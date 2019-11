Quartararo déclaré apte à poursuivre après sa chute

Fabio Quartararo a été victime d'une chute dans les derniers instants de la séance d'Essais Libres 1 du Grand Prix d'Australie. Le jeune pilote français de l'équipe SRT Petronas Yamaha a terminé au sol après avoir été victime d'un highside dans le virage 6, à trois minutes du terme du roulage, qui s'est déroulé de bout en bout sur une piste inondée par la pluie.

Auteur du septième chrono de la séance, à 1''618 de la marque établie par la Yamaha factory de Maverick Viñales, Quartararo a vu sa moto le heurter au moment de la chute et fortement appuyer sur le bas de sa jambe gauche, où il a immédiatement ressenti de la douleur au point de devoir laisser le personnel de piste l'évacuer en civière. Il a par la suite été emmené au centre médical pour subir des examens plus poussés, lors desquels il a pu ressortir avec l'autorisation de la part des médecins pour prendre part au reste du week-end de course à Phillip Island.

L'équipe SRT Petronas a cependant pris la décision quelques heures plus tard de ne pas aligner le pilote sur la séance d'EL2. Affublé d'un bandage au bras gauche et ne perdant pas son sourire malgré un traitement aux antidouleurs, le Français réévaluera avec son équipe sa capacité à s'aligner sur les EL3, samedi.