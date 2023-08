Quartararo voit Bagnaia aussi dominateur que Verstappen en F1

Un Champion du monde qui enchaîne les succès avec autorité et ne semble pas avoir de concurrent en mesure de se hisser à son niveau. En Formule 1 comme en MotoGP, un pilote se détache nettement cette année et après la démonstration de Pecco Bagnaia, invincible tout au long du week-end au Grand Prix des Pays-Bas, Fabio Quartararo n'hésite pas à le comparer à Max Verstappen, sans concurrence sur quatre roues cette saison.

"Je pense qu'il est un peu Verstappen maintenant", a résumé le Français, qui perçoit la même harmonie entre le pilote et son matériel dans les deux championnats : "Je pense que ces dernières années, il avait déjà la meilleure moto, mais on peut avoir la meilleure moto sans avoir les résultats. C'est une combinaison."

"Il semble qu'actuellement, la combinaison entre lui et la moto, la confiance qu'il a sur la moto... Quand on gagne, on gagne, on gagne, on se sent inarrêtable et c'est sa sensation actuellement. Il a l'air facile sur la moto, il sait comment l'utiliser donc actuellement, je ne vois personne qui pourrait vraiment être plus rapide que lui."

En Autriche, Bagnaia a livré une copie absolument parfaite, en signant la pole position, puis en remportant les deux courses, avec à chaque fois le meilleur temps à son compte. Il avait déjà réalisé cette prouesse au GP d'Italie, au mois de juin, mais a cette fois ajouté un bonus, celui d'avoir bouclé l'intégralité des tours de course en tête, là où il lui en avait manqué deux au Mugello.

Qu'en est-il réellement de la domination de Verstappen et Bagnaia cette année ? En F1, le Néerlandais s'est imposé dix fois en 12 occasions le dimanche, et a remporté deux des trois sprint organisés. Bagnaia est moins hégémonique en MotoGP, puisqu'il a remporté cinq Grands Prix et quatre sprint en dix week-ends de compétition. Verstappen a 125 points d'avance (avec encore 284 à prendre) quand Bagnaia a un avantage deux fois moins gros, de 62 unités (avec encore 370 à prendre).

Après avoir comblé un écart historique de 91 points sur Quartararo l'an dernier pour remporter son premier titre, l'Italien sait que la situation peut encore s'inverser mais a également conscience que tous les signaux sont au vert. Il ne souhaite pas trop prendre en compte son avance, sa volonté étant surtout de maintenir son niveau actuel.

"On va continuer à faire ce que l'on fait : travailler, réfléchir séance après séance et essayer d'être parfaits pour le sprint et la course longue", a confié Bagnaia après son succès au Red Bull Ring, qui a fait de lui le troisième Italien le plus victorieux dans la catégorie reine derrière Valentino Rossi et Giacomo Agostini.

"Je ne veux pas songer au championnat. Je sais qu'on a un gros potentiel, je sais quel travail on peut faire chaque week-end. On progresse toujours quand on a du mal dans une séance et il faut que ça continue comme ça. Si on continue et qu'on reste dans cette dynamique, ça pourra être bon. On doit rester concentrés course après course."

