La motivation de Quartararo est "un exemple" pour Yamaha

Yamaha a rapidement dégringolé dans la hiérarchie. Il y a deux ans, la marque japonaise venait de décrocher le titre des pilotes grâce à Fabio Quartararo et le Français est resté l'homme fort de la première moitié du championnat en 2022, avant de perdre pied. Pecco Bagnaia a comblé un retard de 91 points pour lui arracher le titre et en 2023, la lutte pour la couronne mondiale s'est résumée à celle entre les pilotes Ducati les plus rapides.

Quartararo n'a plus gagné depuis le Sachsenring à la fin du printemps 2022 et il n'a pas pu jouer la première place au cours de l'année 2023. Jamais qualifié en première ligne alors qu'il avait remporté le BMW M Award en 2020 et 2021, le Français a dû se contenter de trois podiums, à Austin, en Inde puis en Indonésie. Il n'a pris que la dixième place du championnat, loin des ambitions de Yamaha.

"Je ne peux pas cacher notre déception", a reconnu Massimo Meregalli, team manager de l'équipe japonaise, au site officiel du MotoGP. "On a débuté la saison avec un objectif différent mais on a compris assez vite que l'on n'était pas vraiment aussi rapides que les autres. On était habitués à jouer au moins le podium, le championnat aussi parce qu'[en 2022], on s'est battus presque jusqu'à la fin. Il a fallu un certain temps, pour nous et pour les pilotes, pour digérer cette situation."

Fabio Quartararo n'a en effet pas caché sa frustration, en se livrant sur les faiblesses de sa machine après chaque journée en piste transformée en désillusion. Le Niçois a cependant su s'éloigner de cette négativité en cours de saison pour se montrer de plus en plus constructif. Meregalli a toujours apprécié l'approche de son pilote, capable de vite évacuer la colère pour repartir du bon pied.

"Au début, ce n'était pas facile pour lui d'accepter et de probablement changer ses objectifs. L'un de ses points forts, c'est qu'à chaque résultat négatif, la tristesse disparait assez vite. Il pense assez vite à la suite, à ce qu'il peut améliorer. Sa mentalité et sa vitesse doivent être un exemple parce qu'il n'a jamais vraiment renoncé, il a toujours attaqué, des EL1 jusqu'à la course. Pour nous, ça a beaucoup de valeur."

La Yamaha a plusieurs faiblesses à corriger sur le plan technique, mais pour Meregalli, c'est surtout en qualifications qu'il faut faire mieux, Quartararo ayant souvent eu un bon rythme de course dont il ne pouvait pas véritablement profiter en raison de positions de départ trop lointaines.

"Ce qui nous a manqué, et qui nous manque toujours malheureusement, c'est le time attack. C'est vraiment un gros problème parce que même si on a un bon rythme, si on part de l'arrière, c'est très dur de revenir."

Les positions lointaines de Fabio Quartararo sur la grille l'ont souvent pénalisé en course

Tirer du positif de la saison 2023 est difficile pour Yamaha mais Meregalli se félicite cependant d'une trajectoire plus positive que les dernières années et surtout des changements mis en place par le constructeur pour tenter de corriger le tir. L'Italien espère qu'ils se concrétiseront dès 2024, tout en sachant qu'il faudra du temps pour retrouver le sommet du MotoGP.

"La seule chose positive, c'est qu'en général on était assez bons au début puis on perdait des performances pendant la saison. Cette année, dans les dernières courses, on a pu décrocher quelques podiums et avoir un rythme vraiment intéressant. Je pense que cela prouve vraiment qu'on a commencé à travailler, pas mieux, mais dans la bonne direction, et ça nous donne confiance."

"On est totalement impliqués pour retrouver nos performances. On ne veut pas reproduire une telle performance mais on est également prudents : quand on atteint cette situation, cela prend du temps pour revenir. On a vraiment commencé à travailler d'une façon différente de ce à quoi Yamaha était habitué et on veut vraiment faire des progrès visibles en 2024."