Dominateur, Quartararo se sent capable de gagner en Indonésie

Décevant en tout point pour lui, le GP du Qatar semble loin pour Fabio Quartararo. Le Français se pose en principal favori pour la victoire à Mandalika, où il a survolé les débats ce samedi. Déjà leader en EL2, Quartararo a facilement dominé les qualifications et signé sa première pole depuis 287 jours et le GP de Catalogne 2021, mettant ainsi fin à sa plus longue période de disette en MotoGP. Quartararo a aussi impressionné en EL4, avec un quatrième temps qui ne fait pas honneur à son très bon rythme et sa constance, supérieurs à ceux des autres pilotes. Tous les signaux sont donc au vert, ce qui tranche avec les dernières semaines.

"Je me suis enfin senti bien sur un tour", a souligné le pilote Yamaha en conférence de presse après sa pole. "Ça faisait longtemps que je n'étais pas très à l'aise. Je me sens bien depuis les EL2 avec un tendre à l'arrière. En fait, je suis très content des EL4 parce que j'ai fait 14 ou 15 tours consécutifs et le rythme était vraiment bon. C'était le plus important, enchaîner ces tours pour voir la constance des pneus. Je suis plutôt content, je m'attendais à une dégradation bien plus forte à l'arrière. Je suis à l'aise et demain, je vais peut-être tester le medium dans le warm-up."

"Je me sens plutôt bien parce que j'ai fait un total de 19 tours avec le tendre à l'arrière, et le dernier tour n'était pas mon plus rapide mais j'en étais très proche, donc c'est positif et je pense que la dégradation n'est pas énorme", s'est félicité Quartararo. "On la perçoit mais je pense qu'on peut piloter différemment pour faire le chrono."

À la peine à Losail, la Yamaha semble dans son jardin à Mandalika. Le circuit joue sur les forces de la M1, tant par son tracé que par son niveau de grip : "Il y a deux choses : il n'y a pas beaucoup de lignes droites et beaucoup plus d'adhérence. Je pense que ce sont les choses dont on a besoin. Plus que les lignes droites, je pense que c'est le grip arrière. Quand on l'a, on peut être super rapide, mais quand on ne l'a pas, on perd beaucoup. Il n'y a rien entre les deux, c'est très bon ou très mauvais."

Et si la balance penche nettement du côté très bon depuis le début du week-end, Fabio Quartararo reste prudent sur ses chances pour la course. Seule certitude : il a désormais une machine capable de jouer la victoire, ce qui n'était pas le cas à Losail : "C'est dur de savoir [comment la course pourrait se dérouler] parce que c'est une nouvelle piste, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Mon principal objectif est de faire de mon mieux et on verra le résultat. Le plus important, c'est que je me sens mieux qu'au Qatar. Mon potentiel est plus élevé, c'est pour le podium et la victoire. On verra ce qu'on pourra faire. L'essentiel sera de prendre du plaisir et on verra le résultat."

Les pilotes en première ligne semblent encore plus avantagés à Mandalika qu'ailleurs. Même s'il n'est pas aussi sale que pendant les essais de pré-saison, le circuit reste très poussiéreux hors de la trajectoire et continue à se décomposer dans les portions qui n'ont pas été refaites, ce qui génère des graviers se transformant en projectiles. Face aux difficultés posées pour les dépassements, les pilotes qui partiront devant seront donc avantagés selon Quartararo : "Pour moi c'est l'un des circuits où les dépassements sont les plus difficiles, c'est pour ça que je trouve positif d'être en première ligne.

Le principal élément susceptible de troubler le week-end de Fabio Quartararo semble donc être la météo. Le risque de pluie reste supérieur à 50% pour la course et ces conditions lui ont parfois posé problème par le passé, en particulier dans des conditions mixtes, mais le Champion du monde en titre pense que Yamaha a trouvé la solution.

"Je sens que j'ai fait de petits progrès sous la pluie et pas seulement : l'an dernier, avec des pneus pluie sur une piste séchante, je me sentais très mal, on a fait un assez gros changement sur la moto et je me sens beaucoup mieux. Au final je ne peux pas contrôler la météo donc s'il pleut ou si c'est sec, je ferai de mon mieux et c'est tout. Mais si je pouvais choisir, évidemment ça serait des conditions sèches."