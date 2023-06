Quartararo encore en Q1 : "Je n'aurais pas pu être dans les dix"

Comme à Termas de Río Hondo, Jerez et au Mans, Fabio Quartararo n'a pas réussi à se qualifier directement pour la Q2 au Mugello. Le Français va donc disputer sa quatrième Q1 en six courses cette année, autant que sur ses quatre premières saisons en MotoGP réunies. Sa journée avait pourtant débuté sur une très belle deuxième place mais il a été plus en difficulté dans l'après-midi et ne cherche pas à attribuer son classement final au drapeau jaune agité lors de son dernier tour.

"Ce matin, j'ai réussi à faire un très bon chrono", a rappelé Quartararo. "J'étais étonné de mon chrono. Cet après-midi, on a fait deux time attacks. Sur le deuxième, malheureusement j'ai fait une erreur et il y a eu un drapeau jaune. Sur le premier, j'ai essayé de rouler un peu trop vite. J'attendais un peu mieux mais c'est comme ça malheureusement."

"Je pense sincèrement que sans les drapeaux jaunes, je n'aurais pas pu être dans les dix, mais un 1'45"8 était jouable, et je ne l'ai pas fait", a ajouté le pilote Yamaha, évoquant un chrono qui l'aurait placé proche de la dixième place. "C'est comme ça, on va essayer de faire la différence demain."

Quartararo a même reconnu avoir terminé la séance "surpris" par sa contre-performance : "Je pensais quand même faire beaucoup mieux. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un tour [réussi] mais ça fait partie du jeu avec ce nouveau format où tout compte le vendredi. C'est compliqué."

L'an dernier, Quartararo était entré sans difficulté en Q2 et avait pris la deuxième place sur la grille. Il perçoit une "grosse différence" malgré un retour à une moto quasi identique : "Les sensations que j'ai avec l'avant et l'arrière sont différentes. Même si on est repassés sur les anciens réglages, les sensations ne sont pas à 100% donc on verra si on pourra comprendre et trouver une solution parce qu'il faut que je prenne plus de plaisir sur la moto."

"Les sensations que j'ai en entrée de courbe sont rigides. Je n'ai pas de sensations sur l'avant et je manque de confiance."

Fabio Quartararo

Le week-end de Fabio Quartararo est peut-être déjà compromis puisque le spectre d'une troisième élimination consécutive en Q1 se profile en raison des sérieux concurrents auxquels il sera confronté, entre Álex Márquez, auteur du meilleur chrono en Essais 1, Maverick Viñales, Jack Miller ou encore Miguel Oliveira.

Des averses pourraient en plus venir troubler la séance. "Je sais très bien que même si c'est sous la pluie, j'aurai du beau monde [face à moi]", a noté Quartararo. "Je vais essayer de donner mon maximum et de faire de mon mieux pour être à la meilleure position possible."

Et si Fabio Quartararo a parfois exprimé un certain agacement face à la situation que vit Yamaha, il est cette fois déterminé à rester aussi apaisé que possible : "Je parais plus calme [qu'au Mans] mais j'essaie de le rester. Au final, me mettre en colère à chaque fois n'aidera pas à améliorer nos performances, donc je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nous."