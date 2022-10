Quartararo demande une "moto qui gagne des courses"

Fabio Quartararo n'a fini qu'une fois parmi les cinq premiers depuis son dernier succès, fêté au Grand Prix d'Allemagne avant le début de l'été, alors que durant ces huit courses, son rival Pecco Bagnaia n'a laissé échapper le podium qu'une seule fois. Le pilote italien, qui s'est emparé de la première place du championnat au GP d'Australie, bénéficie d'une moto très complète, capable de briller sur tous les circuits, et pourrait être titré dès cette semaine à Sepang.

À l'inverse, le Niçois a souvent payé le manque de puissance de la M1 sans pouvoir véritablement exploiter son point fort, la vitesse de passage en courbe. Quand il est englué dans le peloton, Quartararo est en effet doublé en ligne droite mais aussi gêné par les autres pilotes en courbe, ne pouvant exploiter cet avantage. Désormais déchu de la place de leader, il estime que des changements radicaux s'imposent sur sa machine pour pouvoir redevenir un prétendant à la victoire.

"On a un style totalement différent des autres motos, même Honda et Suzuki", a souligné Quartararo après son abandon à Phillip Island. "Elles ont un style vraiment similaire aux autres motos alors que nous, on doit vraiment avoir beaucoup de vitesse de passage en courbe. Tout seul ça marche super bien, mais quand on est en groupe il faut complètement changer notre style de pilotage et ça ne marche pas. C'est ça qui nous met un petit peu en difficulté en course."

"Je roule à la limite mais pour moi ce n'est pas le seul problème", a-t-il ajouté. "Le problème c'est qu'on roule de façon différente comparé aux autres. Donc quand je suis seul, on peut voir que mon rythme est très solide, mais ensuite quand je suis en course c'est toujours difficile. Pour l'avenir, on doit passer à une moto qui gagne des courses et moins penser au fait d'avoir le plus de vitesse de passage en courbe possible. Il faut que la moto glisse comme les autres."

Le Champion du monde attribue ses deux erreurs en Australie au besoin de prendre de trop gros risques pour compenser les faiblesses de la Yamaha : "J'essaye juste de faire de mon mieux en surpilotant un peu trop et le risque de commettre une erreur est très important. C'est ce qu'il s'est passé [à Phillip Island]."

Fabio Quartararo en vient même à réclamer la même chose qu'Andrea Dovizioso avant sa retraite anticipée, à savoir plus d'adhérence à l'arrière, alors que les deux pilotes s'opposaient sur ce problème. "Quand vous devez préserver les pneus et que vous manquez d'adhérence et d'accélération, ce n'est pas le mieux, mais [en Australie] j'ai commis une erreur en freinant trop fort et en élargissant au virage 4", a expliqué El Diablo. "C'est ce qu'il faut comprendre, on a besoin de plus de grip arrière parce qu'il faut qu'on préserve les pneus tout en essayant d'avoir le meilleur pilotage possible."

Yamaha semble avoir entendu les demandes de Fabio Quartararo en planifiant de gros changements pour la saison 2023. Cal Crutchlow, actuellement aligné chez RNF en course mais toujours en charge du programme d'essais de la marque, a multiplié les tests de la M1 version 2023 et il en prendra encore le guidon après le GP de Malaisie.

Les titulaires n'ont eu qu'une seule occasion d'évaluer les modifications apportées par Iwata, lors du test de Misano organisé le mois dernier, et Fabio Quartararo a notamment ressenti le gain de puissance qu'il attendait. Le pilote anglais a pour sa part pu tester l'ensemble des évolutions sur un éventail plus large de circuits et il a constaté de nets progrès. Il se dit même surpris de voir la M1 évoluer à ce point, la marque japonaise étant réputée pour sa réticence à des changements majeurs.

"On peut améliorer cette [nouvelle] moto et après il faudra la confier aux autres et avoir leurs sensations", a confié Crutchlow. "Ils ne l'ont pilotée qu'une fois [à Misano], sur une piste qui offrait énormément d'adhérence donc il n'y avait pas les problèmes qu'on a sur d'autres circuits, qui sont plus nombreux, mais [il n'y avait pas non plus] les points positifs. Je suis très optimiste quant à ce qu'il y aura pour ce test et ils travaillent très dur."

"Sincèrement, je n'ai jamais vu Yamaha avoir besoin d'autant travailler, déjà. Et je n'avais jamais vu Yamaha le faire concrètement. Je suis optimiste, il y a des choses à corriger mais je pense que ça sera plus pour [le test en] Malaisie [au début de l'année 2023] parce que j'aurai l'hiver pour le faire. Avec ce calendrier, ils ont besoin que ceux qui sont en piste fassent le travail pour l'usine. La seule chose à faire, c'est leur donner des informations pour les occuper pendant l'hiver."

Crutchlow aimerait des changements plus importants

Cal Crutchlow souhaite aller plus loin en faisant évoluer le comportement de la Yamaha, que seul Fabio Quartararo a réussi à bien exploiter cette année. Le Britannique aimerait la rendre plus "universelle" mais sait que cela demandera de gros changements que le constructeur ne souhaitera peut-être pas faire.

"Ils voulaient plus de puissance et plus de vitesse et ils les ont trouvées. Mais je ne pense pas que cela fasse tout. Pour moi, il faut de la maniabilité. En 2012, on pouvait piloter la moto avec une main sur le guidon la moitié du temps et maintenant c'est impossible. Je pense qu'ils doivent rendre la moto plus maniable, plus stable et j'ai une idée importante pour y parvenir mais ce n'est pas facile de les convaincre de le faire, parce que ce n'est pas une petite chose."

Cal Crutchlow

"De l'autre côté, la moto de cette année, qui est presque la même que l'an dernier, est bonne. [...] Le problème est qu'elle n'est pas bonne pour tout le monde, elle est bonne pour Fabio, donc on verra. Je pense que c'est à eux de faire leurs tests et on verra ce qu'ils auront en Malaisie [en 2023]."

Cal Crutchlow pense pouvoir être utile à Yamaha dans ce travail grâce à son style de pilotage relativement classique, mais changer le comportement de la moto ne serait bénéfique qu'à Franco Morbidelli puisque le constructeur sera privé d'équipe satellite l'an prochain. Trouver l'équilibre entre les besoins de chacun n'est pas une tâche aisée.

"Je ne peux juste pas rendre Fabio plus rapide", précisait Crutchlow au GP d'Aragón. "Je sais qu'il n'y aura que deux Yamaha sur la grille l'an prochain donc c'est une situation un peu différente, mais on doit essayer [des choses] et faire en sorte que les pilotes soient plus à l'aise afin de pouvoir faire ce que Fabio fait. D'un autre côté, il faut penser au fait que ce n'est pas parce que Fabio pilote comme ça que tout le monde pilote comme ça. C'est comme Marc Márquez qui tire le maximum de la Honda avec son pilotage. C'est la même chose pour Fabio avec la Yamaha."

"La plupart des pilotes roulent comme moi. C'était pareil chez Honda, la plupart pilotaient un peu comme moi. J'avais un style plus normal que Marc quand j'étais chez Honda et j'ai un style plus normal que Fabio. C'est donc difficile. Bien sûr, on souhaite que Fabio remporte le championnat, mais on souhaite également permettre aux autres d'être compétitifs. On le regarde en piste et on se dit que c'est comme ça qu'on doit faire la moto, mais peut-être qu'il faut le faire piloter plus comme moi, je ne sais pas."

