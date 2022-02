Un casque spécial mais humble pour Quartararo à Sepang

Fabio Quartararo a changé les couleurs de son casque pour le test de Sepang. Le diable qui le représente a conservé sa place sur le sommet mais les couleurs ont évolué. Le rouge, qu'il devrait encore arborer cette année, a temporairement cédé sa place à du gris. Le design est resté en grande partie inchangé et le Champion du monde n'a pas voulu fanfaronner en préférant limiter la place accordée à son titre.

"C'est mon casque pour 2022, mais avec des couleurs différentes", a expliqué Quartararo dans une vidéo publiée par le MotoGP sur Twitter. "J'ai fait une réplique de mon casque avec ces couleurs donc j'ai décidé de les porter pendant le test. On a un petit détail par rapport à l'an dernier : on a ajouté une petite étoile pour le championnat 2021."

"C'est le même casque, je ne voulais pas changer trop de choses parce que je pense que c'est un casque qui me définit vraiment bien. Je suis très content du design qu'on a fait avec mon graphiste. Donc je le trouve cool !"

Quartararo avait annoncé juste après la conquête de son titre qu'il conserverait son numéro 20 cette année, renonçant au numéro 1 comme la majorité des pilotes dans l'ère MotoGP. Mais alors que certains Champions ont intégré le #1 de manière subtile sur leur combinaison, comme Valentino Rossi au niveau de l'épaule, ou dans le logo de leur nom, à l'image de Joan "M1r" l'an passé, le pilote Yamaha devrait une nouvelle fois opter pour la sobriété : "Il n'y a pas de numéro 1, rien [sur le casque]", précisait Quartararo à la veille des essais à Sepang. "C'est exactement comme l'an dernier, je ne veux aucun numéro 1. Je ne veux rien, peut-être certains détails, quelque chose comme ça."

"Je n'aime pas mettre des numéros 1 ou des étoiles partout", a ajouté le Niçois. "L'année dernière a été fantastique, c'est un bon souvenir, et j'ai fait comme en football, avec une étoile. C'est un titre mondial, il ne faut pas l'oublier, mais on a un championnat totalement nouveau. On n'a aucun point à ce stade. Je ne pense pas à l'an dernier, c'est juste un très bon souvenir."

Le casque de Joan Mir à Sepang

Fabio Quartararo n'est pas le seul pilote à avoir utilisé un casque original à Sepang. Parmi ceux qui ont modifié leurs couleurs, son prédécesseur au championnat, Joan Mir, avait placé le panneau montrant un ouvrier (casqué) au travail, accompagné des messages "Gros travail en cours" sur le sommet et "Attention, pilote au travail" à l'arrière.