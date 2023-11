Qualifs - Première pole pour Viñales avec Aprilia, Bagnaia bat Martín

Pour la première fois depuis qu'il court pour Aprilia, Maverick Viñales a décroché la pole position. Une réalisation assortie du nouveau record de la piste de Valence, alors que les regards se tournent aussi vers ceux qui l'accompagneront sur les premières lignes : et c'est Pecco Bagnaia qui sort en vainqueur moral de ces qualifications, face à Jorge Martín, relégué à la sixième place sur la grille de départ.

Q1 - Bagnaia facilement qualifié pour la suite

Pour la première partie des qualifications, les projecteurs étaient braqués sur Pecco Bagnaia, obligé d'en passer par la Q1 pour la quatrième fois cette saison après une première journée marquée par quelques difficultés. Pas inquiet, le pilote Ducati rappelait vendredi que lorsqu'il n'a pas réussi à s'en extraire, à Mandalika, il a néanmoins gagné le Grand Prix en partant 13e.

Mais tout de même, face à un Jorge Martín déjà rapide hier, le champion en titre se devait de se remettre sur de bons rails, ce qu'il a fait dès les essais libres qui ont donné le coup d'envoi de la journée. Au lancement de la Q1, Bagnaia s'est installé parmi les premières places, challengé néanmoins par Álex Márquez et Augusto Fernández : après la première salve de tours, les trois hommes se tenaient en 22 millièmes, alors que seules les deux premières places allaient permettre de passer en Q2.

Reparti avec deux pneus tendres ayant déjà bouclés quelques tours, Bagnaia a réussi à aller chercher un temps de 1'29"185 qui l'a placé en tête. Álex Márquez s'est alors positionné à 11 millièmes, avec désormais une avance nette du duo sur leurs adversaires. Puis le pilote Gresini a perdu le contact à son tour, quand Bagnaia a poursuivi son effort pour atteindre un chrono record de 1'29"054.

Derrière Augusto Fernández, troisième homme stable de cette séance, Fabio Quartararo s'est longuement maintenu en quatrième position avant de voir Enea Bastianini se faufiler et le repousser à ce qui sera la 15e place sur la grille de départ. Il est à noter que le pilote Yamaha ne disposait que d'une seule moto après sa chute lors des essais libres qui précédaient de quelques minutes cette séance.

Takaaki Nakagami a arraché une place sur la sixième ligne dans son dernier tour, devant un Luca Marini en difficulté ce week-end et Pol Espargaró, qui dispute son dernier Grand Prix jusqu'à nouvel ordre. Franco Morbidelli, Álex Rins et Lorenzo Savadori (qui remplace Miguel Oliveira, blessé) formeront la dernière ligne sur la grille de départ.

Lire aussi : MotoGP VR46 officialise le départ de Luca Marini

GP de Valence MotoGP - Q1

Q2 - Pole record pour Viñales

Grâce à l'économie faite en Q1, Bagnaia a pu commencer la Q2 avec un pneu avant soft neuf, couplé à une gomme déjà utilisée à l'arrière. Après deux premiers tours lancés, le pilote Ducati était néanmoins dernier de la hiérarchie en 1'30"2 et Martín deuxième derrière Brad Binder, tous deux chronométrés en 1'29"1.

Ressorti des stands avec cette fois un pneu arrière neuf, Bagnaia est parti à l'attaque du chrono avec réussite : il s'est propulsé en tête en 1'29"167, puis a abaissé la marque à 1'29"023 dans la foulée, améliorant le record qu'il avait lui-même établi quelques minutes plus tôt.

Martín, lui, a poursuivi la séance avec sa seconde moto, équipée d'un pneu avant dur. Le Madrilène a roulé en duo avec Marc Márquez et, alors qu'ils ont bien failli se toucher, le pilote Pramac n'a pas amélioré son chrono. Le #93 a, lui, progressé, avant de chuter dans la foulée.

Entre-temps, Maverick Viñales s'était propulsé de la septième à la première place avec un tour en 1'28 que tout le monde attendait depuis hier. Déjà le plus rapide vendredi, l'Espagnol n'allait plus être inquiété et voici qu'il obtient sa première pole position depuis 2021, la première pour lui avec Aprilia.

Sur la KTM, Jack Miller est lui aussi venu se mêler à la lutte en allant chercher le troisième temps provisoire à l'approche de la fin de la séance. Mais sous le drapeau à damier, c'est Johann Zarco qui a enfoncé le clou en prenant à son tour la troisième place, repoussant Brad Binder mais surtout Jorge Martín un peu plus bas. Car le pilote espagnol a eu beau tout tenter jusqu'au bout, une erreur dans son dernier tour a fini par avoir raison de ses ultimes espoirs.

Viñales, Bagnaia et Zarco formeront donc la première ligne (une première pour le Français cette année), puis Miller, Binder et Martín la deuxième. Marco Bezzecchi s'élancera depuis la troisième ligne, avec les frères Márquez. À noter qu'Álex est lui aussi tombé dans les deux dernières minutes de la séance, de même que Binder. Blessé depuis le week-end dernier, Aleix Espargaró a décroché la 12e place, derrière Raúl Fernández et Fabio Di Giannantonio.

Ce qui attend désormais les 21 pilotes toujours en lice − Joan Mir a déclaré forfait ce matin pour ce dernier Grand Prix − c'est un sprint de 13 tours dont le départ sera donné à 15h et qui pourrait déjà permettre à Pecco Bagnaia de remporter le titre, à condition de marquer quatre points de plus que Jorge Martín. La course principale sera quant à elle disputée dimanche à 15h.

GP de Valence MotoGP - Q2