a alors atteint un chrono de 1'47"326 qui lui vaudra la sixième place sur la grille de départ dimanche.

Une chute de Johann Zarco en toute fin de séance a provoqué la sortie des drapeaux jaunes, mais aussi entraîné plusieurs annulations de meilleurs temps pour des pilotes ayant continué à attaquer. Au final, Pol Espargaró s'élancera de la troisième ligne, aux côtés de Cal Crutchlow (qui a perdu son meilleur chrono) et Iker Lecuona. Leur meilleur temps ayant également été annulé, Miguel Oliveira et Álex Márquez ont rétrogradé aux dixième et 11e positions, et prendront place dimanche devant un Joan Mir qui a assurément manqué ses qualifications.

Grand Prix de Teruel – Q2

Grand Prix de Teruel – Q1