Biaggi : 2021, peut-être la consécration pour Quartararo

Comme beaucoup, Max Biaggi ne cache pas son admiration pour Fabio Quartararo, après avoir observé l'éclosion surprise du jeune Français la saison dernière. À seulement 20 ans, le Niçois a non seulement décroché le titre mérité de Rookie de l'année, mais il a aussi largement marqué les esprits en battant tous les pilotes indépendants du championnat et en se classant dans le top 5 de la saison, avec à son palmarès six pole positions, sept podiums et des bagarres spectaculaires face à un Marc Márquez pourtant au sommet de son art.

"Un pilote comme Quartararo a fait des choses excellentes à ses débuts. Il a surpris un peu tout le monde parce que cela faisait des années que l'on ne voyait pas un pilote comme lui, c'est indéniable. Il a fait souffler un vent nouveau, c'est un pilote qui est parti de rien pour devenir pratiquement un top pilote en MotoGP à ses débuts", souligne Biaggi auprès de Sky Italia.

Séduit, le sextuple Champion du monde voit en Quartararo un prétendant évident pour le titre dès la saison prochaine. De quoi présager d'autres confrontations avec Márquez ! "S'il confirme les attentes et cette progression en 2020, alors il sera déjà prêt à se battre pour le titre en 2021, lorsqu'il sera pilote officiel. Dès cette saison, on comprendra si 2021 sera l'année de sa consécration", estime Max Biaggi.

"Je pense qu'il a beaucoup de talent, il a la jeunesse pour lui, l'envie d'y arriver, ce qui est le plus important parce que cela aide dans les moments difficiles. À mon avis, 2020 sera l'année où il pourra montrer qu'il peut gagner, et en 2021 il sera le coéquipier de Viñales et il aura la possibilité de battre Márquez. Et Márquez l'a déjà compris."

Jorge Lorenzo, qui a eu l'opportunité de partager la piste avec le pilote Petronas la saison passée, va désormais pouvoir l'observer de près en ayant rejoint le giron Yamaha. Mais le Majorquin est lui aussi déjà convaincu et pressent que le #20 pourrait bien être celui qui parviendra à rivaliser avec un Marc Márquez faisant pourtant office de référence absolue du MotoGP actuel.

"Quartararo sera toujours meilleur, parce qu'un pilote s'améliore chaque année. S'il continue comme ça, en travaillant et sans se blesser, il fera partie des favoris pour le titre", assure-t-il auprès de Sky Italia. Et de poursuivre dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : "Il est sympa de nature, il est toujours solaire, pas méchant. Mais en piste, il se transforme. Il a beaucoup de talent et cela a désormais émergé. Est-ce qu'il sera le grand adversaire de Márquez ? Qui sait. Le sport et le MotoGP offrent des surprises, mais si Yamaha améliore son moteur et sa traction, je pense que Fabio sera plus fort qu'en 2019, avec plus d'expérience et plus de confiance."

De nouvelles responsabilité et une nouvelle pression

Reste que Quartararo devra composer cette année avec un paramètre nouveau, lui qui est désormais très attendu après les signaux envoyés la saison passée. De l'avis général, la victoire n'est plus qu'une question de temps et c'est une case incontournable que devra cocher le Français en 2020, avant d'intégrer l'équipe officielle Yamaha l'année prochaine.

Ces attentes pourraient toutefois générer une certaine pression, selon Pol Espargaró, qui déjà s'est étonné de voir le Français moins éclatant lors des tests de pré-saison. "Quartararo n'a pas été aussi compétitif que l'année dernière, d'autant qu'il est maintenant pilote officiel et en tant que tel il commence à essayer beaucoup de nouveautés et ça complique les choses", estime le pilote KTM.

Pour autant, l'Espagnol n'exclut pas que Quartararo puisse être le prochain Champion du monde : "C'est possible, c'est un pilote très fort. Il est jeune, il a soif de victoire, il n'a peur de rien et il est dans une très bonne équipe. Mais maintenant son travail sera difficile, parce que ça n'est pas facile de sélectionner le nouveau matériel à monter sur la moto et d'être tout de suite compétitif", prévient-il. "Il fera probablement des erreurs et il va devoir faire travailler sa tête, pour le développement, pour gérer la pression, pour obtenir des résultats. Maintenant il y a tout cela et en plus il doit se confronter à deux top pilotes comme Viñales et Rossi, ça ne sera pas facile."

Prochain employeur de Fabio Quartararo, Massimo Meregalli ne craint pas que 2020 puisse être une saison plus compliquée pour le Français, confiant qu'il a les ressources pour s'adapter à son nouveau statut. "Il aura sûrement plus de pression, mais il est jeune. Étant donné la façon dont il a abordé la saison l'année dernière et la façon dont il a mené les tests jusqu'à présent, à mon avis il peut très bien gérer cela", balaye le directeur de l'équipe officielle Yamaha.