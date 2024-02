Quartararo doit freiner son ambition : "Ne jamais sauter des étapes"

Yamaha espère entamer une nouvelle ère cette année. Le constructeur japonais, qui a dévoilé la version 2024 de sa moto ce lundi, a profondément restructuré son département technique, en donnant plus de pouvoir que jamais à des ingénieurs européens. L'objectif est de profiter de l'expertise d'anciens membres de Ducati, qui règne sur le MotoGP, pour exploiter pleinement les concessions techniques lui permettant de faire plus de tests et de faire évoluer sa machine plus régulièrement que les marques européennes cette année.

Ces progrès seront nécessaires pour convaincre Fabio Quartararo, en fin de contrat après la saison 2024, de prolonger. Après une préparation intensive au cours des dernières semaines, le Français se veut résolument optimiste au moment d'entamer cette année potentiellement décisive pour la suite de sa carrière. "Comme tout le monde le sait, la saison 2023 a été difficile pour Yamaha, pour moi, mais je sens que cet hiver a été assez productif", a souligné Quartararo.

"J'ai l'impression de m'être mieux entraîné que jamais. Je me sens super bien et je pense que c'est une façon très motivante pour démarrer les tests, avec de nouvelles personnes. Je suis vraiment impatient et je pense vraiment que le gros entraînement pendant l'hiver aidera beaucoup."

"Avant le début de la saison, on veut toujours remonter sur la moto", a-t-il rappelé. "On aura beaucoup de tests, beaucoup de courses. On va avancer pas à pas. J'espère qu'ici, en Malaisie [où se déroulent les tests], on va faire des progrès par rapport à l'an passé, et à partir de là, il faudra construire notre confiance et commencer à décrocher des résultats, comme avant."

Ces résultats ne devraient cependant pas arriver immédiatement. Vainqueur du titre mondial en 2021 et longtemps leader du championnat l'année suivante, Quartararo a subi la baisse de forme de Yamaha depuis le cœur de la saison 2022. L'an passé, les deux marques japonaises étaient clairement distancées par leurs rivales et, après avoir décroché seulement trois podiums en 20 occasions en course principale, Quartararo a conscience que le chemin sera long pour retrouver le succès, malgré une ambition restée intacte.

"Personnellement, c'est mon principal objectif, je n'ai que ça à l'esprit. Le processus sera peut-être court ou long mais c'est ce que je veux et on va y arriver avec Yamaha cette année. Je pense qu'il sera important de ne jamais sauter des étapes. Comme je l'ai dit, 2023 a été vraiment difficile, on ne peut pas s'attendre à se battre immédiatement pour le titre et des victoires. Je pense qu'il faut construire étape par étape, avec des top 5 solides, puis jouer le podium, puis la victoire. Je pense que ce seront les étapes à gérer."

Quartararo ne cache cependant pas son désir de retrouver le sommet aussi vite que possible : "Mon objectif personnel est toujours d'être Champion du monde, de gagner toutes les courses, mais il faut se dire que l'on a encore beaucoup de travail. J'espère que nous sommes sur la bonne voie pour y arriver."

"Je sais que Yamaha a travaillé dur en coulisses, donc je pense que si nous continuons à pousser jusqu'à la limite dans tous les domaines, nous devrions avoir une belle année ensemble", a prédit le Niçois. "Je veux me battre à l'avant et je veux à nouveau saluer mes supporters depuis la première marche du podium !".

Fabio Quartararo accueille un nouveau coéquipier cette année, Álex Rins, qui prend la suite de Franco Morbidelli. Il compte sur l'Espagnol pour aider Yamaha dans sa quête de progrès : "Álex est un pilote très rapide. Je le connais depuis très longtemps. Je pense que c'est l'un des premiers pilotes que j'ai rencontrés quand je suis arrivé en Espagne. J'avais sept ou huit ans, donc c'était il y a très longtemps".

"Il a fait de très bonnes courses, il a eu quelques victoires. Moi, et surtout Yamaha, on attend beaucoup d'Álex. Je pense que ce sera bien de l'avoir et d'écouter ses commentaires sur la moto."