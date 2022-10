Quartararo demande des "analyses approfondies" après son zéro pointé

Rien ne s'est passé comme Fabio Quartararo l'espérait à Buriram. Alors qu'il avait montré des signes de progrès sous la pluie en prenant la deuxième place à Mandalika en début de saison, il n'a cette fois pas été en mesure de jouer les points. Sa quatrième place sur la grille s'est transformée en 11e position après les premiers virages et une erreur au virage 4 l'a encore fait dégringoler dans le classement.

Sorti du top 15, le Champion du monde n'allait pas le retrouver. Après avoir plongé dans les profondeurs du classement et un temps occupé la 19e place, il a franchi la ligne d'arrivée en 17e position, son deuxième plus mauvais résultat en MotoGP hors abandon.

"La pluie est arrivée au pire moment pour nous", a expliqué Quartararo dans une déclaration publiée par Yamaha. "Nous n'avons pas eu beaucoup de temps sur piste humide avant le début de la course, juste quelques minutes. Les premiers tours étaient très difficiles. Jack m'a fait sortir large au virage 1 et c'est allé de mal en pis. J'ai essayé de trouver des sensations mais je me suis fait une frayeur au virage 4 et la visibilité était très mauvaise. Je suis désolé pour les supporters thaïlandais, j'espérais une meilleure course devant eux."

"Nous avons une idée de la cause de nos difficultés mais nous allons faire des analyses approfondies pour faire mieux à l'avenir. Nous allons essayer de revenir plus forts en Australie."

Quartararo reste muet, Crutchlow livre son analyse

Contrairement aux us et coutumes, Quartararo ne s'est pas exprimé devant la presse après la course et n'a donc pas pu être interrogé sur l'origine de ses problèmes. Cal Crutchlow, qui a terminé l'épreuve deux positions derrière le Français, estime que ce dernier a été victime des limites actuelles de la Yamaha et d'une pression du pneu avant qui se serait envolée, rendant la moto très délicate à piloter.

"[Quartararo] est un bon pilote sous la pluie parce qu'il a fini troisième au Mans l'an dernier, il était sur le podium à Mandalika cette année", a rappelé le pilote RNF, habituellement en charge des essais chez Yamaha. "La moto n'est sincèrement pas la meilleure sur le sec, donc il pilote très bien sur le sec et il fait la différence. Et sous la pluie, tout le monde était à son niveau mais les soucis de notre moto étaient exacerbés. Nous devons progresser."

"Je voyais [qu'il avait du mal avec le pneu avant]. Je pouvais juste freiner [pour essayer de faire la différence], le reste n'était qu'une perte de temps. Mais quand on freine fort, on augmente la pression du pneu avant, donc c'est une situation nuisible. Fabio tournait exactement comme moi, il n'arrivait pas à prendre les virages. Et quand on est lent en courbe, on n'a pas d'adhérence à l'accélération. On sait qu'il est bon sous la pluie."

Avec Lewis Duncan