Quartararo voit Bastianini comme un candidat "sérieux" au titre

Le paddock du MotoGP encense Enea Bastianini après son succès au GP des Amériques, le deuxième en quatre courses disputées cette année. Le pilote Gresini épate par son pilotage, que Jack Miller reconnaît ne pas réussir à copier et est décrit par Michelin comme très doux sur les pneus, ce qui l'aide à faire la différence dans les derniers tours. Moins d'un quart de la saison a été disputé mais le Champion 2020 du Moto2 est déjà présenté comme un prétendant au titre dans la catégorie reine, malgré une Ducati datant de la saison passée.

Pour Fabio Quartararo, les chances d'Enea Bastianini sont réelles puisqu'il est actuellement le pilote le plus complet parmi l'armada Ducati. "[Je le considère] vraiment sérieusement [comme un prétendant au titre] car l'an dernier il était super rapide mais ses qualifications étaient mauvaises", déclare le Champion 2021. "Mais cette année il se qualifie bien et il a un rythme super rapide. Pour moi il est le seul [pilote] Ducati à piloter de cette façon."

"Parfois il est avec le pneu tendre avant et sa moto bouge évidemment beaucoup, mais il aime ça. Il a un style de pilotage différent des autres, mais nous devons le prendre au sérieux car sa façon de piloter est incroyable."

Quartararo estime que Bastianini arrive à maturité cette année, pour sa deuxième campagne au plus haut niveau : "Pour moi ce n'est pas vraiment une surprise car il manquait de régularité l'an dernier, ce qui est normal pour un rookie, cependant nous avons vu la façon dont il a roulé à Misano, qui est sa piste car il y est toujours rapide. Sa façon de rouler a été super bonne, et il a la réputation de bien préserver ses pneus."

Fabio Quartararo et Enea Bastianini

"Honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'il soit le meilleur pilote Ducati mais il a passé un gros cap. Avant la course d'Austin, je savais qu'il allait gagner parce qu'on peut voir la confiance qu'il a en lui-même et en sa moto. Je ne suis donc surpris qu'à moitié."

Le fait qu'Enea Bastianini ait décroché les meilleurs résultats de Ducati sans disposer de la machine la plus récente a quelque peu surpris ces dernières semaines, mais Fabio Quartararo juge normal qu'un nouveau modèle ait besoin d'un certains temps de développement pour supplanter le précédent.

Jack Miller attribue néanmoins les performances de Bastianini à son pilotage plus qu'à sa machine éprouvée, un sujet sur lequel Quartararo a du mal à se prononcer même s'il fait pencher la balance du côté du pilote italien : "Je n'ai jamais roulé sur cette moto donc je ne sais pas. En ligne droite, les deux super rapides donc pour être honnête, au niveau du style de pilotage, c'est vraiment difficile de voir la différence."

"Mais c'est normal, parfois la nouvelle moto prend bien plus de temps [à exprimer son potentiel] donc en première partie de saison la 21 est meilleure et la 22 va refaire son retard plus tard dans l'année. Je n'en ai aucune idée mais je pense que c'est plus Bastianini qui fait la différence que la moto."

Avec Charlotte Guerdoux