Quartararo a pris les 25 points pour lesquels il était venu à Assen

Fabio Quartararo a signé une quatrième victoire indiscutable en 2021, en franchissant la ligne d'arrivée avec une marge confortable sur son plus proche poursuivant, Maverick Viñales. Le poleman espagnol, qui s'était régulièrement montré le plus rapide au fil du week-end, n'a pu s'élancer aussi bien que son équipier Yamaha factory, qui a initialement perdu quatre positions au départ avant de finalement boucler le premier tour au quatrième rang, tandis que Quartararo réalisait de son côté le holeshot.

Tout d'abord challengé par un Francesco Bagnaia déterminé à se positionner devant et à ralentir le rythme que l'on savait infernal des Yamaha dans les courbes, Quartararo a tout d'abord dépassé l'Italien au cinquième passage avant de devoir s'incliner face à la puissance de la Ducati dans la ligne droite des stands. Un scénario qui ne se répétait cependant pas après son attaque du sixième tour, qui lui laissait le champ libre pour attaquer et abattre des coups de marteau successifs sur la concurrence en enchaînant les meilleurs tours qui le détachaient progressivement : 0"6 après un tour, 1"2 après deux, 1"8 après trois, 2"4 après quatre ! C'est avec une avance de trois secondes que le Français abordait ainsi le douzième passage, avant de faire monter son matelas jusqu'à 4"2 dans le 17e tour, devant un nouveau poursuivant en la personne de Viñales, Bagnaia ayant excédé les limites de piste et observé une pénalité de long lap.

"Honnêtement, [la course] a été difficile, parce que quand Pecco était devant, il était impossible de dépasser", commente le vainqueur. "Il fermait la trajectoire et avec la puissance, il était si rapide : j'ai essayé de nombreuses fois à l'extérieur du virage 12, j'ai été à deux doigts de heurter sa moto. Puis j'ai vu que j'avais le potentiel pour aller à l'intérieur du 12 et je ne m'attendais absolument pas à dépasser là, mais finalement, c'était l'endroit parfait ! Mais c'était vraiment difficile. J'ai fait deux grosses erreurs : à la sortie du 12, la moto a beaucoup secoué jusqu'au virage 15, et une fois dans le virage 6, j'ai pris trop d'angle sur la trajectoire et j'ai presque perdu l'arrière. Mais le plus important est la position dans laquelle nous avons terminé aujourd'hui et de prendre les 25 points."

Par la suite, la gestion du leadership devant son équipier à l'attaque demeura parfaitement sous contrôle, oscillant jusqu'à 2"5 dans le dernier passage, avant le franchissement de la ligne avec 2"7 de marge.

Un excellent boost pour le moral du Français alors que se clôture la première partie de la saison, avec la confirmation renforcée par les difficultés rencontrées par son voisin de box que sa propre approche est efficace, et que sa place prépondérante dans le team ne sera pas questionnée. La première partie de saison a aussi montré que même sur les circuits sur lesquels le package Yamaha/Quartararo n'a pas été optimal, un certain niveau de performance a été atteint.

"Oui, ce n'est pas facile mais à la fin on semble en mesure de maintenir le rythme ; sur certaines courses plus et sur d'autres moins, mais le rythme est là et je me sens fort", souffle-t-il. "Je pense que l'année dernière n'a pas été la meilleure saison pour moi parce que ça a été l'une de ces années où j'ai eu des hauts et des bas et où je n'ai pas été très régulier. J'ai beaucoup appris, et pour moi il est toujours super d'apprendre : quand on ne décroche pas le résultat, on en apprend toujours quelque chose. Je n'ai pas eu l'occasion de me battre pour le championnat en fin d'année dernière mais j'ai pris cette expérience et je pense que ça en valait la peine. Maintenant, je me sens beaucoup mieux dans le garage sur la moto et mon esprit comme mes objectifs sont plus clairs."

Au championnat, Fabio Quartararo aborde la pause estivale avec la satisfaction de faire fortement monter son avance sur tous ses principaux rivaux : les deux hommes avec qui le Français a finalement partagé les joies du podium n'étaient pas les plus grand rivaux dans l'optique du titre, et le trio Ducati devra revenir fort sur le Red Bull Ring dans six semaines. Miller out, Bagnaia loin, Zarco quatrième : la journée a été terne pour le clan de Borgo Panigale.

Top 3 du GP des Pays-Bas