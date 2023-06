Encore une journée difficile pour Quartararo, qui veut voir Yamaha réagir

Fabio Quartararo a manqué les points lors de la course sprint du Sachsenring, qu'il a conclue à la 13e place. Une nouvelle déception qui vient s'inscrire dans la lignée d'une première partie de championnat éloignée de ses ambitions.

Vendredi, le pilote Yamaha avait réussi à prendre une place parmi les dix premiers, ce qui lui avait garanti une présence en Q2. Cependant, la séance qualificative a ensuite tourné à son désavantage et il n'a pu y obtenir que la 12e position sur la grille.

"C'est ce qu'on a pu faire de mieux. J'ai eu un drapeau jaune dans mon dernier tour, [sans quoi] j'aurais peut-être pu faire 1'21"9, ça m'aurait placé sur la deuxième ou la troisième ligne. Mais c'est le chrono qu'on a fait, il n'y a aucune excuse", concède-t-il, sans afficher de surprise alors que les qualifications sont devenues ce rendez-vous qui "va faire changer tout ton week-end". "On va essayer d'améliorer ça mais actuellement on est très, très loin en mode qualif et on n'arrive pas à trouver une solution", regrette-t-il.

Le départ de la course n'a rien arrangé, puisqu'à l'extinction des feux, le Français n'a pas pu trouver l'ouverture et a rétrogradé de trois places. "Le départ était bon", explique le pilote Yamaha à Canal+. "Après, Aleix [Espargaró] est parti sur le côté, Bastianini sur le côté, donc je n'ai rien pu faire. J'ai vraiment dû couper et perdre beaucoup de positions."

Un début de course "difficile à avaler", néanmoins ces premiers instants n'expliquent pas tout. "Ça ne s'est vraiment pas bien passé. Même le feeling n'était pas idéal aujourd'hui, donc on va essayer de trouver une solution", souligne le Français. "On a des informations [pour demain], on a vu qu'on était vraiment très, très loin, mais il va falloir trouver une solution, essayer de trouver ce petit quelque chose qui va faire changer la course de demain. [Elle] aura le double de tours et on était déjà en difficulté avec les pneus [aujourd'hui], donc on verra bien..."

Une réunion avec le président de Yamaha Motor

Avec 54 points, contre 140 pour le leader Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo occupe la neuvième place du championnat pour le moment. Loin, très loin de ses ambitions et de son niveau habituel qui semble, en l'état actuel des choses, hors de portée.

"C'est difficile parce qu'il y a un an j'ai gagné ici, et là je ne suis même pas dans le top 10. Ça n'est pas facile, c'est dur de vraiment prendre du plaisir, mais il faut que j'essaye de rester calme, de comprendre ce qu'on peut améliorer. Mais on a déjà fait plus du quart de la saison, on est presque à la moitié, et on ne trouve rien pour le moment. C'est difficile mais c'est comme ça pour le moment."

Je suis un battant, je veux gagner. Je veux motiver tout le monde, essayer de transformer cette mauvaise énergie en bonne énergie et faire des progrès, particulièrement d'un point de vue technique. Fabio Quartararo

Alors que Marc Márquez a récemment rencontré les responsables du programme Honda pour mettre à plat ses propres difficultés, Fabio Quartararo révèle avoir eu la même démarche en demandant à rencontrer le président de Yamaha Motor, Yoshihiro Hidaka. Une réunion improvisée qui a eu lieu en marge du GP d'Espagne, fin avril.

"J'en ai déjà eu une avec le président de Yamaha. J'espère que ça va un petit peu accélérer le processus", explique-t-il, voyant Yamaha "vraiment loin des marques de tête". "Je suis un battant, je veux gagner, je ne veux pas être dans cette position et je crois que personne dans l'équipe n'en est content. Je veux motiver tout le monde, essayer de transformer cette mauvaise énergie en bonne énergie et faire des progrès, particulièrement d'un point de vue technique."

Doute-t-il ? "Bien sûr. Ça fait de nombreuses années qu'on attend quelque chose de gros, un gros changement, alors j'espère qu'ils vont pouvoir nous donner une moto vraiment bonne pour l'année prochaine, mais évidemment je ne suis pas confiant vu l'évolution depuis l'année dernière. J'espère qu'ils vont travailler vraiment dur."

"C'est difficile d'être confiant quand on se bat pour ces places-là. […] Ils travaillent dur mais on n'a pas pu trouver la moindre amélioration. Alors on a beau savoir qu'ils travaillent dur, on ne sait pas si on va obtenir des progrès. Ils travaillent dur et c'est le plus important, mais j'espère qu'ils vont trouver les bonnes choses pour nous faire progresser pour la fin de l'année et l'année prochaine."

Avec Germán Garcia Casanova et Basile Davoine