Qualifs - Pol Espargaró prive Rins de la pole à Valence

La grosse averse qui a touché Valence à la mi-journée a écarté l'espoir nourri par une grande partie des pilotes de pouvoir bénéficier d'une piste sèche à la fois pour les EL4, si précieux dans l'optique de la course, et pour les qualifications disputées dans la foulée. Lorsque la Q1 s'est élancée, une portion du circuit était baignée de soleil, mais la pluie reprenait une nouvelle fois de l'autre côté, de quoi compliquer encore un peu plus la donne.

Auteur du meilleur temps des EL4, Miguel Oliveira a enchaîné en prenant les rênes de la Q1 dès les premiers instants, pour ne plus jamais les laisser filer. D'abord leader devant Stefan Bradl, le pilote Tech3 a lui-même amélioré sa référence pour atteindre un temps de 1'40"795, amélioré de quelques millièmes par la suite, ce qui lui a garanti une large avance qui allait résister à toutes les attaques jusqu'à la fin de ce quart d'heure.

Pecco Bagnaia s'est chargé de momentanément déloger Stefan Bradl de la deuxième place, synonyme d'accession à la Q2, en prenant sur le pilote Honda une courte avance de 18 millièmes. Mais c'est ensuite de Johann Zarco qu'est venue la menace. Le Français, parti à la faute pendant les EL4, a entamé ses qualifications avec quelques instants de retard, le temps pour son équipe de réparer sa machine, cependant dès son troisième tour il roulait sur les mêmes chronos que Bagnaia et Bradl et cela lui a permis de s'inviter à la fête en oubliant rapidement son incartade.

Bien plus pimpant qu'il ne l'a été jusqu'à présent cette saison, Bradl a prouvé qu'il avait la ferme intention de défendre sa place en bouclant un tour en 1'41"010 qui l'a replacé à un peu plus de deux dixièmes d'Oliveira. C'était sans compter sur Zarco, à nouveau lancé dans une amélioration qui l'a fait grimper à la deuxième position, cette fois à seulement cinq centièmes d'Oliveira, toujours indétrônable leader. Bradl a lancé une ultime attaque, pour tenter de reprendre l'un des deux tickets de qualification, mais son effort s'est cette fois conclu par une chute qui a validé le passage en Q2 d'Oliveira et de Zarco.

Derrière le pilote allemand, Álex Márquez est monté à la quatrième place dans son dernier tour. Destiné à prendre le départ de la course depuis la pitlane après avoir dépassé son quota de moteurs pour la saison, Maverick Viñales a obtenu le cinquième temps de cette Q1, mais ne pourra pas en tirer profit dimanche. Márquez se positionnera donc devant Cal Crutchlow et Pecco Bagnaia sur la grille de départ. Valentino Rossi s'élancera pour sa part depuis la sixième ligne, aux côtés de Danilo Petrucci et Lorenzo Savadori, puis Tito Rabat.

Rins en pole trois fois... et finalement battu

Les 12 pilotes qualifiés pour la Q2 sont repartis à la chasse au chrono sous quelques rayons de soleil, la piste présentant à présent une trajectoire véritablement sèche dans certaines portions. C'est Álex Rins qui s'est imposé en premier leader de ce sprint décisif, puis son coéquipier Joan Mir lui a brièvement succédé en tête de la feuille des temps, avant que Takaaki Nakagami ne s'invite à son tour à la fête en prenant une légère avance sur les deux pilotes Suzuki, en quête de la première pole position de leur équipe depuis cinq ans.

Dans la foulée, Franco Morbidelli s'est porté en tête à son tour, mais Rins a rapidement repris possession de la pole position provisoire en 1'41"254. C'était bien insuffisant pour prétendre à la victoire de cet intense quart d'heure, car dans les instants qui ont suivi Nakagami reprenait la tête avec un chrono de 1'40"530, lui apportant plus de sept dixièmes de marge sur le pilote Suzuki !

Leader des deux séances de vendredi, Jack Miller n'a pas roulé ce matin en EL3 et il a également fait l'impasse sur la première moitié de cette Q2, ne prenant la piste qu'à huit minutes de la conclusion, mais son entrée en scène ajoutait une sérieuse menace aux prétendants à la pole, déjà nombreux. Malgré une grosse chaleur à la fin de son premier tour lancé, le pilote australien s'est immédiatement propulsé à la deuxième place en réduisant de moitié l'avance prise par Nakagami, toutefois ses chances se sont amoindries par la suite, et la lutte s'est poursuivie sans lui.

Alors que l'on entrait dans le money time, Rins, encore lui, s'est une nouvelle fois invité au sommet du classement avec une avance de cinq millièmes seulement sur Nakagami, qui dans le même temps partait à la faute dans le dernier virage de la piste. Cette chute, survenue à moins de deux minutes de la conclusion a gâché la fin de séance de Mir et de Zarco, qui finiront par devoir se contenter d'une place en deuxième ligne.

Mais la lutte pour la pole position n'était pas terminée pour autant… Jusqu'alors sixième, Pol Espargaró a été le dernier à s'emparer de la première place. Son chrono de 1'40"434, plus rapide de 0"041 par rapport à celui de Rins, a bel et bien résisté à l'ultime attaque du pilote Suzuki, décidemment très incisif aujourd'hui. Quant à Nakagami, privé de la fin de séance après sa chute, il n'a finalement échoué qu'à un dixième.

Aleix Espargaró a pour sa part décroché une place en troisième ligne, devant Miguel Oliveira et Franco Morbidelli. Ces qualifications se sont en revanche révélées particulièrement difficiles pour Fabio Quartararo, très en délicatesse sur piste mouillée depuis le début du week-end, et pour Andrea Dovizioso. Les deux prétendants au titre prendront place en quatrième ligne derrière Brad Binder.

Classement à suivre