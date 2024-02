Quartararo distancé sur un tour : "On a trouvé la limite assez vite"

La dernière journée du test de Sepang n'a pas permis à Fabio Quartararo de trouver les réponses qu'il espérait. Même si Yamaha a fait des progrès indéniables, elle conserve certaines faiblesses, à commencer par son rythme sur un tour. Lorsque les pilotes ont fait une simulation de qualifications ce jeudi, Quartararo a vite affiché ses limites, plafonnant à huit dixièmes de Pecco Bagnaia.

"En fait, c'est plus ou moins la même chose", a expliqué le Français. "J'étais content de rouler en 1'57"5 mais c'est la limite. On a trouvé la limite assez vite parce que j'ai quatre tours entre 1'57"5 et 1'57"6, aucun tour n'était vraiment meilleur qu'un autre. C'est un peu difficile à comprendre. Je sais dans quels domaines on doit progresser mais comment, c'est la question."

La nouvelle version du quatre cylindres en ligne apporte un gain de puissance indéniable mais tout au long de la semaine, Quartararo a estimé que la gestion de l'électronique restait mauvaise, ce qui lui a compliqué la tâche dans les phases de réaccélération, et sa M1 est toujours sujette à un manque d'adhérence à l'arrière.

"Il y a un pas en avant. La vitesse de pointe est nettement meilleure, le moteur est meilleur, mais la façon de l'utiliser est encore difficile. La moto reste vraiment agressive en termes de couple. On a une meilleure aérodynamique et un meilleur moteur, c'est certain, mais on a besoin de temps pour comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire en sorte que ça marche mieux et trouver cette adhérence mécanique qui nous manque depuis 2019."

Les progrès effectués donnent cependant l'espoir à Quartararo de disposer d'une machine plus efficace dans les duels en course, mais il espère surtout ne plus être contraint à des remontées à chaque course, ce qui passera par de meilleures positions sur les grilles de départ.

"Je pense que c'est un peu mieux parce qu'on a un peu plus de vitesse de pointe, on peut un peu plus suivre une moto qui est devant. Je pense que ce sera un peu mieux pour nous battre, mais on doit encore progresser en qualifications parce que je suis un pilote qui veut jouer les premières places et actuellement, on ne le peut pas. Il faut trouver une solution pour être rapidement devant."

Fabio Quartararo

"Il faut trouver une solution pour être dans le top 6", a insisté le Champion du monde 2021, aujourd'hui incapable de jouer les premières positions. "Peut-être pas le top 6 mais entre la quatrième et la huitième place. C'est ce que l'on doit trouver en ce moment. Je pense que c'est très important de le trouver. En rythme de course, on est rapides. On n'est pas dans les trois premiers mais on a nos chances. Si on part 11e ou 12e, on y reste, quel que soit le rythme. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de trouver une solution sur l'adhérence, pour progresser."

Une nouvelle philosophie encourageante

La principale satisfaction ne vient peut-être pas tant des évolutions déjà apparues sur la Yamaha mais des perspectives d'avenir, avec une marque prête à se montrer plus aventureuse dans le développement, ce que Quartararo a constaté depuis son arrivée à Sepang pour le Shakedown la semaine dernière.

"Je savais qu'il n'y aurait pas de révolution entre novembre et février mais je pense que la façon dont on travaille est bien meilleure. On est encore très loin mais je pense que dans quelques mois, on aura une meilleure idée d'où on est."

Je pense qu'il en faut plus que juste des réglages

Quartararo ignore si sa Yamaha sera dotée d'évolutions pour le prochain test, dans moins de deux semaines à Losail, mais il compte sur de meilleurs réglages... même si cela ne permettra pas de résoudre tous les problèmes.

"Je ne sais pas si on aura de nouvelles pièces, mais c'est sûr qu'on aura de nouvelles idées. Aujourd'hui, de 10h00 à 14h30, on n'a jamais arrêté. Après un relais, on a fait de gros changements de réglages, on a vu du positif et du négatif, une certaine direction donc pour les ingénieurs, je pense que c'est bien pour voir la moto que l'on aura, ce qui est bon ou mauvais, et sortir avec des idées claires pour le Qatar. Je pense qu'il en faut plus que juste des réglages."

"J'espère que l'on pourra rapidement trouver comment se battre pour ce que l'on veut", a-t-il résumé. "Actuellement, c'est dommage parce qu'on est à deux dixièmes de la sixième place. Mais deux dixièmes, c'est un monde maintenant."