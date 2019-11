Qualifs - Quartararo imparable, Márquez piégé !

Alors qu'une faible pluie s'est mise à tomber sur Sepang à la mi-journée, le ciel était de plus en plus gris lorsque les moteurs des MotoGP ont vrombi à nouveau après une courte interruption faisant suite aux EL4. Un premier quart d'heure a opposé les dix pilotes les moins rapides au cumul des trois premières séances, et parmi eux quelques revanchards à l'image de Mir et Crutchlow, qui ont manqué ce matin la Q2 pour 15 et 49 millièmes respectivement, ou encore Petrucci, à la peine sur le tour lancé depuis le début du week-end.

Après la première salve de chronos, c'est Joan Mir qui menait la feuille des temps en 1'59"555. Il devançait alors d'une courte tête Petrucci, tous deux donnant le ton du duel qu'ils allaient mener durant l'intégralité de cette séance, ne se départageant que pour une poignée de millièmes à chaque tour. Ainsi, lorsque le pilote Suzuki a lancé son time attack avec un chrono de 1'59"515, après son changement de pneu, l'Italien a répliqué en 1'59"553. Puis ils ont enchaîné avec un dernier tour rapide, récompensé par un temps de 1'59"374 pour Mir, et une légère amélioration en 1'59"336 pour Petrucci…

… Légère, mais décisive ! Car si Cal Crutchlow stagnait à deux dixièmes des deux hommes après la première série de tours, notamment car il a été gêné par un Andrea Iannone à la recherche d'une roue, l'Anglais a réussi à sortir le tour parfait dans son ultime tentative et à prendre la tête de cette Q1 en 1'59"216. Battu de seulement 38 millièmes par Petrucci, Mir était donc éliminé aux portes de la Q2, comme ce matin.

Le pilote Suzuki s'élancera dimanche devant Aleix Espargaró, qui avec une monte medium-medium inhabituelle pour un time attack a réussi à arracher la quatrième place de cette Q1 en 1'59"435. La cinquième ligne sera complétée par Pol Espargaró, en grande difficulté avec son grip arrière depuis le début du week-end.

Márquez se piège tout seul

À la reprise, ils étaient désormais 12 à repartir à l'assaut du chrono, dans l'espoir cette fois de décrocher la pole position, ou à défaut la meilleure place possible sur les quatre premières lignes de la grille de départ. Valentino Rossi, qui venait de réaliser de solides EL4, a signé le premier temps de référence de la séance en 1'59"313, devançant de peu Fabio Quartararo, malgré une chaleur du Français au virage 15. Franco Morbidelli, qui avait terminé les EL4 avec un time attack pour se faire la main avant les qualifs, était alors troisième et contribuait à former un triplé Yamaha, signe de ce qu'allait être le résultat de ces qualifications.

Peu à l'aise sur le tour lancé ce week-end, Marc Márquez a attendu de pouvoir prendre la roue de Quartararo, et pourtant le pilote Honda n'a pas réussi à tenir le rythme affiché par le Français lorsque celui-ci s'est lancé dans son deuxième tour rapide, qui s'est soldé par un chrono de 1'59"763. Quelques instants plus tard, Maverick Viñales s'est rappelé au bon souvenir de tous en prenant les commandes en 1'58"676, et à nouveau Morbidelli occupait la troisième place, alors que Rossi avait glissé au septième rang, devancé par Crutchlow, Márquez et Miller.

Dès lors, Márquez n'a pas quitté Quartararo d'une semelle, rentrant au stand avec lui, repartant illico dans sa roue et s'y maintenant malgré les tentatives du Français de le laisser passer. Danilo Petrucci a tenté à son tour de venir se mêler à ce petit train, mais le wagon Márquez a déraillé : le pilote Honda a été éjecté dans les airs dans le virage 2, piégé par un pneu sans doute trop froid. Le Champion du monde a eu de la chance de se relever sans trop de difficultés, car il a littéralement atterri sur les pieds et a pris un gros choc, en plus d'essuyer un revers cuisant dans sa stratégie. Son équipe indique qu'il va bien.

Pour les autres, la chasse au chrono se poursuivait, avec en ligne de mire non seulement la pole position mais aussi un record potentiel sur le circuit, où de nouvelles références ont déjà été établies hier. Morbidelli a tiré la première balle, en se portant en tête en 1'58"432. Quelques instants plus tard, c'était au tour de Viñales de répliquer en reprenant la pole provisoire en 1'58"406. Mais le dernier mot est une nouvelle fois revenu à Quartararo : déjà détenteur du nouveau record depuis hier, le Français est allé arracher la pole position avec un nouvelle référence établie en 1'58"303 !

En vidéo : Quartararo en pole à Sepang !

C'est donc une première ligne 100% Yamaha qui prendra forme demain sur la grille de départ, tandis que Jack Miller s'est octroyé la quatrième position, devant Cal Crutchlow et Valentino Rossi. Andrea Dovizioso, qui avait pris la sixième place dans son dernier tour, a subi les améliorations venues de toutes parts dans les ultimes instants de la séance et glissé au dixième rang. Devant lui, la troisième ligne de la grille sera constituée par Álex Rins, Danilo Petrucci et Johann Zarco : qualifié pour la Q2 ce matin, le Français obtient son meilleur emplacement de la saison sur le sec !

Quant à Márquez, après sa bévue il n'a hérité que de la 11e position. Il ne devance que Pecco Bagnaia, victime d'une grosse chute pendant les EL4.

Voir aussi : La grille de départ du GP de Malaisie MotoGP

GP de Malaisie - Q2

GP de Malaisie - Q1