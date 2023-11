Cinquième, Quartararo ne pouvait pas faire mieux : "Pas un exploit"

Fabio Quartararo a été le premier pilote derrière les quatre Ducati qui ont survolé la course à Sepang, et estime qu'un meilleur résultat n'était pas dans ses cordes. Après un départ catastrophique en course sprint, il a cette fois pris un bon envol et pris l'avantage sur Brad Binder et Luca Marini, mais il en a perdu une autre quelques virages plus loin, au profit de Jack Miller. Alors septième, il a passé plus de la moitié des a course derrière le pilote KTM, avant de prendre l'avantage et de doubler Marco Bezzecchi.

"Un meilleur départ qu'hier surtout, c'était important", a souligné Quartararo au micro de Canal+. "Malheureusement, j'ai passé énormément de temps derrière Jack, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Je ne pense pas qu'on aurait fait un meilleur résultat, mais je pense qu'on aurait pu terminer beaucoup plus proches des quatre premiers. Donc voilà, quand même satisfait du résultat et j'espère que pour le Qatar on pourra faire un autre top 5."

"Au final, je suis assez content de ma vitesse ce week-end et évidemment, j'aurais pu faire un peu mieux mais la position aurait été la même", a ajouté Quartararo lors de sa rencontre avec les journalistes. "La cinquième place était la meilleure possible et je ne pouvais pas faire mieux. Les quatre Ducati de devant on été les meilleures tout le week-end."

Quartararo estime en effet qu'il n'aurait pas pu jouer avec les premiers s'il était remonté plus vite à la cinquième place : "Il fallait que je double [Miller] dès le premier tour. Je pense que j'aurais pu rester avec eux. Sincèrement, je pense que la position aurait été la même. Mais ça fait toujours plus plaisir de terminer à dix secondes du premier qu'à 15."

Quartararo a pris "du plaisir" dans ses deux dépassements sur Miller et Bezzecchi mais regrette le temps perdu derrière eux. Il n'était pas en mesure de faire la différence en début d'épreuve : "Malheureusement, comme pas mal de temps, on a du mal à dépasser, on ne peut dépasser que quand ils n'ont plus de pneus, tout simplement, et qu'on a réussi à mieux gérer. Je pense qu'il sera important aussi, comme je l'ai dit à la dernière course, que Yamaha cherche bien où on doit améliorer."

Fabio Quartararo a passé beaucoup de temps derrière Jack Miller

"On dit toujours qu'on ne peut pas utiliser le pneu au début parce qu'ils peuvent utiliser plus de puissance", a détaillé Quartararo. "Nous, on joue surtout sur les freins et la vitesse en courbe. Quand le pneu se dégrade beaucoup, je peux rester beaucoup plus proches d'eux. C'est pour ça que je peux doubler."

"Dans le temps passé avant de doubler Jack, je fulminais sous mon casque parce que j'étais beaucoup plus rapide mais je ne pouvais pas le doubler. Dès que leurs pneus se sont dégradés, j'ai pu faire des dépassements. C'était deux dépassements fun et c'était sympa de gagner deux places. J'espère Yamaha pourra vraiment trouver cette puissance parce que c'est ce qu'ils utilisent pour être performants."

Comme souvent, Quartararo appelle maintenant Yamaha à apporter les progrès nécessaires à sa moto car si le résultat de ce dimanche est positif, il est loin d'être à la hauteur de ses ambitions : "On a terminé à 15 secondes du premier, ce n'est pas un exploit non plus. Je pense qu'on a fait une très, très belle course avec ce qu'on a, mais on est à 15 secondes du premier et ça, ça fait mal. Le résultat est très important – top 5, c'était vraiment l'objectif – mais voilà, il faut trouver une solution pour être beaucoup plus proches et plus régulier."

Quartararo attend maintenant une réaction du constructeur japonais, qui ne devrait pas intervenir avant son retour à Sepang dans trois mois, pour les tests de pré-saison : "Comme je l'ai dit, je préfère attendre des tests, d'essayer, plutôt que des paroles."

Avec Fabien Gaillard