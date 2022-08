Quartararo dans le bon rythme sans avoir fait le tour idéal

Fabio Quartararo a montré qu'il était capable de rivaliser avec les plus rapides au cours des deux premières séances d'essais au Red Bull Ring. Et même si sa quatrième place en EL2 l'a placé à seulement 0"040 de Johann Zarco et qu'elle a fait de lui le seul pilote à ne pas avoir une Ducati dans le top 8, le Niçois estime qu'une meilleure performance était possible puisqu'il n'a pas réussi le tour idéal au moment où ses pneus offraient le plus gros potentiel.

"Le rythme est bon", souligne le Niçois. "Seul, on a toujours un bon rythme mais en course ça change tout le temps. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on sait qu'on a la vitesse. Rins a aussi été super rapide, c'est dommage qu'il n'ait pas pu améliorer en pneu tendre."

"Je pense que notre rythme est bon. C'est dommage d'avoir eu un drapeau jaune et une petite incompréhension avec l'équipe, qui a mis du temps à changer le pneu avant. J'ai fait mes meilleurs chronos dans le troisième et le quatrième tour donc je pense qu'on a une petite marge [pour faire mieux]."

Quartararo ne cache pas une pointe de déception d'avoir eu du roulage sur piste sèche, estimant que cela a permis à ses rivaux de prendre leurs marques : "J'aurais préféré la pluie parce que sincèrement, la moto est très similaire à celle de l'année dernière et on est déjà dans le bain. Les autres ont un peu plus de préparation. Quand on voit sept Ducati dans le top 8, je pense qu'ils sont déjà dans le bain !"

Fabio Quartararo

Le leader du championnat se plaint régulièrement de l'absence d'évolutions sur sa moto mais comme au cours de la première moitié de la saison, il juge préférable d'oublier cet aspect et de concentrer uniquement sur son week-end.

"Je suis à la limite partout. Je ne sais pas si je vais tourner ou tomber, si je vais y arriver. C'est comme ça. En fait, j'ai beaucoup de mal mais soit je fais avec, soit je me plains tout le temps. La meilleure chose est de ne pas y penser et de me pousser dans mes retranchements. J'espère que la moto de l'année prochaine nous aidera."

Une chicane qui favorise la Yamaha

Cette première journée en piste a également permis à Fabio Quartararo de découvrir la nouvelle chicane de Spielberg. Avant les premiers essais, le pilote Yamaha comme les représentants Ducati espéraient tirer profit de cette nouvelle portion du tracé mais pour Quartararo, le verdict est clair : c'est bien la M1 qui est avantagée par cette chicane.

"C'est la première fois que je suis dans le top 3 dans le premier secteur depuis qu'on vient ici, donc je pense que ça ne peut que être mieux", a-t-il souligné, même si la section plus rapide procurait de meilleures sensations : "Je préférais l'ancien tracé mais au final, on préfère ce qui rend rapide et ce qui est le mieux pour nous. Pour nous, c'est beaucoup mieux d'avoir cette chicane et elle est sur le premier rapport. Je ne m'attendais à ce que ça soit si lent. Sur un vélo, tout semble beaucoup plus gros mais sur la moto, c'est très étroit. C'est mieux comme ça pour nous."

Les pilotes abordent le freinage suivant avec moins de vitesse et Quartararo ne peut plus profiter de sa capacité à bien prendre cette courbe, mais il juge le gain sur l'ensemble du tracé supérieur : "Le virage 3 était l'un de mes points forts l'an dernier mais la ligne droite était tellement longue que je perdais du temps. C'est beaucoup plus facile pour être régulier mais on ne peut pas tout avoir. Je pense que pour nous, la chicane est déjà bonne."

Quartararo se méfie néanmoins de l'influence de ce gros freinage et de cette accélération supplémentaire sur la dégradation des pneus : "Sur la distance de la course, je pense que ça peut [avoir une influence] parce que dans le virage 2b [la sortie de la chicane, ndlr], je pense que l'on peut glisser un peu. Le côté gauche [du pneu arrière] est déjà super tendre. Il y a un freinage de plus, une accélération de plus. Ça peut avoir une petite influence sur le pneu arrière, en moins bien."