Qualifs - Quartararo arrache une 2e pole face à Viñales !

Leur duel avait pris corps tout au long du week-end : en l'absence de Marc Márquez aux avant-postes, ce sont les Yamaha de Fabio Quartararo et Maverick Viñales qui se battent en duel à Jerez, pour la deuxième épreuve disputée sur place dans la continuité de celle qui a apporté le week-end dernier un premier succès au Français. Et ce samedi aussi, c'est lui qui figure au sommet de la feuille des temps.

Márquez dans la douleur

Dans la foulée des essais libres qu'il a disputés ce matin et à la mi-journée, où il a été jusqu'à enchaîner des tours pendant un quart d'heure, Marc Márquez a repris la piste pour les qualifications du Grand Prix d'Andalousie. Cette fois, cependant, il n'a bouclé qu'un tour d'installation, avant de rentrer au stand et de filer tout droit dans son camion. Séance terminée pour le champion espagnol, qui aurait ainsi accepté de prendre la dernière place sur la grille de départ s'il s'était bel et bien présenté au départ de la course, demain à 14h. Son forfait pour le Grand Prix a toutefois été annoncé dès la fin de la séance.

Lors de cette première phase de qualifications, les deux autres pilotes blessés (Crutchlow et Rins) se disputaient les deux tickets de repêchage mis en jeu avec les déçus des EL3 : Dovizioso, Zarco, Morbidelli, Lecuona, Smith, Aleix Espargaró, Rabat, Álex Márquez et Oliveira. Seulement deux accès à la Q2 étaient en jeu pour ce petit groupe, en vue d'une course qui la semaine dernière a déjà prouvé à quel point les positions de départ pouvaient influencer le classement final.

Au premier tour lancé, Aleix Espargaró s'est installé à la première place devant Franco Morbidelli, mais avec l'amélioration du tour suivant c'est Miguel Oliveira qui s'est porté en tête du classement, alors que le pilote Petronas a confirmé sa deuxième place. Johann Zarco n'était pas loin de la qualification, lui qui s'est hissé au troisième rang, devant l'Aprilia et à seulement 33 millièmes de la Yamaha satellite de Morbidelli.

Le pilote Petronas a une nouvelle fois amélioré son temps, à deux reprises, pour confirmer sa deuxième place et réduire son déficit sur Oliveira à 0"157. Alors qu'après sa première apparition en piste Andrea Dovizioso était seulement neuvième, à une seconde du meilleur temps provisoire, il a enfin lancé un time attack et est alors remonté à la troisième place, à 15 millièmes de Morbidelli.

Contre toute attente, cependant, malgré un scaphoïde fracturé dimanche et opéré mardi, Cal Crutchlow s'est chargé de faire mieux que le pilote Ducati. L'Anglais a pris la troisième place, avec 12 millièmes d'avance sur Dovizioso. Malgré une ultime tentative, celui-ci n'a pas été en mesure de répliquer, et les deux meilleurs temps, eux, n'ont pas été inquiétés : Oliveira et Morbidelli étaient qualifiés pour la Q2.

La fin de cette courte séance a été marquée par la chute d'Álex Márquez, piégé par le virage 5. Voir le pilote espagnol se toucher le bras droit immédiatement après s'être relevé a dû provoquer quelques palpitations dans le stand Repsol Honda, mais le pilote s'est bel et bien relevé indemne, ainsi que cela a été confirmé peu de temps après. Le verdict de la feuille des temps est toutefois sans appel : les deux Honda officielles sont dernières de ces qualifications.

Viñales rapide mais hors des limites de la piste

Les 12 pilotes pouvant prétendre aux trois premières lignes de la grille de départ étaient désormais connus et il leur restait un petit quart d'heure pour se départager.

Survolté depuis le début du week-end, Viñales a été le premier à s'installer en tête de la Q2, avec un chrono de 1'37"217 encore modeste au vu du nouveau record de la piste qu'il a lui-même établi ce matin. Dans leur première tentative, Quartararo et Bagnaia se sont placés à moins d'un dixième de la Yamaha officielle, mais l'Espagnol s'est vite chargé de repousser les limites en atteignant les 1'37"102 dans son tour suivant.

Une fois des pneus frais montés sur les machines, on s'attendait à ce que l'ultime attaque du chrono mène les prétendants à la pole position dans la fenêtre des 1'36, cependant quelques couacs en fin de séance ont finalement limité les améliorations.

Dans le duel Viñales-Quartararo qui s'annonçait, le premier mot est revenu au Français. Bien que légèrement gêné par Pol Espargaró dans son tour rapide, Quartararo est allé chercher une amélioration en 1'37"007 qui lui a permis de s'emparer provisoirement de la pole position.

Dans la foulée, Pol Espargaró a chuté dans le virage 2 alors que l'on entrait dans les deux dernières minutées de la séance, une situation potentiellement gênante au vu du durcissement annoncé ce week-end de l'application de la règle sur les drapeaux jaunes. Mais, surtout, le pilote KTM s'est relevé avec visiblement quelques douleurs dans le bas du dos.

En piste, Bagnaia a pu améliorer sa performance pour obtenir la troisième place, avant de voir Oliveira, discret jusqu'alors sur cette Q2, se propulser en quatrième position. Le Portugais a rapidement été battu par Valentino Rossi, qui a pu gagner trois places dans son dernier tour. Nakagami, si brillant hier en EL2 et ce midi en EL4, a terminé son attaque par une excursion dans le bac à graviers.

Devant, il restait à trancher le duel des deux Yamaha de tête. Viñales a bien cru avoir le dernier mot, avec un ultime tour bouclé en 1'36"9, cependant un dépassement des limites de la piste a engendré l'annulation immédiate de son temps. La pole position revient donc à Fabio Quartararo, pour la deuxième semaine de suite, avant une course qui promet une revanche dans leur mano à mano.

Bagnaia les accompagnera en première ligne, pour la première fois de sa carrière MotoGP. Rossi, Oliveira et Morbidelli se partageront la deuxième ligne, devant Miller, Nakagami et un brillant Brad Binder.

Grand Prix d'Andalousie – Q2

Grand Prix d'Andalousie – Q1