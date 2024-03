Quartararo a subi une dégradation des pneus "vraiment bizarre"

La saison 2024 a commencé comme la précédente pour Fabio Quartararo, sur une course sprint sans le moindre point. Seulement 10e à l'arrivée à Portimão il y a un an, le Français a même fait moins bien ce samedi à Losail, en prenant la 12e place. Parti 16e, il ne lui a fallu que deux tours pour remonter à cette position et il a doublé Johann Zarco en fin d'épreuve mais n'a pas pu résister à Marco Bezzecchi dans le dernier tour, pour finir 0"028 derrière l'Italien.

Face aux difficultés actuelles de Yamaha, Quartararo savait qu'il pourrait difficilement prétendre à un meilleur résultat mais il est surtout surpris par l'usure rapide de ses pneus, ce qui l'inquiète pour la course principale qui sera deux fois plus longue, et que les pilotes devraient également disputer avec la gomme medium.

"En termes de position, je n'attendais pas mieux parce que c'est le rythme que l'on a eu pendant le test et pendant le week-end, mais la façon dont on a fini a été vraiment, vraiment bizarre", a expliqué Quartararo. "Avoir cette dégradation dans un sprint était vraiment étrange. Je ne sais pas comment on va gérer ça pour la course de demain, parce que c'était déjà assez critique pour finir le sprint et c'est le même pneu pour la course. On verra."

"Ce n'est pas que je suis négatif mais quand on voit qu'on a une dégradation aussi grosse sur le sprint et qu'on n'a pas d'autre choix de pneu arrière pour la course, sincèrement, la question ce n'est même pas la position, c'est 'est-ce qu'on peut terminer la course ?'" s'est interrogé Quartararo. "Ça commençait vraiment à être compliqué."

"En regardant les autres, ils n'ont pas cette dégradation. On voit Aleix [Espargaró] qui fait 1'52"7 dans le dernier tour – on n'a pas réussi à faire 1'53 dans le dernier tour. La question est là : pourquoi on a cette dégradation et pas les autres ?"

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cette usure très prononcée est venue troubler le comportement de la Yamaha et nuire fortement à ses performances : "Ça glisse énormément, on ne peut pas mettre de l'angle, on ne peut pas rentrer vite, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est dans toute la phase de décélération et de mise en angle qu'on n'est vraiment pas bien."

Une grosse différence par rapport au test

Quartararo était bien plus à l'aise lors du test effectué sur ce circuit il y a près de trois semaines et même si les conditions ont depuis évolué, il n'explique pas les difficultés rencontrées ce samedi : "Pendant le test, on avait une petite dégradation. Je n'étais pas une seconde plus rapide mais j'étais plus rapide quand je faisais quelques tours. En fait, ma simulation de course sprint était peut-être cinq ou six secondes plus rapide qu'aujourd'hui."

"On sait que dans les conditions du test, il y a beaucoup plus de grip et que ça joue en notre faveur mais la dégradation que l'on a eue aujourd'hui, on ne l'avait jamais vraiment eue, jamais, surtout dans une course sprint", a-t-il ajouté. "Il n'y a que 11 tours. Si j'avais eu le pneu tendre, j'aurais pu comprendre mais c'était le pneu pour la course et on a eu beaucoup de problèmes."

En plus de la quantité de gomme plus faible en piste, plusieurs éléments peuvent expliquer l'évolution depuis les essais hivernaux, comme la course du WEC disputée il y a une semaine qui pouvait selon Michelin contribuer à réduire l'adhérence, ou encore le passage des catégories Moto3 et Moto2 des pneus Dunlop aux Pirelli, ce qui change la nature de la gomme déposée sur le circuit. Pourtant, Quartararo "ne pense pas" que ce dernier élément ait fait la différence.

"C'est normal qu'il y ait plus de gomme en piste pendant le test, parce qu'on roule toute la journée, on fait plus de tours, donc la piste est totalement différente de ce que l'on a en course. Mais une telle différence, je ne l'avais jamais vraiment ressentie."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La moto n'a quant à elle quasiment pas évolué depuis le test : "C'est pratiquement la même chose. Deux millimètres à l'avant, ce sont vraiment de petits changements. On n'a pas changé la moto de A à Z mais c'était assez bizarre."

La "seule chose" positive que Quartararo retient est son bon départ et il ne peut pas non plus regarder du côté d'Álex Rins pour entrevoir une lueur d'espoir, l'Espagnol n'ayant pris que la 17e place ce samedi. "Je n'ai pas trop parlé avec lui mais en regardant ses chronos, je pense que les commentaires ne doivent pas être bien loin", a déploré le Champion du monde 2021.