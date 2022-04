Quartararo se sent capable de "faire beaucoup mieux"

Yamaha a été en grande difficulté sous la pluie de Portimão ce vendredi. Meilleur représentant de la marque dans la matinée, à une plus que modeste 18e position, Fabio Quartararo n'a pas été en mesure d'améliorer son chrono en EL2, contrairement à Andrea Dovizioso et Franco Morbidelli, et il n'est plus que 20e du classement combiné avant d'entamer la deuxième journée. Le Champion du monde n'est pourtant pas si inquiet, estimant que ses chronos ne reflètent pas son véritable potentiel.

"Quand on a peu de grip, on est très, très mauvais, et aujourd'hui ma positon est mauvaise mais mes sensations ne le sont pas autant", a résumé Quartararo, encouragé par les performances des autres représentants de la marque : "Je pense que la fenêtre de fonctionnement est limitée, mais aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose parce qu'à la fin des EL2, Dovi et Franco étaient rapides. On a eu un peu plus de mal mais je n'ai fait aucun bon tour en EL2, j'aurais pu faire beaucoup mieux."

Le "quelque chose" trouvé par El Diablo est en fait lié à ses sensations de glisse de l'arrière, qui sont selon lui exagérées : "La fenêtre de fonctionnement est très étroite et je suis un pilote très sensible de l'arrière. Je sens que l'arrière m'échappe très facilement et si ça glisse un tout petit peu, je le ressens beaucoup plus que ce que c'est réellement."

Fabio Quartararo

"Je dois m'adapter un peu mieux et je l'ai compris aujourd'hui. Sincèrement, la position est très mauvaise mais mes sensations n'étaient pas aussi mauvaises. Je sens qu'on a encore beaucoup à faire mais je dirais que la moto n'est pas facile."

Quartararo a surtout été en difficulté dans le deuxième secteur et cette portion du circuit lui a coûté la moitié de son retard sur les pilotes les plus performants : "J'ai vu que je perdais sept dixièmes en trois virages, et ce sont des virages qui ne sont pas faciles, mais je suis plus à la limite et je perds du temps. Je peux gagner du temps en pilotant plus calmement et en pensant plus à la sortie, en mettant plus de puissance. Je sens que je suis plus à la limite dans ce que je fais qu'il le faudrait. C'est pour ça que je pense que la position est très mauvaise mais que mes sensations ne le sont pas tant."