Quartararo attend des nouveautés : "On n'est toujours pas prêts"

Septième du Grand Prix d'Argentine dimanche dernier alors qu'il s'est retrouvé en queue de peloton en début de course après un accrochage provoqué par Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo a affiché un rythme forcément intéressant. Néanmoins, le début de saison montre que les manques sont encore trop importants sur la Yamaha pour avoir la garantie de lutter aux avant-postes. À Termas de Río Hondo, le Français s'est d'ailleurs débattu en début de week-end et a même dû passer par la Q1 pour intégrer le top 10 sur la grille de départ. Pour lui, le constat est clair : la M1 dans sa version 2023 ne lui apporte pas encore ce qu'il attend, et il faudra la faire évoluer dès que possible. Une perspective potentielle à compter du test de Jerez.

"Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de positif, mais il y en a, bien sûr", résume le Champion du monde 2021. "On a affiché un très bon rythme sous la pluie. Quant au sec… Pour moi, notre première journée de test a été la dernière journée à Portimão, et on n'a pas [encore] notre base. En EL1, on a testé une moto ; en EL2, on voulait tester [des choses] mais c'était difficile ; en course sprint, je suis parti avec des réglages différents. Et si la course avait été sèche, j'en aurais testé d'autres, encore une autre moto, parce qu'on n'est toujours pas prêts. Je suis toujours énervé, parce que je voudrais être devant, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail pour y être."

Fabio Quartararo estime qu'il y a des motifs d'espoir pour la suite de la campagne, mais pas à très court terme avec cette moto. "Telle qu'elle est aujourd'hui, ils ne sont pas très bons", prévient-il. "Mais à Austin, j'espère qu'il fera beau et je pense qu'on pourra travailler un peu plus sur notre moto. À ce stade, je n'ai pas du tout d'objectif de position. Je veux me sentir rapide et plus proche des leaders, et quelle que soit la position, il faudra se battre pour ça et essayer d'être calme."

"Évidemment, je pousse pour avoir de nouvelles pièces à tous les tests, toutes les occasions. Je pense qu'on aura des nouveautés à Jerez. Ça ne me changera pas la vie, mais à chaque fois qu'on peut trouver quelque chose, que ce soit un dixième ou autre, il faut le prendre, et j'espère qu'on pourra tester de très bonnes pièces au test de Jerez. […] Je pense qu'on n'a aucune limite de régime mais on aura un échappement à tester, qui semble légèrement meilleur, des éléments aérodynamiques, ce que je juge super important en ce moment ; on utilise des pièces très anciennes. On doit trouver une direction pour progresser et je pense qu'on essaiera ça au test de Jerez."

Dixième du championnat après les deux premiers Grands Prix, Fabio Quartararo n'est pas dans le bon wagon et accuse déjà 32 points de retard sur le leader Marco Bezzecchi. Penser au titre n'est d'ailleurs pas d'actualité pour le Français, qui y voit un risque d'entrer dans une mauvaise spirale : "Je crois qu'il reste encore 38 courses [avec les courses sprint]... Si je commence à songer au championnat alors que je ne me bats pas pour le top 5, je pense que c'est mauvais. Alors, d'abord, je veux travailler le plus possible pour trouver une solution et après on pourra parler du championnat".

Avec Vincent Lalanne-Sicaud