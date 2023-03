Quartararo : De "gros progrès" grâce à un retour en arrière

En grande difficulté samedi, Fabio Quartararo s'est relancé ce dimanche au test de Portimão, en étant le seul pilote à ne pas disposer d'une Ducati parmi les huit premiers du classement final. Le pilote Yamaha a retrouvé des couleurs en revenant à une base plus familière et plus éprouvée, qui lui a redonné la confiance qui s'était envolée samedi.

"De gros progrès aujourd'hui", a résumé le Français. "On a roulé avec le package aéro de l'an dernier, de vieux réglages sur la moto et ça fonctionnait. On a un peu pu voir où étaient les problèmes et c'était vraiment bien. Je sens que je ne fais qu'un avec la moto. Il manque encore des petites choses dans les sensations mais je n'avais jamais roulé en 1'38"3 sur cette piste donc je pense que c'est assez bon."

Les changements effectués par l'équipe ont "plus ou moins" consisté à placer le moteur 2023, plus puissant, dans le châssis de la saison passée, et les problèmes rencontrés samedi ont en grande partie été corrigés : "Ce n'est pas une question de nouveautés, peut-être même d'anciennes [pièces]".

"C'était une question de réglages et ça a fonctionné plutôt bien. Hier, dans le time-attack je faisais 1'39"6. Aujourd'hui, en rythme de course j'étais dans la fenêtre basse des 1'39 ou haute de 1'38. C'est presque une seconde de gagnée dans le rythme. Les pneus fonctionnaient mieux et hier la moto était dure physiquement, agressive, et elle ne tournait pas. C'étaient les pires choses que l'on peut avoir et aujourd'hui, on est revenus à de bonnes choses."

"On a testé différents réglages, surtout pour l'aérodynamique", a précisé Quartararo. "Avec un carénage plus gros, on a un peu changé la moto et maintenant, je sens qu'on a fait les choses un peu différemment, surtout concernant l'aérodynamique."

Fabio Quartararo

Même s'il a régulièrement imploré Yamaha de multiplier les innovations des dernières années, Fabio Quartararo est finalement satisfait d'avoir retrouvé une base plus familière et estime que le constructeur en a presque trop fait cet hiver, et qu'il devra trouver le bon rythme pour lancer des innovations au cours des prochains mois.

"Depuis quatre ans, on a presque toujours eu la même moto, mais cette année on a fait de gros changements, et trop à mon avis. Les autres avancent pas à pas mais on a eu la même chose pendant trois ans, puis c'était totalement différent. Pour moi on s'est perdu puis on est revenu à ce que l'on avait avant, mais avec de petits changements. Je suis confiant, ce sera un peu difficile au début mais si Yamaha continue à travailler et à apporter des choses, je pense qu'on pourra être là dans la deuxième partie."

C'est donc un Quartararo relativement rassuré qui a conclu ce test, mais qui sent néanmoins que sa M1 n'est pas encore au niveau pour se mesurer aux pilotes Ducati : "C'était dur parce qu'on était vraiment perdus jusqu'à hier. Aujourd'hui, on a trouvé la voie. Je pense que les premières courses seront intenses parce que je pense qu'il nous manque quelque chose".

"On est bien plus proches qu'hier, c'est certain", a relevé le Champion du monde 2021 sur le site officiel du MotoGP. "Mais on n'est pas encore prêts. Il nous manque encore certaines choses. Avant tout, je pense qu'on a fait plus de la moitié du travail aujourd'hui. Pour moi, le grip était meilleur aujourd'hui que lors du week-end de course. On verra. On va donner le meilleur de nous-même, on n'abandonne pas."

Avec Basile Davoine