EL4 - Quartararo devant Bagnaia, prélude à leur duel en course ?

Une grosse demi-heure seulement avant la tenue des qualifications, les pilotes MotoGP ont eu une nouvelle occasion de travailler sur leur rythme lors de la quatrième et dernière séance d'essais libres du GP d'Allemagne.

Avec 32°C dans l'air et 48°C au sol, autant dire que les conditions ont été particulièrement éprouvantes pour les différents engagés, tiraillés par ailleurs sur le choix le plus opportun concernant le pneu arrière en vue de la course.

Sur ce point, la décision semblait osciller entre la gomme medium et le pneu dur à l'issue de la première journée, aussi les 30 minutes de roulage réalisées, sur un horaire similaire à celui de l'épreuve qui aura lieu demain (d'autant plus que la séance a débuté avec une demi-heure de retard en raison d'un problème technique sur le circuit, la voie des stands n'ayant été ouverte que peu avant 14h), avait pour but de trancher entre ces deux options.

La majorité des pilotes ont donc privilégié le pneu dur en début de séance, à l'exception notable d'Álex Márquez, Enea Bastianini, Darryn Binder, Jorge Martin et Remy Gardner.

Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo se sont quant à eux installés d'emblée en haut de la feuille des temps, les deux hommes flirtant avec la fenêtre des 1'20. Le Français se faisait néanmoins une petite frayeur fort heureusement sans conséquence dans le virage 3, à l'inverse d'un Aleix Espargaró qui perdait pour sa part l'avant dans le dernier virage.

Les deux Ducati officielles hors piste

Il faut croire que les conditions d'adhérence étaient d'ailleurs assez piégeuses, Jack Miller partant lui aussi à la faute quelques secondes après, au même endroit que son adversaire espagnol. Ce n'était guère mieux pour son coéquipier Bagnaia, qui tirait tout droit dans le virage 8 avant de parvenir à reprendre la piste.

Le pneu medium a par la suite eu les faveurs de Quartararo, auteur du meilleur temps de la séance en 1'21"119 devant Mir, Miller et Morbidelli, et a permis aux quatre hommes de consolider leur position dans le top 5.

Mir, seul pilote à défendre les couleurs de Suzuki sur le reste du week-end suite au forfait de son coéquipier Álex Rins, s'est tout de même manqué au premier virage mais a réussi à se maintenir sur sa machine.

Lire aussi : Álex Rins contraint au forfait au GP d'Allemagne

Au-delà du top 5 on retrouve Miguel Oliveira, qui prouve ici ses récents progrès au guidon de la KTM et semble en mesure de réitérer sa performance de l'an passé en course, où il avait fini sur la deuxième marche du podium. On retrouve ensuite à la septième place Johann Zarco, devant Maverick Viñales, Takaaki Nakagami et Fabio Di Giannantonio, qui bouclent le top 10.

Álex Márquez a quant à lui buté aux portes du top 10, devant Marco Bezzecchi, Brad Binder et Pol Espargaró. Plus bas dans la hiérarchie il faut descendre au 16e rang pour retrouver Aleix Espargaro, qui devrait néanmoins avoir son mot à dire dans la chasse à la poleposition dans quelques minutes.

GP d'Allemagne- MotoGP - EL4