Quartararo s'amuse "bien moins qu'avant" en piste

Dans le top 5 tout au long des trois premières séances d'essais libres, Fabio Quartararo était facilement passé en Q2 et s'annonçait être un adversaire de taille face à l'armada Ducati. Mais la pluie survenue lors des qualifications a totalement rebattu les cartes du côté du Français, qui s'est retrouvé en délicatesse avec sa M1 et n'a pas été en mesure de faire mieux que le huitième temps final.

"Les conditions étaient vraiment piégeuses, surtout sur les vibreurs qu'on ne pouvait pas vraiment utiliser. Tout était très serré et, malheureusement, on n'a pas pu réaliser d'excellentes qualifications", a-t-il constaté, réellement handicapé par ces vibreurs difficiles à utiliser selon lui.

"Le problème c'est qu'il a plu, mais c'était sec et on ne pouvait pas utiliser les vibreurs parce qu'ils étaient vraiment mouillés. Et dans un virage comme le 6, je monte pratiquement sur le vert, à l'intérieur, pour couper le maximum et avoir le maximum de vitesse de passage. Sans aller sur ce vibreur, il fallait que je prenne beaucoup plus large et que je prépare beaucoup plus la sortie. On accélère mais comparé aux autres on n'a rien donc du virage 6 au virage 8 on perd énormément", a-t-il détaillé.

"Dans les deux derniers virages je ne prenais pas le vibreur extérieur, je perdais déjà quelques centimètres et ces quelques centimètres, sincèrement ça fait une petite différence. J'ai souvent beaucoup d'avertissements de track limit sur cette piste parce que j'essaye d'utiliser le dernier millimètre du vibreur pour avoir le maximum de vitesse de passage en courbe."

Le Champion du monde en titre n'a pu que constater son résultat final avec un brin d'amertume, quand Pecco Bagnaia a pour sa part réalisé le second temps. Pénalisé de trois places sur la grille, il ne s'élancera que cinquième, soit trois places devant Quartararo. "Pecco a finalement fait de très bonnes qualifications", a souligné le Français. "Aujourd'hui je me suis donné à 100% et je ne suis que huitième. Ce ne sont que trois dixièmes, mais c'est une huitième place et c'est très décevant."

Un potentiel non récompensé

Fabio Quartararo

Si en conditions sèches il estime avoir un très bon rythme, les conditions de pluie se sont donc révélées bien plus problématiques, et l'inquiétude est forcément importante au vu des prévisions météorologiques pour la course demain. Dans l'incapacité de doubler en ligne droite en raison du manque de puissance de sa machine, Quartararo se retrouve alors également bloqué dans la plupart des virages, ce qui est normalement son point fort.

"Dans ces conditions [...] je ne pouvais pas me servir de ma vitesse comme on doit le faire avec la Yamaha", a-t-il poursuivi. "Je ne sais pas où je peux doubler. C'est une piste où il y a beaucoup d'accélération et de freinage. En me rapprochant je ne peux faire aucun dépassement. J'ai bien sûr pu doubler en Autriche mais la quantité de risques que je prends à chaque dépassement est trop élevée."

Un retournement de situation d'autant plus difficile à accepter que sur le sec, le Français était bel et bien au rendez-vous. Bien qu'il ait affirmé avoir accepté le manque de performance de sa M1 cette saison, cette fois la frustration se fait quelque peu sentir.

"Je ne veux pas me plaindre car je pense que tout le monde sait où est le problème. Quand on se bat tout le temps pour la pole position et la victoire, on s'amuse beaucoup plus que lorsqu'on est lent. Si j'avais fait le même chrono avec la première ou deuxième place, je me serais battu pour quelque chose que je sais pouvoir obtenir. Je sais que j'avais le potentiel pour me battre pour plus aujourd'hui mais les conditions étaient très piégeuses."

"Je suis déçu mais c'est toujours le même problème. Je commence à bien moins m'amuser qu'avant et on doit trouver une solution", a-t-il conclu.

