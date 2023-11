Quartararo a le bon rythme : "On peut se battre pour le podium"

Fabio Quartararo a réussi une belle remontée en course sprint à Losail. Avec une Yamaha en difficulté sur un tour, il a été éliminé en Q1 et a dû se contenter de la 14e place sur la grille de départ. Un mauvais envol ne lui a pas permis de profiter de l'accrochage du premier tour et il était alors toujours 14e, mais il a gagné des places tout au long de la course et finalement pris la huitième place.

"Je suis plutôt content", a déclaré le pilote français. "C'est dommage d'avoir vraiment beaucoup patiné au départ. Les conditions de piste étaient très mauvaises dans la ligne droite mais le rythme était vraiment, vraiment bon [samedi], la course a été vraiment, vraiment bonne. J'espère que [ce dimanche], on pourra prendre un départ normal et je pense que l'on pourra se battre pour un résultat vraiment bon."

Quartararo estime qu'il avait le rythme des leaders et pense pouvoir réaliser une remontée plus spectaculaire ce dimanche : "Je suis vraiment satisfait – pas du résultat, je n'en suis pas satisfait parce que je suis parti très loin – mais je suis vraiment content parce que mon rythme était très, très bon. C'est un rythme qui aurait pu être pour le podium, selon moi. Je pense qu'on était proches de Jorge [Martín] et Diggia. J'espère que demain, on pourra prendre un bon départ et jouer le top 5."

"Je ne vais pas dire qu'on peut se battre pour le podium, mais avec un bon départ, je pense qu'il y a des petites possibilités", a-t-il ajouté au micro de Canal+

Interrogé sur la possibilité de jouer les premiers rôles dans l'épreuve principale, Quartararo a insisté sur le très bon rythme de course de la Yamaha. "Je pense même [à] un podium", s'est-il corrigé. "Sincèrement, c'est juste que c'est dur à contrôler. La piste est très sale et on ne peut rien y faire. [Samedi] j'ai essayé de faire un très bon départ mais j'ai patiné énormément. [Dimanche] on espère que les conditions de piste seront meilleures, juste pour le départ, et avec un bon départ et un bon premier tour je pense qu'on peut se battre pour le podium."

Les faiblesses de Yamaha plus que jamais identifiées

Cette course sprint a, selon Quartararo, illustré les difficultés de la Yamaha face aux autres motos, ou plus précisément pourquoi elles ont été gommées samedi : "Ce qui est bien, c'est que l'on comprend clairement le problème. [Samedi], c'était plus clair que jamais. Je pense que c'était une journée très importante pour Yamaha, pour comprendre beaucoup de choses, surtout une."

J'ai pu doubler en ligne droite, ce qui était magique, c'était le plus beau moment de ma vie !

Quelle est cette chose comprise ? "Que la puissance est super importante", a expliqué Quartararo, qui a moins senti ce désavantage avec la faible adhérence offerte par le circuit : "En sortant du dernier virage, je pense qu'on utilise le maximum de puissance, mais les autres ne peuvent pas en utiliser. Ils sont à la limite du pneu, pas du moteur, au dernier virage. J'ai pu doubler en ligne droite, ce qui était magique, c'était le plus beau moment de ma vie ! [rires]"

Fabio Quartararo

"Sur beaucoup de circuits où on a besoin de plus de puissance, on ne peut pas l'utiliser et c'est un problème. Je pense que pour la combinaison de la puissance et de l'aéro, sur de nombreux circuits, il vaut mieux en avoir plus qu'être à la limite tout le temps. C'est une chose vraiment positive."

"Les autres peuvent utiliser une map différente, plus de puissance, moins d'électronique", a résumé Quartararo pour expliquer ses difficultés sur un tour. "Notre configuration de qualif, c'est exactement la même que la course [de samedi], donc c'est là où il y a la difficulté. On a fait 1'52"5 en qualifs, pour nous c'était un chrono exceptionnel, mais pas pour les autres. C'est là qu'il faut trouver ce petit plus pour faire ce pas en avant en qualifs, parce que sincèrement, le podium était largement jouable [samedi]."

Quartararo est en effet convaincu qu'il aurait pu se battre pour de bien meilleures positions s'il avait été à la lutte pour la pole, aucun pilote n'ayant pu jouer sur la puissance en course : "J'étais à huit dixièmes de la pole position mais j'avais le même rythme que [Luca] Marini, qui a fait la pole position. Comment est-ce possible ? La puissance qu'ils ont sur un tour est à un autre niveau. Mais en rythme de course, on ne peut pas l'utiliser."

Selon Quartararo, ce déficit sur le moteur n'est "pas vraiment" liée à un manque de couple : "C'est la quantité de puissance que l'on peut mettre sur chaque rapport. Au final, le couple est bon mais si sur le troisième rapport, je demande plus de puissance, je n'en ai pas. Dans certains virages, je sens que le pneu peut utiliser plus de puissance mais on ne l'a pas. Toutes les autres motos peuvent avoir cette puissance mais en sortant du dernier virage, la limite est le pneu. Et quand la limite vient du pneu, notre moto est rapide. C'est la puissance qui peut vraiment faire une grosse différence dans certains virages."

Avec Basile Davoine