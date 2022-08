Quartararo enchaîne les "cauchemars" en qualifications

Course après course, les qualifications semblent de plus en plus difficiles pour Fabio Quartararo. Pendant que Ducati progresse sans cesse avec son modèle 2022 et qu'Enea Bastianini est même capable de signer la pole avec la Desmosedici de la saison passée, le pilote Yamaha paie le manque d'évolution sur sa machine et peine désormais à jouer la première ligne.

Qualifié parmi les trois premiers à Barcelone, au Sachsenring puis à Assen, il n'a réalisé que le quatrième temps à Silverstone puis le cinquième au Red Bull Ring ce samedi, après avoir pourtant pris tous les risques possibles.

"Ça ne me plaît pas, malheureusement, mais j'ai donné mon maximum", a confié Quartararo au micro de Canal+. "Depuis le début du week-end, j'arrive à m'intercaler entre les Ducati mais malheureusement, on est vraiment en difficulté. On n'arrive pas à faire une petite différence. Je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs mais malheureusement ce n'est qu'une cinquième place, donc il va falloir serrer les dents."

"Je pense que c'est un peu notre week-end type : le vendredi se déroule à la perfection, le samedi se passe bien mais les autres font de gros progrès et nous restons au même niveau", a ajouté le Français lors de sa rencontre avec les journalistes. "C'est assez difficile de progresser. J'étais à la limite mais ce n'est jamais suffisant donc je suis toujours déçu des résultats, mais je m'y habitue. Le plus important, c'est que j'ai l'impression d'avoir donné 100%."

Fabio Quartararo

Auparavant redoutable le samedi après-midi, la saison 2021 l'ayant même vu enchaîner cinq poles, Quartararo semble maintenant subir ces séances. Il n'est plus parti depuis la première place depuis Mandalika en mars dernier : "En qualifications, à chaque virage je ne sais pas si je vais tourner ou finir dans les graviers. C'est le plus difficile. L'avant bouge beaucoup, la moto bouge et au final et je n'ai pas le contrôle à 100% en qualifications."

"On peut toujours être plus ou moins bon en course mais je n'ai aucun contrôle en qualifications. En 2019 ou même l'an dernier, j'étais beaucoup plus constant et meilleur. Cette année c'est un cauchemar pour nous. Je n'apprécie plus autant les qualifications."

La course ne sera "pas facile" pour Quartararo

Les Ducati ne sont pas redoutables qu'en qualifications mais également en course, et elles seront les grandes favorites ce dimanche, en monopolisant les quatre premières places de la grille de départ sur un circuit où elles se sont imposées six fois en huit participations. Fabio Quartararo s'est préparé du mieux possible, en évitant l'erreur de Silverstone où il avait regretté de ne pas évaluer le pneu dur arrière.

"J'ai pratiquement tout testé. Le plus important était de voir notre rythme. Cet après-midi en EL4, on avait mis un pneu qui avait déjà souffert, c'était un pneu d'hier. On a fait 16 tours pratiquement à fond donc il était un peu plus usé que prévu. Les chronos n'étaient pas si mauvais mais je pense qu'on peut améliorer ça en pneus usés."

Fabio Quartararo

Seul pilote à ne pas disposer d'une Ducati sur les deux premières lignes, Quartararo sait qu'il devra trouver le bon équilibre entre prise de risque et pilotage propre pour décrocher un bon résultat : "Les courses sont de plus en plus difficiles. Je ne sais pas si ça sera la plus dure mais je pense qu'à chaque séance, j'ai toujours été au milieu des Ducati. Ça veut dire qu'ils sont super rapides dans chaque séance. C'est sûr que ça ne sera pas facile."

"Il va falloir faire un très bon départ, un très bon premier tour et ensuite on verra bien. C'est dur de faire une saison complète sans faire d'erreur et là il va falloir pousser au maximum, essayer de faire des manœuvres hyper agressives sans faire d'erreur. Je ne vais pas dire que c'est une pression mais il faut penser qu'on n'a pas le droit à l'erreur."

Et alors qu'il pensait vendredi que la nouvelle chicane lui permettait de moins subit le manque de puissance de sa moto, Quartararo minimise maintenant l'avantage de cette portion : "Ce n'est pas mauvais. En qualifications, je pense que je n'ai pas gagné trop de temps mais je pense qu'au final, la chicane est positive pour moi. Entre les virages 2b et 3, sur la montée, j'ai besoin de plus de puissance mais on ne l'a pas."