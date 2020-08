Qualifs – Zarco arrache la pole à Quartararo !

Au guidon de sa Ducati de 2019, Johann Zarco a signé la pole position du Grand Prix de République Tchèque. Et c'est un doublé tricolore, puisque le pilote Avintia a devancé Fabio Quartararo, parti à la faute dans son dernier tour.

Dovizioso qualifié en 18e position

À l'issue des trois premières séances d'essais libres, plusieurs gros clients se sont trouvé le bec dans l'eau, alors qu'un classement particulièrement compact excluait quiconque n'avait pas tourné à moins de deux dixièmes et demi du pilote le plus rapide. Résultat, Dovizioso et Rins, mais aussi Nakagami, Miller, Oliveira et Binder devaient tenter de s'approprier l'un des deux tickets de repêchage en Q1, courte séance qui leur imposait également de battre Bradl, Lecuona, Smith, Rabat et Álex Márquez.

Après la première salve de tours, le meilleur temps revenait à Brad Binder devant Jack Miller. Pour Andrea Dovizioso l'alerte était déjà sérieuse : ayant dépassé les limites de la piste, il n'était même pas crédité d'un seul temps et se trouvait, au même titre que Bradley Smith qui était tombé, au-delà de la neuvième place, potentiellement synonyme de 20e ou 21e position sur la grille de départ…

Passé au stand plus tôt que ses adversaires pour changer de pneu et repartir sur une bonne base, le pilote Ducati s'est élancé pour cinq minutes déterminantes afin de tenter d'inverser la tendance. Avec un premier tour bouclé en 1'57"034, il se plaçait à huit dixièmes du temps de référence. C'était bien insuffisant et bien qu'il ait poursuivi son effort, ses deux tours suivants ne lui ont pas permis de faire mieux.

Au sommet du classement, la donne a changé dans les derniers instants. À leur retour en piste avec un pneu neuf, Binder et Miller ont eu du mal à améliorer leur chrono. Takaaki Nakagami en a profité pour se porter en tête en 1'56"290 avec un tour qui a toutefois par la suite été annulé, puis Álex Rins s'est à tout approprié la première place avec un chrono de 1'56"230.

La rétrogradation de Nakagami, sanctionné pour un tour durant lequel il a dépassé les limites de la piste à la sortie du virage 12, a permis à Binder de remonter à la deuxième place, synonyme de qualification pour la Q2, et ce grâce à son temps de début de séance.

Derrière Rins et Binder, qualifiés pour aller chercher une place sur les quatre premières lignes de la grille de départ, Miguel Oliveira a échoué à la troisième place, à moins d'un dixième, tandis que Jack Miller se classait quatrième, 24 millièmes plus loin.

Revoilà Zarco !

Dans le quart d'heure décisif, le premier tour lancé a placé Fabio Quartararo en pole provisoire avec le premier temps du week-end en 1'55 (1'55"990). La première ligne qui se dessinait à cet instant était pour le moins inédite, puisque derrière le Français on retrouvait… les deux frères Espargaró, Pol devant Aleix ! Et ça n'était pas fini : idéalement placé dans la roue de Quartararo, Aleix Espargaró est même allé chercher une amélioration suffisante pour se porter à 84 millièmes de la Yamaha au classement et prendre l'avantage sur son frère.

Reparti en piste avant ses adversaires avec un pneu adapté à la chasse au chrono, Maverick Viñales a réussi à grimper d'un cran au classement pour déposséder Pol Espargaró de la troisième place. Alex Rins pendant ce temps postait ce qui n'était que son premier temps et se positionnait sixième, à peine trois millièmes derrière Franco Morbidelli, cinquième.

L'entrée dans les deux dernières minutes promettait de tout chambouler, et c'est alors que Johann Zarco s'est porté en tête en 1'55"687. C'est aussi à ce moment-là que Cal Crutchlow est tombé, au virage 9, faisant apparaître des drapeaux jaunes potentiellement inquiétants pour quiconque était en position d'améliorer sa performance... Et Pol Espargaró l'a appris à ses dépens, puisqu'alors qu'il s'était hissé à la deuxième place, son chrono a été annulé !

Si son premier tour avec son pneu neuf avait été impacté par ce drapeau jaune, Quartararo avait encore une chance d'améliorer son chrono et de déloger Zarco de la première place. Une chute, dans l'insidieux virage 13, en a toutefois décidé autrement et a définitivement scellé le classement inédit de ces qualifications, avec un doublé français et le retour de Zarco en pole position !

La troisième place revient à Franco Morbidelli, l'un des hommes les plus solides depuis le début de ce week-end. Bien qu'ayant chaussé un troisième pneu, Viñales n'a pas été en mesure d'améliorer son temps à la toute fin de la séance et il s'élancera donc demain entre les frères Espargaró, Aleix quatrième et Pol finalement sixième.

La troisième ligne de la grille de départ est formée de Binder, Petrucci et Mir. Rossi doit se contenter de la dixième place devant Rins et Crutchlow.

GP de République Tchèque - Q2

GP de République Tchèque - Q1