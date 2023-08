Quartararo "agressif" pour mobiliser Yamaha et retrouver le sommet

Fabio Quartararo a mis la pression sur Yamaha ces derniers jours. Face au manque de résultats des derniers mois, il a réclamé que les évolutions qui lui étaient régulièrement promises se concrétisent enfin. "J'ai confiance en Yamaha et je leur ai donné une chance, mais il n'y en aura pas de deuxième", a-t-il lâché auprès de Motorsport.com, ouvrant ainsi la porte à un départ fin 2024 s'il n'obtenait pas satisfaction. Quartararo reconnaît que ses propos étaient durs envers la marque.

"J'ai été un peu agressif, peut-être trop dans ce que j'ai dit", a reconnu le Français à son arrivée au Red Bull Ring, assurant qu'aucune décision n'a été prise concernant son avenir : "2025 est encore loin. Je n'ai pas encore eu de discussions [avec d'autres marques] mais on a beaucoup de travail avant de discuter avec quiconque."

Yamaha reste la piste privilégiée de Quartararo et le test du mois prochain, à Misano, lui donnera une première indication du développement effectué pour la saison 2024 et de la suite à donner à sa carrière, toujours avec la même ambition : "Mon objectif est de retrouver le niveau d'il y a deux ans avec Yamaha : jouer les victoires et les podiums. C'est ce que je veux. Évidemment, le test de Misano sera super important mais il y aura cinq mois jusqu'à février donc c'est difficile."

"Mon objectif personnel est d'être à nouveau Champion du monde. Je préfèrerais que ce soit avec Yamaha parce que ce serait bien de rebondir après une année difficile comme celle-ci. Sinon il faudra que je trouve une autre solution. Le rêve serait de travailler super dur avec Yamaha et de rester avec eux."

Pour atteindre cet objectif, Fabio Quartararo se montre insistant auprès du constructeur afin d'apporter des changements significatifs à la moto. "Il faut que l'on soit durs en interne, avec respect évidemment", a-t-il souligné, mettant en avant la nécessité de se rapprocher de la réactivité des marques européennes, désormais dominatrices en MotoGP, et de s'éloigner des traditions de la culture japonaise, régulièrement associée à un certain attentisme et à une prudence face à tout changement.

"Je veux qu'ils soient à nouveau performants. On essaie de changer un peu la mentalité, pas à pas, comme les européens. C'est difficile mais je pense qu'actuellement, ils voient comment les marques européennes travaillent : tout est super rapide, tout semble plus facile."

Fabio Quartararo

"Parfois on voit que d'un jour à l'autre, ils font des changements à [l'arrière de la moto]. Ils peuvent le faire en une journée, super vite, et chez Yamaha ça prend énormément de temps. Si ça fonctionne, si ça nous rend un peu plus rapide, il faut le mettre, pas [réfléchir à] la durabilité et que ce soit super long. C'est une chose que l'on essaie de réduire et je pense que pas à pas, ils le font."

Des faiblesses multiples

Le chantier est à tous les niveaux chez Yamaha. Fabio Quartararo estime que la première des priorités est de continuer à améliorer le moteur, le gain de puissance trouvé cette année n'ayant pas été suffisant, mais ce n'est pas tout. Selon le Champion 2021, la moto ne génère pas suffisamment d'adhérence par rapport aux marques rivales.

"On a énormément de mal quand il y a un peu moins d'adhérence. Le chrono qu'Aleix [Espargaró] a fait le vendredi après-midi à Silverstone, c'est une chose impossible pour nous parce qu'on ne peut pas générer de l'adhérence comme eux. Un 1'58"8 comme celui d'Aleix [...] est impossible à imaginer de notre côté. La course était une seconde [au tour] plus lente mais pour nous, c'était encore plus parce que le grip n'était pas là et qu'on ne pouvait pas vraiment être performants."

"Il nous faut de la puissance pour avoir la meilleure accélération possible mais avec ce que l'on a, si on sort des virages plus lentement, on arrivera plus lentement au virage suivant, donc l'adhérence est importante pour deux choses : ça permet de faire les chronos et aussi d'accélérer et d'avoir la vitesse de pointe, [un domaine] où on est un peu moins bons. Ce sont les deux choses difficiles."

Quartararo souhaite également que la Yamaha devienne une machine plus adaptée aux duels en course. Ces dernières années, le Niçois faisait souvent la différence en courbe, ce qui lui permettait de compenser le déficit de performance de la M1 en ligne droite, mais il perdait cet avantage une fois plongé dans le trafic en raison d'une incapacité à doubler ses rivaux. Cette faiblesse est toujours présente.

"En 2021, j'étais super, super rapide, peut-être parfois trois dixièmes plus rapide que les autres, mais si une Ducati me doublait, je ne pouvais plus l'être. Dans toutes les courses que j'ai remportées, ce n'était jamais après un duel dans le dernier tour. J'ai gagné avec une, deux ou trois secondes [d'avance]. Parfois, le rythme peut-être un peu plus lent mais on a de meilleures opportunités de dépassement. On peut faire la pole et être rapide dans toutes les séances mais c'est en course qu'ils donnent les points, donc il faut une moto rapide pour la course."