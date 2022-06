Quartararo ne s'attendait pas à son cavalier seul

Le Grand Prix de Catalogne s'est déroulé à merveille pour Fabio Quartararo. Pendant que ses rivaux accumulaient les problèmes, entre l'accrochage du départ pour Pecco Bagnaia, la chute d'Enea Bastianini et l'incroyable erreur commise par Aleix Espargaró à un tour de l'arrivée, le Champion du monde a dominé les débats.

Troisième sur la grille, il a profité d'un bon freinage pour s'emparer de la tête au premier virage et ne l'a plus lâchée. Très vite, Quartararo a creusé l'écart et s'est ainsi protégé de toute attaque si bien que sous le drapeau à damier, son avance sur Jorge Martín était de 6"473. Une domination de son propre aveu supérieure à ses attentes.

"Je ne m'attendais pas être aussi constant et rapide en course", a reconnu le Niçois en conférence de presse. "Le rythme était bon mais pas extrêmement rapide et évidemment, le départ a été très important. Ma stratégie était de faire au moins cinq tours sans attaquer à la limite, mais en attaquant beaucoup."

"Aux virages 3 et 4, je ne dirais pas que la moitié de la dégradation avait lieu à cet endroit, mais je faisais très attention et évidemment, c'est très important d'être constant. Quand j'ai vu l'écart après quelques tours, c'était incroyable."

"On a réussi à vraiment bien gérer les pneus et je savais que j'avais un bon rythme, mais je ne pensais pas mettre autant de distance à Aleix car il était vraiment très, très fort donc on peut dire qu'on a mis cette victoire dans le sac", a ajouté Quartararo au micro de Canal+.

Quartararo a pris "beaucoup de risques"

La stratégie du pilote Yamaha reposait sur deux éléments exécutés à la perfection : un premier freinage tardif pour s'emparer de la première place, suivi d'une attaque pendant quelques tours pour creuser un écart impossible à combler, certains pilotes ayant probablement perdu du temps en étant trop conservateurs. Le scénario s'est déroulé à merveille et a offert à Quartararo un précieux succès qui lui permet de creuser l'écart au championnat.

"J'ai pris un bon départ, pas mon meilleur mais je pense que c'était un peu plus mauvais pour Aleix et Pecco. Avant, quand j'étais en tête au premier virage, je ne savais pas où freiner et quand quelqu'un freine au premier virage, on sait qu'on a une petite marge, mais Aleix a freiné très tard. J'ai freiné plus tard, je n'ai pas pu prendre le virage, je suis sorti large au premier virage mais je me suis bien défendu au virage 2. J'ai pris beaucoup de risques."

Fabio Quartararo a vite creusé l'écart à Barcelone

"J'ai pris des risques parce que je voulais m'échapper", a-t-il précisé. "Mon objectif était d'attaquer pendant cinq tours mais je savais que si ces cinq tours n'étaient pas bons, je perdrais beaucoup en performance sur le pneu arrière. Mais heureusement ça a fonctionné."

Tellement bien fonctionné que Fabio Quartararo a même eu la liberté de laisser ses pensées vagabonder, au risque de douter et de perdre sa concentration : "Quand on mène une course comme ça, c'est super long et on pense à des choses auxquelles il ne faudrait vraiment pas penser sur la moto ! C'est vraiment idiot ! Je m'attendais à avoir un peu plus de bagarre mais j'étais devant. Quand on avait une demi-seconde d'avance dans le premier ou le deuxième tour, c'était bien, je savais que je ne serais pas doublé en ligne droite et j'étais super content. C'est très bon pour le championnat."

Il y a deux jours, Quartararo doutait pourtant de sa capacité à réaliser une si belle prestation à Barcelone. En grande difficulté quand peu de gomme était déposée, il a progressé petit à petit jusqu'à devenir le pilote référence ce dimanche : "C'est presque parfait mais je ne m'attendais pas à gagner [en début de week-end]", a-t-il assuré au site officiel du MotoGP. "Aujourd'hui je sentais que je pouvais gagner mais vendredi je me disais qu'un top 10 ou un top 5 serait bien."

"Samedi c'était beaucoup mieux, je sentais que j'avais l'un des meilleurs rythmes. Ce matin, c'était rapide avec des pneus très usés et en course, c'était incroyable. Je contrôlais, même au début : je me disais 'ok j'ai une seconde d'avance, je suis plus rapide.' C'était beaucoup mieux."

Fabio Quartararo après l'arrivée du GP de Catalogne

Cette victoire est d'autant plus particulière qu'il s'agit de sa dixième en MotoGP, devant un public en grande partie acquis à sa cause, la proximité de Barcelone avec le sud de la France ayant permis la présence en masse de supporters tricolores dans les tribunes.

"C'est une journée fantastique. Pour moi, c'est très particulier. Aujourd'hui j'ai décroché ma dixième victoire en MotoGP. C'est très particulier parce que quand j'étais petit, je rêvais d'être pilote en MotoGP et aujourd'hui j'ai décroché ma dixième victoire. Je pense qu'on est sur une très bonne voie pour l'avenir."

"Je reviens sans bottes, sans gants, il y avait plus de Français que d'Espagnols !" s'est-il amusé. "Même si j'aime les supporters espagnols, c'était bien de voir les Français, d'entendre l'hymne français sur le podium. C'était très particulier."

Avec Charlotte Guerdoux