"Jamais aussi mal" à Jerez, Quartararo affiche sa frustration

C'est sa piste fétiche, celle qu'il avait marquée d'une croix rouge dans son calendrier, et pourtant Fabio Quartararo est apparu très en difficulté durant la première journée d'essais à Jerez, ce vendredi. Lui qui a enchaîné ici quatre pole positions et obtenu ses deux premières victoires MotoGP, le voici relégué à la 16e place du classement combiné, à huit dixièmes du meilleur temps.

Certes, il n'est pas le seul grand nom à avoir manqué le coche et à devoir en passer par la Q1 pour se qualifier, mais sa performance générale tout au long de cette journée fait trop écho à ses difficultés globales pour ne pas apparaître autrement que très inquiétante. D'ailleurs, le pilote Yamaha avait prévenu jeudi : "Ce week-end, on comprendra si on va pouvoir se battre pour le championnat cette année, ou s'il nous sera très difficile de le faire."

Dix-huitième ce matin, il a gagné une demi-seconde dans la seconde séance, où les améliorations ont pourtant été compliquées à obtenir, mais cela n'a pas suffi. Ses derniers espoirs se sont envolés avec une erreur dans son dernier tour. "Chaque fois que je prenais un virage, je ne savais pas si j'allais le finir", explique-t-il. "Dans le dernier tour, j'étais en train de m'améliorer. Je me sentais déjà tout le temps à la limite, mais là, je me suis dit 'OK, il se passera ce qui doit se passer', et dans le virage 7 j'ai perdu l'avant et j'ai élargi."

Jugeant sa moto nerveuse et son "comportement super agressif en général", le Français ne peut que constater que sa prestation du jour marque un net recul en comparaison de ce qu'il réalise habituellement à Jerez. "Par rapport à toutes les années où je suis venu ici, je n'ai jamais été aussi mal et je n'ai jamais eu d'aussi mauvaises sensations. Il va falloir trouver une solution et voir pourquoi on a autant de mal parce que je ne me sens pas bien. Et je ne me suis pas amusé, alors que normalement c'est un circuit sur lequel je m'amuse vraiment beaucoup."

"C'est frustrant parce que c'est un circuit que j'adore et je n'arrive pas à trouver une solution pour aller plus vite", ajoute le double vainqueur de 2020. "Le plus inquiétant, c'est de voir pourquoi on a autant de mal dans des conditions et sur un circuit avec lesquels on a toujours été rapides."

"Chaque année, on perd nos points forts du passé"

Pour le Champion du monde 2021, la Yamaha perd ses points forts au fil des années et le verdict rendu par cette piste qui lui était si favorable tend à le prouver. "Le problème est qu'on ne sait pas pourquoi la moto est lente. La moto est super agressive, on manque de turning. C'est difficile", décrit-il. "Pour être honnête, chaque année, on perd nos points forts du passé. Le turning et la vitesse de passage qu'on avait il y a quatre ans étaient meilleurs, on avait plus de stabilité. Et c'est ce qu'on a perdu."

"Ici, la vitesse de pointe n'est pas si mauvaise, parce qu'on sort de virages rapides et on n'a donc pas tellement de wheelie, et ça aide. Mais le problème ne se limite pas à ça, il y a beaucoup d'autres choses. L'une d'elles, c'est que la vitesse de passage qu'on obtient n'est pas bonne et que la moto est super agressive. Ça n'est pas qu'on est très rapides et qu'elle est agressive, c'est qu'on ne va pas très vite et qu'elle secoue beaucoup."

Comment sortir de ce marasme ? "On n'a pas d'idées et on aimerait savoir pourquoi, mais là en ce moment, ça n'est pas si facile. On va analyser ça et essayer de trouver la solution", répond le Français, visiblement pris par beaucoup de questionnements. "C'est difficile [de rester calme] parce que c'est ma cinquième année en MotoGP et je n'ai jamais vu une grande amélioration. Sur cette piste en particulier, on fait beaucoup de tours et je suis de plus en plus lent chaque année. Il nous faut comprendre pourquoi. C'est le plus important, c'est pour ça que la frustration arrive."

Samedi matin, Quartararo devra disputer le quart d'heure de Q1 pour tenter d'obtenir un des deux tickets de repêchage mis en jeu pour la phase finale des qualifications, celle qui attribuera les places sur les quatre premières lignes. Face à lui, il trouvera de gros candidats à l'image de Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi ou encore Álex Rins.

Quelle que soit sa position sur la grille, il doute de toute façon de pouvoir rééditer les courses qu'il a habituellement livrées ici, celles qui l'ont mené à la victoire ou qui l'ont vu se battre devant. "Pour moi, non", répond-il lorsqu'il lui est demandé s'il pourra répéter son podium de 2022. "C'est dommage de dire ça, mais même sur le rythme, on n'est pas bons. Si le rythme était bon et que le time attack était mauvais, on pourrait encore s'en sortir."

"L'équipe me dit que le rythme n'est pas si mauvais, mais il est mauvais parce qu'en pneus neufs, j'étais plus lent que beaucoup d'autres pilotes. Donc, pour le moment, à ce jour, il est impossible de faire une course comme celle de l'année dernière."