Quartararo entre confiance et appréhension avant le GP d'Aragón

Depuis plusieurs semaines, Fabio Quartararo évoque à chaque fois le Grand Prix d'Aragón avec une pointe d'inquiétude, faisant de cette épreuve sa plus redoutée du sprint de six courses en huit week-ends. Car s'il a pris la cinquième place dans le désert de Teruel en 2019, l'année de ses débuts en MotoGP, il y a depuis enchaîné les déconvenues.

En 2020, le circuit a accueilli deux courses et la première l'a vu dégringoler dans la hiérarchie en raison d'une surchauffe de son pneu avant, jusqu'à le sortir des points. Une semaine plus tard, il n'avait pris que la huitième place avant de reproduire cette performance en 2021, avec une nouvelle fois des difficultés à gérer sa gomme avant.

À la veille des premiers essais de l'édition 2022, Quartararo refuse pourtant de s'avouer vaincu. "C'est un circuit difficile mais on a été assez rapides pendant les essais et les qualifications ici", a souligné en conférence de presse celui qui avait signé la pole en 2020. "En course, on n'a jamais décroché de bon résultat. On sait où se situait le problème, surtout les deux dernières saisons, et on cherchera à ne plus les avoir cette année mais évidemment, ça sera dur pour nous. Mais je suis confiant et on verra comment ça se passera ce week-end."

Entre une longue ligne droite défavorable à une Yamaha en manque de puissance et une longue dernière courbe qu'il peine à bien appréhender, Quartararo est méfiant mais ne veut pas perdre espoir : "Je pense que le dernier secteur va nous faire souffrir, parce que c'est une accélération du premier jusqu'au sixième rapport et j'ai particulièrement du mal dans le dernier virage. Le dernier secteur est dur pour nous mais globalement, je pense qu'on est assez rapides mais qu'on doit comprendre comment réduire nos problèmes en course. Je pense que dans ce cas, on pourrait faire une bonne course. C'était vraiment dur l'an dernier."

Le test de Misano a redonné du baume au cœur chez Yamaha

Le Champion du monde reste sur un test qui a "redonné le sourire et beaucoup de confiance tout le monde" chez Yamaha et même s'il faudra attendre 2023 pour profiter du gain de puissance constaté à Misano, une nouvelle évaluation du châssis est au programme ce week-end.

"J'aimerais avoir le moteur 2023 cette année mais ce n'est pas possible. Mais on aura le nouveau châssis, avec lequel j'ai senti des progrès dans certains domaines, peut-être une régression dans d'autres. Je pense qu'on va l'essayer demain, je ne sais pas si ça sera en EL1 ou en EL2. On va le tester et on verra comment il fonctionnera mais je suis assez confiant."

Un verdict positif pourrait permettre à Quartararo d'utiliser ce cadre en course et peut-être de mieux résister à Pecco Bagnaia. Un nouveau revers du leader du championnat pourrait en effet profiter directement au pilote Ducati, vainqueur de sa première course sur ce circuit l'an passé et actuellement en grande forme puisqu'il a remporté les quatre dernières épreuves au programme.

Quartararo ne veut pas se préoccuper de la remontée de Bagnaia au championnat, préférant simplement viser le meilleur résultat possible : "Au final, que je sois calme ou inquiet, la situation est la même, ça reste 30 points. Je dois faire de mon mieux et c'est que je veux, je me pousse dans mes retranchements. On verra comment ça se passera dans les prochaines courses."