Quartararo presque "libéré" après une demi-saison "horrible"

C'est un Fabio Quartararo différent qui s'est présenté à la presse ce jeudi à Sepang. Après avoir vu pendant des mois Pecco Bagnaia grignoter l'avance dont il disposait au championnat, il est depuis le GP d'Australie le nouvel outsider, l'Italien ayant fini par prendre l'avantage. Le Français veut donc aborder les deux dernières courses avec une certaine sérénité et il affichait un franc sourire, peut-être de façade, avant d'affronter les questions des journalistes.

La tâche de Quartararo semble presque plus simple maintenant puisqu'il n'a plus une avance à protéger mais des risques à prendre pour décrocher un titre qui semble promis à Bagnaia, tant le pilote Ducati a eu l'avantage depuis la trêve estivale. "Je n'ai aucun pressentiment et je me sens bien", a confié Quartararo à la presse francophone. "De toute façon maintenant, je ne veux pas dire que je me sens libéré mais il faut que je m'amuse et qu'on arrive à faire un changement. On va dire que la deuxième partie de saison a été un peu horrible."

"Je n'ai pas vraiment apprécié la dernière course mais maintenant, je suis dans une position où je n'ai besoin de penser à rien", a précisé le pilote Yamaha en conférence de presse. "Je dois juste chercher la limite. Je pense que c'est une mentalité différente, naturellement, et je vais évidemment aborder ce Grand Prix avec un état d'esprit différent."

Reprendre 14 points à Bagnaia ne sera pas une tâche aisée mais Quartararo veut croire en ses chances : "Ce n'est pas fini. Il l'a fait, on peut le faire. Évidemment, la deuxième partie de la saison a été horrible, mais on on peut renverser ça et être vraiment performants dans ces deux dernières courses."

La saison de Fabio Quartararo a pris un mauvais tournant

Et alors qu'il devait tout faire pour préserver son avance jusque-là, Quartararo peut désormais se permettre de tenter des choses, dans son pilotage comme dans les réglages de sa moto. Yamaha a l'habitude de ne pas faire évoluer sa machine après les premiers essais mais El Diablo estime que cela sera pourrait s'imposer pour faire la différence.

"Ce n'est pas vraiment une question de pression, mais j'ai l'impression que je n'ai rien à perdre en ce moment. Je vais aborder la course en étant à la limite dès le début du week-end, pour essayer de faire des changements sur la moto. Je pense que sur chaque piste, on se sent toujours super bien et on ne modifie rien. Peut-être que le moment est venu de chercher des progrès, même si on se sent bien. Je pense que c'est une situation différente par rapport à avant."

Fabio Quartararo espère donc un rebond sur un circuit de Sepang qui lui plait mais sur lequel la Yamaha pourrait souffrir. Si les virages rapides lui seront favorables, les deux longues lignes droites pourraient coûter très cher face aux puissantes Ducati.

"En 2019, j'avais un peu de mal dans le dernier secteur avec les deux longues lignes droites. Je pense que c'est une piste que j'apprécie beaucoup, c'est l'une de mes préférées. Je vais faire de mon mieux, surtout en qualifications, c'est très important pour nous. On verra parce que souvent, le rythme est très bon mais ça dépendra beaucoup des qualifications."